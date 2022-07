Svaka nova Honda na tržištu izaziva pregršt reakcija, a one nisu izostale niti za Hondu HR-V, crossover potpuno novog izgleda. Ovaj model japanskog proizvođača automobila 'šokirao' je zbog dizajna svojom pojavom i već sada davne 1999. godine, a mi smo nedavno imali prilike isprobati i novu, treću generaciju ovog modela.

Dok mu hondisti zamjeraju to što je povišen i crossover, govoreći da to nije prava Honda, drugi dio javnosti oduševljeno ga hvali. Ja sam među ovima drugima, kojima je novi HR-V bio potpuni wow odmah na prvu.

Skraćenica HR-V u nazivu modela znači 'Hi-rider Revolutionari Vehicle', u prijevodu "visokovozno revolucionarno vozilo", a kakav je i prvi model iz 1999. i bio.

Druga pa i ova treća generacija, puno su manje "ekstravagantne", a iz Honde tvrde da ovu generaciju krasi premium SUV stajling.

Novi dizajn Honde HR-V je zapravo dosta jednostavan, ali moderan. Sprijeda se auto ne ističe nešto posebno, no zato je straga prava bombica, zahvaljujući LED traci koja spaja svjetla. Taj detalj, naime, može se naći na nekim puno skupljim automobilima.

Testni model došao nam je s najvišim paketom opreme Advance Style, a kojeg možete prepoznati po dvobojnoj karoseriji i jednom malom detalju na prednjoj maski – tri vodoravno posložene crte u bijeloj, plavoj i crvenoj boji.

Minimalno, ali moderno

Japanci su poznati po svom minimalizmu, a taj minimalizam nije izostao niti sada. No, ovog je puta taj njihov specifični minimalizam dosta moderniji nego inače, što je zapravo pravo osvježenje. Na dodir je u kabini sve kvalitetno i čisto, što se od Honde i očekuje. Unutrašnjost djeluje jako prostrana, a taj dojam pojačavaju svijetli kožni detalji koji se nalaze na sjedalima, vratima te na kokpitu. Svijetli je i krov automobila, što dodatno kabinu čini većom, prostranijom, ali i nekako ugodnijom.

Svijetla koža u automobilima nekima je veliki 'no, no', a glavni razlog je taj što se lako i brzo zaprlja, odnosno teža je za održavanje. Osobno sam ljubitelj svijetlije unutrašnjosti u automobilima, tako da mi je ova kombinacija u Hondi zapravo pun pogodak. Djeluje mi razigrano, moderno i jako privlačno.

Detalj koji možda najbolje pokazuje da su s ovim modelom što se dizajna tiče otišli malo dalje je crvena plastika oko mjenjača, kao i crveni šavovi duž sjedala. Moram priznati, s time su me totalno pozitivno iznenadili i to stvarno nisam od njih očekivala.

Vozačima je ispred njih na raspolaganju veliki digitalni ekran na kojem se nalaze sve relevantne informacije koje vam trebaju u vožnji, a velika novost je potpuna modernizacija glavnog ekrana. Taj glavni ekran je, hvala nebesima, napokon moderan i ne izgleda kao iz prošlog stoljeća!

U čemu je kvaka? Japanci rade sjajan posao s automobilima, posebice s hibridima, i to im nitko ne može osporiti. No, koliko je vožnja u njihovim autima sjajna, toliko im je ovaj dio oko tehnologije bio manje sjajan. Oni nisu nešto pretjerano marili da to bude tehnološki wow (ili barem u skladu s vremenom), pa smo često imali situacije da su glavni ekrani u japanskim automobilima zastarjeli, spori, tromi, dosadni i slično.

No, u novoj Hondi HR-V nalazi se jedan sjajan, moderan glavni ekran, koji je brz, ima sjajne grafike te nudi sve i svašta za namjestiti. Dimenzija je 9 inča te strši iznad kokpita. Ono što me doduše malo zbunilo jest sam njegov položaj. Naime, ekran je lagano, lagano zakrenut prema suvozaču, što mi je čudno za jedan vozački auto kakav je Honda. Prva dva dana vožnje borila sam se time, misleći da sam luda i da sam "zabrijala" s time da je ekran zakrenut prema suvozaču. Situaciju smo riješili tako da sam na kraju izvadila "vaservagu" i otklonila sve svoje muke. Da, ekran je mrvicu zakrenut. I da, to će vam biti neobično dok se ne naviknete na taj položaj.

