U moru novih automobila na tržištu, jedan se ove godine ipak uspio nametnuti kao automobil o kojem su svi pričali. Riječ je o Hyundaiu Ioniq 5, autu koji je pobrao silne nagrade zahtjevne struke koja ga je, između ostalim, proglasila i najboljim automobilom godine, ali i najboljim električnim automobilom godine. Nagrade Ioniq nije dobio bez veze – naime, ovaj opaki stroj futuristički stroj koji donosi i dašak retro izgleda oduševit će svakoga tko barem jednom sjedne u njega pa nije niti čudno da je oduševio i nas na testu u sklopu naše rubrike "Ženski kut".

Za one koji još do sada nisu čuli – Ioniq je elektro marka Hyundaia koja je predstavljena 2020. godine. Ime dolazi od riječi 'ion' i 'unique', a petica je prvi Ioniqov model koji je odmah u startu napravio velik posao. Kada je predstavljen kao koncept, nitko zapravo nije vjerovao da auto može tako futuristički izgledati. Doduše, koncept je imao klizna vrata, dok model na tržištu ima "normalna" vrata.

Futurizam koji prokazuje budućnost

Ioniq je nastao po uzoru na legendarni Hyundai Pony. Unatoč svom modernom i futurističkom izgledu, dašak retro đira ipak je ostao vidljiv, pa su mi kolege kada su vidjele automobil kazale da ih auto malkice podsjeća na "veliki Yugo".

No, šalu na stranu sada – Ioniq je zapravo neusporediv s bilo kojim automobilom kojeg smo do sada imali na testu, a sve to nagovještava već sam njegov izgled koji je avangardni i totalno drugačiji, a po kojem ćete lako zaključiti da se radi o autu koji predstavlja jednu novu eru. Tome u prilog ide i činjenica da mu u Las Vegasu i Seulu vozači ne trebaju, jer tamo naime imaju robotaxije Ioniq 5.

Na fotografijama će vam Ioniq 5 možda izgledati kao kompakt, no ovaj je automobil u stvarnosti ogroman! Ja sam primjerice to najbolje primijetila kod parkinga, pa je u nekim trenucima bilo dosta izazovno uparkirati auto u naša uska parking mjesta.

"Znaš kakav je kad ga voziš? Kao tenk!", govorila sam kolegama, koji su prvo mislili da pretjerujem i preuveličavam…do trenutka kada sami nisu sjeli u auto i shvatili o čemu govorim.

Njegov avangardni izgled dodatno naglašavaju i svjetla u obliku pixsella, ali i svjetlosne animacije na prednjoj masci. Na krovu mu se nalaze solari, koji vam mogu nadopuniti bateriju za nekih 6 kilometara.

Njegov futuristički dizajn očituje se i iznutra, a najviše mu doprinose dva glavna ekrana na jednoj ploči. Oba su dimenzija 12,25 inča, a nude pregršt zanimljivih stvari, kao i razne informacije koje će vam dobro doći za vrijeme vožnje. Ono što je meni uvijek najinteresantnije kod električnih automobila je prikaz dosega baterije, koji je gotovo pa uvijek upaljen na ekranu. Ioniq, primjerice, pokazuje i koliko ekološki vozite, ali i koliko ćete više kilometara dobiti ako ugasite klimu.

Na vozačevom displeju najbolja stvar su kamere koje se pale kada upalite žmigavce, odnosno koje vam pokazuju mrtvi kut. Tu funkciju svakako treba pohvaliti jer je izvrsna i jedna je od boljih sigurnosnih opcija s kojima smo se do sada susretali. Ima li koga u mrtvom kutu pokazivat će vam i grafike na head-up displeju, no kamera je ipak kamera i realna slika onoga to se nalazi oko vas. Automobil je opremljen Bose zvučnicima, a auto ima i funkciju Quiet mode – kada ju upalite, zvučnici straga će se isključiti dok će se naprijed glazba utišati – super stvar ako vam djeca zaspe u vožnji.

