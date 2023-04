Automobilska industrija iz dana u dan predstavlja nam razne novitete i tehnološki poboljšava svoje automobile, a ti se noviteti u posljednje vrijeme često skrivaju ispod haube. Odnosno, tiču se samog pogona automobila. Među onima koji su kupcima ponudili nešto novo u tom smislu je i japanski Nissan.

U rubrici "Ženski kut" nedavno smo imali prilike isprobati imali Nissan Qashqai e-Power, zanimljivi hibrid s još zanimljivijim pogonom koji je napravljen nakon što su, proučavajući vozačke navike, inženjeri došli do zaključka da se većina naše vožnje, točnije čak 70 posto, odvija u gradu pa su odlučili napraviti "električni benzinac".

Relaksirajuća unutrašnjost

Iako je danas naš vozni park nezamisliv bez crossovera, 2007. godine kada je predstavljen Qashqai, ovakva vrsta automobila bila je velika novost na svjetskoj sceni. Danas, tri generacije nakon svog debija, Qashqai izgleda jako moderno i futuristički. Futurističkom stilu pridonose i stražnja svjetla s 3D efektom, a tu je i široka lepeza odabira boja - karoserija ovog automobila je dvobojna, a moći ćete odabrati između čak 16 raznih kombinacija.

Unutrašnjost automobila jako je fina i elegantna. Nissan kaže da kabina djeluje relaksirajuće, a s tim se u potpunosti možemo i složiti. Relaksirajućoj atmosferi u kabini doprinosi i fina tamnoplava koža postavljena na vratima i kokpitu.

Zbog kombinacije boja (crne i tamno plave), unutrašnjost je nešto tamnija, a više svjetla dobit ćete otvaranjem panoramskog krova.

Dizajnerski su Japanci posložili da sve bude na svom mjestu i da kabina djeluje jako „čisto“. Vozačev displej i glavni ekran dimenzija su 12,3 inča, a na njima se nalazi pregršt informacija koje vozači mogu pratiti tijekom vožnje. Želite li povezati svoje pametne telefone putem aplikacija s autom, to je moguće bez kablova, što je također veliki plus. Još jedna stvar koja će vam biti od koristi u vožnji je i heads-up display. Kod Nissana, on je jednostavan, pokazuje osnovne informacije - ograničenje i brzinu - no realno, upravo nam je to i potrebno kada vozimo.

Od ostalih zgodnih funkcija istaknula bih grijanje sjedala, volana, a auto ima i super opciju grijanja vjetrobranskog stakla. S tom opcijom, vaše staklo bit će odleđeno za manje od minutu i nećete trebati strugati led i smrzavati se na cičoj zimi prije posla.

Znalo mi se dogoditi da zaboravim strugalicu za led pa sam, u nedostatku adekvatne opreme, led sa stakla znala skidati sa starom kreditnom karticom (funkcionira!). No takve egzibicije traju i traju, čovjek se naživcira već nakon 30 sekundi pa nakon tog iskustva stvarno cijenim tu opciju koja staklo odledi i prije nego se ja pripremim i namjestim za vožnju.

Qashqai se može pohvaliti i hrpom sigurnosne opreme, a tu je i njihov već sada dobro poznati sustav ProPILOT – nešto kao jednostavnija verzija autopilota. Uključite li tu opciju, auto praktički vozi sam, koči sam te održava razmak u vožnji.

Sjedala imaju memoriju, a kada ugasite automobil, odmiču se od volana da biste lakše mogli izaći iz automobila. Smiješnu anegdotu imala sam pri preuzimanju automobila upravo sa sjedalima. Naime, prije mene je auto vozio očito netko puno viši od mene, pa kada sam sjela i upalila Qashqai, sjedalo se odmaklo toliko od volana da s nogama nisam mogla do pedala za gas i kočnicu. Nekoliko minuta, dok nisam pohvatala konce kako stvari u autu funkcioniraju, izgledala sam kao kakav lik iz crtića koji ne može rukama i nogama do upravljača. Totalno smiješna i komična situacija.

Foto: Ines Brežnjak Foto: Ines Brežnjak

U stražnjem dijelu automobila novi Qashqai ima 3 centimetara više mjesta za glavu i noge od prethodnika, a jako praktična stvar, posebice za roditelje, je to da se stražnja vrata otvaraju pod kutom od 85 stupnjeva, zbog čega je umetanje dječje sjedalice puno jednostavnije nego kod nekih drugih modela.

Auto se može pohvaliti i velikim te praktičnim prtljažnikom, koji je inače među većima u klasi.

Tehnologija izvrsna za grad

Ovaj automobil već smo imali prilike testirati, no na test nam je sada stigao model e-Power, odnosno "električni benzinac" kako smo već uvodno kazali. Riječ je o automobilu kojeg pokreće 190 konja, a funkcionira na principu da koristi benzinski motor kao generator električne energije i odvojen je od kotača.

Dakle, kako su to pojasnili u Nissanu, benzinski motor proizvodi električnu energiju koja se putem pretvarača može prenijeti na bateriju, električni motor ili oboje, ovisno o scenariju vožnje.

Iako komplicirana, ova tehnologija izvrsna je za grad i gradsku vožnju jer vam automobil u gradu zapravo radi kao električni, no za razliku od električnog automobila, kod Nissana nema punjenja i čekanja na punionicama. Da mu je pogon nešto drugačiji primijetit ćete po zvuku u gradskoj vožnji – mene su, naime, zvukovi podsjetili na zvukove kakvih kućanskih uređaja. Onaj „pravi“ zvuk auta čut ćete kada malo jače pritisnete gas.

Osjećaj kao da se vozite u električnom automobilu imat ćete cijelo vrijeme kada se vozite u gradu, gdje je auto jako uglađen, a volan mu je lagan. Zbog naplatka od 20 inča, u gradu je Nissan ipak malo tvrđi. No, zato s boka kada bacite pogled prema kotačima, auto izgleda jako moćno.

Qashqai se pokazao sjajnim i na dužim relacijama. Pošto sam u dva navrata morala s njim na duže putovanje, ovaj se auto pokazao jako dobrim na putu. Jako je ugodan, nudi puno komfora, a sama vožnja je jako glatka. Na duge pruge radi sjajno. Zbog tehnologije, manja mu je potrošnja, a na testu je ona iznosila niskih 5,6 litara.

Kod ovog modela, definitivno je najinteresantnija ta zanimljiva i pomalo komplicirana tehnologija pogona, no zapravo se sve svodi na to da ovaj Qashqai nudi iskustvo električne vožnje bez punjenja.

Taj miks struje i benzina idealno se nadopunjava pa u konačnici nakon testa možemo zaključiti da je auto sjajan. Velik, a mali potrošač – to je ono što modernom čovjeku najviše treba…

Specifikacije

Nissan Qashqai e-POWER Tekna+

Paket opreme: Tekna +

Motor: Elektro + benzin, 3 cilindra, 1477 ccm

Pogon: Prednji

Snaga: 190 KS

Okretni moment: 330 Nm

Ubrzanje 0-100: 7,9 sek

Maksimalna brzina: 170 km/h

Mjenjač: Automatski

Prosječna potrošnja na testu: 5,6 litara

CO2: 122 g/km

Cijena početnog modela: 30.256,57 eura

Cijena testnog modela: 47.003,21 eura

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.