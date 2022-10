Prije nekoliko mjeseci u Hrvatsku je i službeno stigla marka MG, a vijest o novim autima na domaćem tržištu odjeknula je među zainteresiranom javnošću. Iako je MG predstavljen kao nova marka u Hrvatskoj, riječ je o automobilskom brendu koji će uskoro proslaviti 100 godina otkako postoje, a koja je dugi niz godina uspješno nosila imidž sportske klase te su ostvarili velike uspjehe u motosportu.

No, MG je danas, barem na hrvatskom tržištu, jedan totalno drugi i nadasve zanimljivi svijet, a koji smo nedavno imali prilike upoznati i istražiti u sklopu naše rubrike "Ženski kut", gdje nam je na test stigao njihov električni model MG ZS.

No, prije nego kažemo par riječi o ovom interesantnom automobilu, vratimo se malo u prošlost…

Napravljen po europskim standardima

Gotovo sto godina postojanja nije malo, stoga ne čudi da je iza MG-a burna prošlost. Nekada renomirani britanski brand od 2007. godine je u kineskom vlasništvu. Model ZS svjetlo dana ugledao je 2017. godine, a dvije godine kasnije predstavljena je i njegova električna verzija, inače prva u gami. Bolji poznavatelji automobila sjećat će se da je ZS početkom 2000-ih bio nešto sasvim drugo; točnije, mali gradski automobil koji doživio veliki preobražaj pa je sukladno aktualnim trendovima postao robusni gradski crossover SUV – baš onakav kakvog Europljani najviše vole.

Iako je dizajniran u Kini, električni ZS potpuno se uklapa u europske kalupe te po ničemu ne odudara dizajnom od ostalih europskih automobila.

Kao i svaki auto na struju, sprijeda nema rešetke na masci, no zato se naprijed nalazi punjač. To punjenje sprijeda pokazalo se kao super praktična stvar, a zgodan dodatak je i indikator punjenja koji će vam pokazivati koliko se vaša baterija napunila, odnosno puni li se vaš automobil uopće.

Dizajnerski je auto jako moderan, s malom "njuškicom“ sprijeda koja izgleda jako efektno, a da se radi o crossoveru najbolje ćete vidjeti kada ga pogledate s boka.

Brojni ljudi imaju određenu averziju prema svemu što je kinesko ili što je napravljeno u Kini. No u slučaju MG-ja, priča je malo drugačija. Vi zapravo po ničemu nećete primijetiti da je automobil napravljen u Kini. Ono što me posebno iznenadilo je njegova profinjena unutrašnjost – unutra je, naime, sve napravljeno jako skladno, a kvalitetni materijali ostavljaju dojam da je automobil zapravo skuplji nego što jest. Mene je recimo oduševila imitacija karbona koja se nalazi na kokpitu, a koja mi je u automobilu ostavljala dojam skupoće i luksuza.

MG je sada skroz drugačiji od onog što je nekada bio, no u nekim detaljima ipak možete "pročitati“ njegovu sportsku prošlost. Primjerice, u volanu, odnosno rupičastoj koži na volanu koja je karakteristična za sportske automobile, a tu su i crveni šavovi na volanu i sjedalima, koji također ukazuju na taj sportski duh marke.

Sve važne informacije za vozača nalaze se na vozačevom displeju dimenzija 7 inča te na glavnom ekranu dimenzija 10,1 inča, koji je naglasimo samo usput odličan. Nekoliko funkcija posebno me u njemu oduševilo, a među njima možda najviše sjajna 360 kamera koja vam u 2D i 3D pokazuje sve što se nalazi oko vašeg automobila. Koliko je dobra možda najbolje govori podatak da kada se parkirate, na ekranu će vam se pokazivati i koliko ste daleko udaljeni od drugog automobila. Bit ću vam iskrena – mene je tom super opcijom automobil totalno kupio!

Za one koji prate trendove te vole modernu tehnologiju, tu je i MG-jeva aplikacija preko koje možete otključavati odnosno zaključavati automobil, pogledati lokaciju svog vozila, itd. Svoje pametne telefone i gadgete moći ćete napuniti na USB priključcima, ali i na C utičnicama, a super je što se priključci nalaze i straga te su na raspolaganju putnicima koji se voze na stražnjoj klupi.

Iznimno siguran automobil

Prtljažnik našeg električnog MG ZS-a bio je zapremnine 448 litara, što je nešto više od prosjeka klase, a kada spustite stražnju klupu, dobivate ravan pod te zapremninu od 1166 litara.

Dvije stvari koje posebno impresioniraju u ovom automobilu su njegov doseg te sigurnosna oprema. Naime, MG ZS ima pet zvjezdica na EuroNCAP testu te se može pohvaliti jako dobrim opcijama sigurnosti, što je za jedan automobil na koji ciljaju obitelji itekako važno i poželjno.

S druge strane je njegov doseg. Električni MG ZS dolazi u dvije verzije – Standard i Long range – a nama je na testu bio model s jačom baterijom od 70 kWh, što znači da je mogao prijeći i više kilometara. Deklarirano je to 440 kilometara, a realno to znači – ovisi kako ga vozite, odnosno stišćete, što znači od nekih 350 kilometara pa na više.

