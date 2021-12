Jedan je od europskih bestsellera, Renault Megane, do sada je prodan u oko 7 milijuna primjeraka. Na tržištu se ovaj model nalazi od 1995. godine, a mi smo nedavno u sklopu naše stalne rubrike Ženski kut imali prilike isprobati njegovu četvrtu generaciju, koja je doživjela svojevrsno umivanje, odnosno blagi redizajn.

Modernizirana unutrašnjost ovog ljepotana, koji se nudi i kao benzinac, dizelaš, ali i kao plug-in hibrid, svakako je nešto što nam se jako svidjelo na testu, a osim toga, za oko nam je zapala i njegova neobična boja. Njezino službeno ime je solar copper, odnosno radi se o boji koja je nešto između smeđe i bakrene.

Minimalne promjene izvana

Što se tiče promjena izvana, one su minimalne. Neke su se promjene dogodile na prednjoj masci, a zgodno je to što su prednja svjetla napravljena u obliku slova "e". Ostatak automobila ostao je vjeran svojoj prepoznatljivoj liniji.

Kada sjednete za volan, osjećat ćete se "direktorski", jer cijela kabina kao da okružuje vozača. Vratima i sredinom vozila protežu se svjetleće lajsne, što djeluje jako premium kada sjedite i vozite. U kombinaciji s vanjskom bojom, koja mi se jako svidjela, automobil mi je zbog toga djelovao jako elegantno.

U vozilu je svakako dominantan glavni ekran, veličine 10,2 inča, a koji je položen okomito. Interesantno, u ovom automobilu ekran ne strši iznad kokpita, kao što je to bio slučaj s nekim prijašnjim modelima Renaulta koje smo imali prilike testirati. On je lijepo ukomponiran u kokpit. Zapravo, čitava središnja konzola meni je bila pun pogodak.

Glavni ekran može se personalizirati, a njegovo se sučelje može podijeliti. No, nekako atraktivno izgleda i kada preko cijelog ekrana stavite navigaciju. Inače sam više fan kada na ekranu mogu vidjeti nekoliko stvari istovremeno, no kod ovog me automobila iznenadila ta navigacija koja izgleda baš dobro.

Zgodno je što je klima izvučena izvan ekrana, a može se namještati na kotačićima na kojima su digitalno ispisane brojke, odnosno temperatura koju namještate, pa im i u ovom slučaju treba dati pet plus za praktičnost. Ako ste mišljenja da su takve stvari potpuno nebitne, sjetite se samo hladnih jutra kada svako malo okrećete kotačić pojačavajući grijanje na putu do posla…

Ispred vozača nalazi se glavni ekran koji također nudi mogućnost personalizacije, a ono što mi je bilo zgodno je i držač za boce smješten između vozačevog i suvozačevog sjedala. Dio gdje se nalaze rupe za čaše može se maknuti, pa ćete u tom slučaju imati obični pretinac za odlaganje stvari.

Zapremnina prtljažnika mu je od 473 do 1247 litara, što je nešto iznad prosjeka klase kojoj pripada ovaj model.

Pristojna potrošnja i super opcije

Ono što me povremeno kod njega izbacivalo iz takta je njegov automatski mjenjač. Uvijek govorim da se na neke stvari u automobilima čovjek jednostavno mora naviknuti, a upravo je to bio slučaj i kod njegovom mjenjača. Naime, mjenjač mi je često ulazio u parking kada sam ga prebacivala u rikverc, što me na početku dosta živciralo. Kasnije, kada se auto naviknuo na mene, i ja na njega, tih problema nije bilo. No priznajem, ispočetka je bilo iritantno.

Inače, riječ je o benzincu sa 140 KS, a potrošnja na testu nam se kretala oko 7 litara.

Super stvar je i opcija „My sense“, gdje vozač može sam odabrati postavke vožnje po svom guštu, gdje kombinirate ono što je vama idealno, a ako vam se ne da s tim zezati, jednostavno možete birati i između onih standardnih postavki (sport, eco, normal).

Oni koji su eco-friendly, sigurno će jako voljeti ekološke savjete koje vam automobil nudi – kako voziti da što manje zagađujete i da što manje trošite.

Osobno mi je najdraža opcija bila adaptivni tempomat koji prati automobil koji se nalazi ispred vas, što je super kada upadnete negdje u neku gradsku gužvu.

Početna cijena ovog modela kreće od 164 tisuće kuna, dok je cijena modela kojeg smo imali na testu 210.348 kuna.

Što se same vožnje tiče, on je tipičan Francuz, mekan preko rupa i šahtova, što mi je bilo super po gradu jer sam takve "prepreke" jako bezbolno prolazila. Pokazao se i jako zabavnim iznutra sa svojim modernijim tehnologijama i, unatoč kritikama nekih ljudi na njegovu boju, i dalje odgovorno tvrdim da je ona mrak i da je od automobila napravila elegantnu gradsku krstaricu za kojom će se apsolutno svi okrenuti…

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.