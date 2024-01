Nakon što smo nedavno testirali najmlađu uzdanicu Jeepove ponude, električni Avenger, u rubriku Ženski kut na test nam je stigla i benzinska verzija ovog modela.

Najmlađi, najmanji i onaj za kojim se trenutno diže "najviše prašine" – sve je to Avenger koji je od samog otkrivanja javnosti izazvao hrpu pozitivnih reakcija. Iako se Jeep više fokusirao na promociju električnog modela, prava zvijezda, barem u Hrvatskoj, u kratkom je vremenu otkako se pojavio na tržištu postao upravo benzinski model.

No, to i ne čudi. Ovaj auto je kompaktan, on je jednako dobar kako za grad, tako i za one "opake" terene kako ih zovemo, a njegov veliki plus je i prihvatljiva cijena.

Pitomiji izgled

Avenger je automobil koji je napravljen za europsko tržište. Dizajniran je u Italiji, a proizvodi se u Poljskoj. Do sada je osvojio brojne renomirane nagrade, između ostalog i nagradu Ženski svjetski automobil 2023. godine u kategoriji obiteljskih SUV-a.

Iako je riječ o najmanjem Jeepu, zbog čega su mnogi posumnjali u njegove terenske sposobnosti vožnje, on je bez obzira na europski izgled i kompaktne dimenzije u duši i dalje pravi terenac.

Izgledom je nešto "pitomiji“ od Jeepova na koje smo navikli, no ono najvažnije i svojevrsni zaštitni znak marke, maska sa sedam proreza, nalazi se i na ovom modelu. Iz Jeepa kažu da je vanjski dizajn Avengera funkcionalan. On je najviše u klasi podignut od tla, čak 20 centimetara, a karoserija je zaštićena oblogama koje dodatno štite auto od grebanja, ali i da bi se smanjila šteta kod manjih sudara koji se često događaju u gradu.

Naš testni Avenger stigao nam je u sivoj boji koja se zove Granite gray, a dobra vijest za sve one koji vole malo otkačene aute je ta da se Avenger može personalizirati, odnosno postoji preko 100 raznih opcija koje možete odabrati - od boje tepiha, karoserije, detalja unutra itd.

Prostrana unutrašnjost

Funkcionalnost u ovom autu vidi se i iznutra. Unutrašnjost je jako prostrana, a unutra se nalazi preko 30 litara zapremnine po pretincima, od kojih su neki pomalo i neobični, ali jako fora. Dobar primjer toga je "ladica-polica" koja se nalazi na kokpitu.

Vozačev ekran dimenzija je 10,25 inča, može se malo personalizirati i na njemu možete pratite sve relevantne informacije o vožnji.

Istih je dimenzija i glavni ekran, koji ima widgete i stranice, možete na namjestiti te je poveziv s aplikacijama putem vaših pametnih telefona. Ima prečace, kotačiće za glasnoću zvuka, a dobra je stvar što je klima izvučena van te se njome upravlja na tipkicama koje se nalaze ispod glavnog ekrana.

Kod ekrana, valja pohvaliti sjajnu kameru koja će vam pripomoći pri parkiranju u gradu, a još više će vam pomoći kada se sa svojim Avengerom nađete na nekom makadamu ili poljskom putu.

Prtljažnik je zapremnine 380 litara, odnosno 1275 litara kada spustite stražnju klupu. Auto je opremljen brojnim sigurnosnim funkcijama kao što je lane assist, automatsko kočenje, upozorenje na mrtvi kut, a ima i opciju koja "čita" znakove.

Tri cilindra koja volimo čuti

Benzinski Avenger dolazi s 1.2 motorom i ravno 100 konja. Iako su trocilindraši, što je i ovaj auto, mnogima pomalo mrski, kod Jeepa taj zvuk ne predstavlja neki problem. Zašto? Pa, od svakog terenca, a to je i Avenger, očekujete da se čuje i da je nešto glasniji.

Jeep Avenger možete voziti u nekoliko različitih načina vožnje, između ostalog i u načinu za snijeg, blato i pijesak. Prema WLTP-u, Avenger troši 5.6 litara na 100 kilometara, a na našem testu, gdje smo ga većinu vremena vozili po gradu, trošio je oko 7 litara.

U gradu je Avenger spretan i njima se lako upravlja. Grad mu ne stvara problem iako ima ručni mjenjač. Štoviše, grad je, uz offroad, njegov teren. Tijekom testa, nekako sam stekla dojam da je ovom autu napornija autocesta ili otvorena cesta nego zagužvane gradske ulice. To je zapravo ono čemu su težili kada su stvarali Avengera - da naprave auto koji ima sve Jeepove odlike, ali koji će izvrsno služiti svoje vozače u gradu.

Cijena Avengera kreće od 27.600 eura, no trenutno se može dobiti i za manje novaca, po cijeni od 24.000 eura.

Na službenom predstavljanju u Milanu, prije godinu dana, za ovaj su automobil kazali da je "game changer". Godinu dana nakon toga, apsolutno se možemo složiti s tom njihovom konstatacijom. Jeep je ovim malim modelom pokazao da njihovi auti ne trebaju biti "gromade" da bi mogli savladati težak teren i da pravi Jeep može biti puno kompaktnijih dimenzija nego što smo mislili.

Avenger je savršen kompromis između onoga što vozači u Europi traže i onoga što Jeep kao marka nudi. Vjerojatno je baš i zato podigao toliku prašinu otkako se pojavio na tržištu…

Specifikacije:

Jeep Avenger 1.2 GSE Altitude

Paket opreme: Altitude

Motor: Benzin, 1.2 l, tri cilindra, 1.199 ccm

Pogon: Prednji

Snaga: 100 KS

Okretni moment: 205 Nm

Ubrzanje 0-100: 10,6 sec

Maksimalna brzina: 184 km/h

Mjenjač: ručni, 6-stupanjski

Prosječna potrošnja na testu: 7,3 litara/100 km

CO2: 126 g/km

Cijena početnog modela: 27.600,00 eura

Cijena testnog modela: 24.000,00 eura (trenutno na akciji)

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.