Prostran i sprijeda i straga

Jedna stvar s kojom sigurno nećete imati problema u Ioniqu je prostor kojeg ima dovoljno i sprijeda, ali i straga. Također, sjedala u Ioniqu su pomična, i prednja i stražnja, pa će ih svatko moći namjestiti po svom guštu. Stražnja klupa ima i funkciju grijanja sjedala, dok se prednja sjedala mogu ugrijati, ali i ohladiti. Također, sjedala su napravljena od ekološki prihvatljivih materijala.

Dio između vozača i suvozača je pomičan pa ga možete namjestiti kako vam odgovara u odnosu na položaj sjedala. Taj središnji dio zapravo je jako praktičan, u njemu se nalazi bezbroj pretinaca, i malih i velikih.

Zbog same kompozicije tog prostora, mjenjača nema gdje se inače nalazi, već je mjenjač – ručica kod volana. Da biste pokrenuli auto, ili ga stavili u rikverc, ne možete samo stisnuti ručicu dolje ili gore, već ručicu morate okretati. Taj dio, primjerice, bio mi je malo neobičan; odnosno, zahtjeva određenu naviku. Također, i ručna se nalazi na meni jako čudnom mjestu – na kokpitu, lijevo od volana.

Da bi snalaženje po glavnom ekranu bilo što jednostavnije, tu su prečaci za pojedine funkcije, a posebno je izvučena i sama klima kojom se upravlja na dodir.

Poseban gušt je voziti Ioniqa noću, zahvaljujući fora ambijentalnoj rasvjeti, ali i svjetlosnim efektima izvana. Tada auto izgleda još moćnije i neobičnije, što budi znatiželju kod ljudi koji ga vide. Doduše, on izaziva oduševljenje i po danu, pa smo za vrijeme našeg testa bili totalna atrakcija gdje god da samo se našli. Svi su Ioniqa željeli vidjeti, svi su ga željeli komentirati, a puno njih raspitivalo se kako automobil radi i kakav je.

Prtljažnik je zapremnine 527 litara, no nije dubok, pa ako prevozite neke veće stvari, morat ćete dobro pripaziti kako ih slažete u gepek. S tim se recimo dobrano namučio naš kolega iz redakcije koji je imao problema s prevoženjem putnog frižidera u svoju vikendicu. To mu je, spomenimo samo usput, bila jedina zamjerka na automobil. Za sve ostalo imao je samo riječi hvale i pohvale…

Kada se spuste sjedala, dobit ćete zapremninu od 1587 litara s ravnim podom, a super stvar je da se i naprijed nalazi mali prtljažnik u koji možete spremiti kablove, a koji je zapremnine 24 litara.

Ioniq je pun sigurnosne opreme, a između ostalog ima i opciju da kada namjestite adaptivni tempomat, auto vozi sam.

Fascinantna brzina punjenja

Naš testni model stigao nam je s većom baterijom od 72,6 kWh i dva motora (na svakoj osovini po jedan). Ima 305 električnih konja koji se najviše osjete pri ubrzanju, a od 0 do 100 dolazi za 5,2 sekunde. Potrošnja mu se kretala oko 18 kWh, što znači da ovisno o vožnji možete prijeći od 380 do 420 kilometara.

Jednostavno je – vozite li normalno, po propisima, baterija će duže izdržati. Stišćete li gas, baterija će puno brže iscuriti. To je najbolje opisao kolega koji ga je isprobao.

"Stisnuo sam ga na autocesti, ali kad sam vidio koliko mu baterija curi, odmah sam pustio gas", kazao mi je nakon što je isprobao Ioniq. To je zapravo i cijela mudrost električnih automobila – ako se s njima "tjerate", visit ćete na punionicama i trošiti svoje dragocjeno vrijeme na čekanje dok se baterija ne napuni.