No, ajde da razjasnimo to stiskanje, odnosno njegovu potrošnju. Često mi hejteri električnih automobila pod nos znaju bacati upravo taj doseg električnih automobila, te kako oni kažu, "to se brzo prazni“. Električni automobil funkcionira kao i obični benzinac – što ga više dereš po gasu, to on više troši, no iz nekog razloga nikad zbog velike potrošnje nećemo kritizirati benzinca, ali ćemo zato "udariti drvljem i kamenjem" po električnim automobilima.

I samu sebe osvijestila tom spoznajom kad smo MG i ja jedan dan otišli na teren. Rutu Zagreb – Ivanec, odnosno Ivanec – Zagreb, prošli smo istog dana, no s bitnom razlikom u potrošnji. Kako to kod mene uvijek biva, krenula sam nešto kasnije nego sam planirala, pa sam morala malo ubrzati i sebe i auto. Kako je ujutro bilo gužvovito na zaobilaznici, a kamioni su ipak prespori da se čovjek i njegov auto vuku za njima, imala sam dosta pretjecanja što znači i nešto veću brzinu. Da skratim priču – ubila sam bateriju. Po povratku gužve nije bilo, ali niti potrebe da vremenski budem nešto brža pa se i baterija trošila razumnije nego za vrijeme jutarnje vožnje. Najviše baterije otići će vam, naravno, na brzim cestama, no ako vozite u okviru ograničenja, potrošnja vam neće biti dramatična.

Njegovih električnih 156 konja je jako živahno, a vožnja u ovom automobilu osobno mi se jako svidjela. Položaj za volanom je povišen, a preglednost je jako dobra. Kao i svaki električni automobil, i MG ZS ima taj električni "šus“ kada stisnete gas, a super su i njegova tri moda vožnje kod kojih se osjeti razlika. Često se kod automobila dogodi da je razlika između normalnog i sportskog moda neosjetna, ne i u slučaju ovog modela, što je dakako za svaku pohvalu.

U automobilu možete regulirati i razinu kočenja kada pustite gas – to je onaj famozni one pedal drive koji nekima nikako ne "sjeda“, dok ja primjerice baš jako volim tu opciju. Podešavanje, odnosno te tri razine koje se nude, zapravo su super za one koji nisu ljubitelji te opcije jer mogu smanjiti taj intenzitet kočenja koji se mnogima ne sviđa; meni je s druge strane uvijek bio na 3, što je najjače jer to volim, no pohvalno je da ima izbora pa si svako može namjestiti kako mu najviše odgovara. Na našem testu, MG ZS pokazao se sjajnim po gradu gdje je uspješno "svladao" sve gradske prepreke (čitaj: šahtove i rupe na cestama koje se u njemu skoro i ne osjete), a jako dobrim pokazao se i na otvorenim cestama pa i na onim ruralnim, odnosno seoskim. Ono što mi se posebno svidjelo je njegova čvrstoća na vožnji, a u njemu sam se uvijek osjećala sigurno i čvrsto, što mi je osobno jako bitno i važno kod automobila.

Uvijek u centru pažnje

Primamljivog izgleda i jako dobrog dosega, on je i jako prihvatljiv cijenom koja starta od 262.271 kune. Naš testni model došao nam je s Luxury opremom, a njegova cijena iznosi 307.921 kunu. Ako pogledate što dobivate za taj novac, MG ZS EV zapravo je sjajna prilika. Spada među jeftinije električne automobile, a s druge strane dobivate jako dobar doseg, odnosno jaču bateriju.

Iako je MG sada u kineskom vlasništvu, on je izgledom i ponašanjem ostao Britanac. MG ZS je od "glave do pete" elegantan, baš kao i svi britanski automobili. Iako je sada crossover SUV, kada ga stavite u sportski način vožnje - osjetit ćete taj sportski štih u njemu. Kao da mu je "duša" ostala ista, kakva je bila nekada i kakvog ga pamtimo od nekada. I to je zapravo njegova najveća čar – njegovo ime, ali i sposobnosti koje pokazuje, i dalje mogu izazvati taj moment fascinacije i oduševljenja.

Kada tome pribrojite super cijenu te neke sjajne stvari koje dobijete s tim autom, zapravo ćete uvidjeti da je ova "nova-stara" marka izvrsna prilika, a posebice za one koji žele nešto drugačije, što MG u svojoj suštini zapravo je, a opet ne žele da previše odudara od standarda na koji smo navikli.

Jedno je sigurno – s ovim ćete automobilom biti uvijek u centru pažnje, baš kao što smo i mi bili za vrijeme našeg testa i druženja…

Specifikacije

MG ZS EV Luxury Long Range

Paket opreme: Luxury

Motor: Elektro

Pogon: Prednji

Snaga: 156 KS

Okretni moment: 280 Nm

Veličina baterije: 69,9 kWh

Ubrzanje 0-100: 8,4 sek

Maksimalna brzina: 175 km/h

Mjenjač: Automatski

Prosječna potrošnja na testu: 16,8 kWh/100 km

Doseg: 350- 390 km

CO2: 0 g/km

Cijena početnog modela: 262.271 kuna

Cijena testnog modela: 307.921 kuna (bez uključenih poticaja za električna vozila).

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.