Kod Ioniqa doduše imate sreće, jer su se inženjeri potrudili da je brzina čekanja na punionicama minimalna. Naime, ako u blizini imate neku brzu punionicu, bateriju ovog automobila od 10 do 80% napunit ćete za fascinantnih 18 minuta. Pitate se kako? Ioniq puni do 220 kWh. Mi smo ga isprobali na nešto "sporijoj“ punionici (nešto malo više od 160 kWh), gdje smo proveli malo više od 20 minuta, a baterija je već bila na nekih 80 posto. Moram priznati, jako impresivno. Također, u putnom računalu možete namjestiti da vam sam nalazi najbližu punionicu tako da ne trebate razbijati glavu i tražiti na mobitelu gdje ćete puniti auto. Auto možete puniti i kod kuće, no imajte na umu da će vam za to trebati dosta vremena ako imate utičnicu slabije snage.

Osim što struju prima, Ioniq struju i daje. I to je zapravo možda najgenijalnija stvar kod njega. Naime, ovaj automobil može vam poslužiti kao mala punionica na kojom možete nadopuniti neki drugi električni automobil jer daje struju do 3,6 kWh. Da pojasnim malo bolje – u Ioniqa je dovoljno uključiti jedan dodatni nastavak, čiji je kraj kao obična kućna utičnica, i nakon toga u njega možete uključiti sve što i inače doma koristite: punjač za mobitel, laptop, peglu za kosu kao ja u našem video testu, sušilo za kosu, aparat za kavu,…sve što ide u struju, može biti ukopčano i u vaš Ioniq. To ga čini dosta zgodnim i za ljude koji vole kampirati primjerice, jer ovako jedan izvor struje definitivno dobro dođe.

U vožnji je Ioniq jako ugodan i udoban, a za još bolje vozačko iskustvo, tu su tri različita načina vožnje koji se mijenjaju na gumbu na volanu – eco, sport i normal. Dodat ću samo da je Ioniqa u sportskom načinu vožnje baš pravi gušt provozati…

Drugačiji od drugih

Auto ima i opciju regenerativnog kočenja, a jačinu kočenja možete mijenjati na pedalicama koje se nalaze iza volana. Za one koji to vole, tu je i i-Pedal način vožnje u kojem doslovno koristite samo papučicu gasa. Ioniq nije namijenjen jurnjavi, iako ima snage i mogućnosti za to. On je više obiteljski SUV u kojem ćete guštati po gardu, ali i na autocesti gdje je jako uglađen i tih, ali i gdje mu je potrošnja nešto viša od prosječne.

Ioniq nikoga nije ostavio ravnodušnim, pa nije niti mene. To je jedan potpuno drugi svijet i jedno potpuno drugačije iskustvo vožnje. Ioniq je nevjerojatno zabavan, kao kakva igračka za "veliku djecu“. Svaki kilometar prijeđen s njime je gušt, a najbolje je što ćete svako malo kod njega otkriti nešto novo. Svo ovo vrijeme, koliko smo se družili, nije bilo dovoljno da upoznamo sve čari ovog spektakularnog automobila koji je oduševio i struku, ali i sve vozače koji su ga isprobali.

On je drugačiji, on je istinski pogled u budućnost i daje nam uvid kako bi automobili mogli izgledati u neko skoro vrijeme. Auto je top i nema dalje…zapravo, ima. Nakon ovoga, preostaje nam samo da s nestrpljenjem iščekujemo Ioniq 6, koji bi po svemu trebao biti još veća 'bomba' od 5-ice…

Specifikacije

Hyundai Ioniq 5 AWD ULTRA

Paket opreme: ULTRA

Motor: Elektro

Pogon: 4x4

Snaga: 305 KS

Okretni moment: 605 Nm

Veličina baterije: 72,6 kWh

Ubrzanje 0-100: 5,2 sek

Maksimalna brzina: 185 km/h

Mjenjač: Automatski

Prosječna potrošnja na testu: 18,2 kWh/100 km

Doseg: 380- 420 km

CO2: 0 g/km

Cijena početnog modela: 329.900 kuna

Cijena testnog modela: 450.990 kuna (bez uključenih poticaja za električna vozila).