Čarobna sjedala

Iako da je ljeti bez klime gotovo nemoguće živjeti, meni je klima i dalje 'neprijatelj broj 1', bilo u autu, u stanu ili na poslu. Mrzim je iz razloga što me uvijek propuše pa, ili se sva pokočim ili stradaju moji sinusi. Honda je zato napravila jednu odličnu stvar zbog koje im treba skinut kapu. Naime, puhanje zraka možete namjestiti tako da zrak struji oko vas po kabini te vam ne puše posred glave, što na koncu nije nimalo zdravo.

Mene je ta opcija spasila – dakle, u kabini je cijelo vrijeme temperatura bila ugodna, a da ne osjetiš nikakvo nasilno puhanje zraka. Oni kojima to ne smeta, mogu si namjestiti da puše i u vas, no zapravo je nepotrebno kada već imate jednu takvu odličnu opciju na raspolaganju. Sjedi Honda, 5.

Iz Honde kažu da u ovom modelu straga ima 3,5 centimetara više mjesta za koljena nego u prethodniku, a sama vožnja iza je skroz ugodna. Zgodno je i da se svjetlo iza pali na dodir, što je dosta moderno i pohvalno. Fora izveden je i mali džepić za mobitel koji se nalazi u sjedalima.

Stražnja sjedala u Hondi su posebna priča. Odnosno, ona su "čarobna". Honda ih zove 'Magic seats', jer se klupa može sklopiti prema gore, pa i u tom dijelu postoji mogućnost za prevoženje većih stvari, primjerice bicikla.

Meni je taj dio sa dizanjem sjedala fora jer, ako primjerice idete na more, pa vam je malo prostora u prtljažniku, i ovdje možete dobiti dodatni prostor za prevoženje stvari, bez da nešto stavljate na sjedala pa riskirate da sjedala oštetite nekim oštrijim predmetima.

Što se prtljažnika tiče, on je zapremnine 335 litara, a u njemu vam pokrivka neće smetati, jer se diže zajedno s poklopcem prtljažnika.

Prtljažnik možete zatvoriti na tipkicu koja se nalazi na njemu, a možete zatvoriti i držanjem tipke na ključu. Kada se spuste sjedala, pod je ravan, a zapremnina tada iznosi 1305 litara.

Divan za vožnju

U slučaju ovog modela, nema izbora motora. Točnije, jedini izbor je ovaj hibridni model, „samopuneći“ kako ga zovu iz Honde sa 131 KS. I to je zapravo velika šteta. Nije da ovaj motor nije dobar; dapače, on je savršen za ugodnu vožnju. No ako ćemo iskreno – da ima malo više konja, barem 150, bio bi idealan. Za sada ćemo se morati zadovoljiti s ovime, no možda u budućnosti dočekamo i motor malo jače snage, vjerojatno u električnom obliku. Preglednost u Hondi HR-V je dobra, u gradu i pri laganoj vožnji auto je jako ugodan, tih i glatko klizi cestom. Pošto ima povišeni ovjes, puno lakše prelazi preko neravnina i rupa na cesti.

Honda HR-V nudi vožnju u normalnom, eco i sport načinu, a super je što se osjeti razlika, pogotovo kada auto stavite u sport način vožnje. Generalno što se vozačkog iskustva tiče, ono je sjajno te bez pretjerivanja mogu reći da se radi o jednom od boljih crossovera koje sam imala prilike voziti. Jako je precizan i solidan u zavojima, odnosno ne naginje se jako, što mi je super jer kod takvih auta gotovo uvijek imam osjećaj da ću se prevrnuti u zavoju. Auto je opremljen Honda Sense sustavom sigurnosti, koji je poznat kao jedan od najvećih i najbogatijih sustava na tržištu.

Kao što sam već navela, Honda HR-V je hibrid s kojim ne možete fulati. Honda se može pohvaliti s preko 20 godina iskustva u hibridnoj tehnologiji, uključujući i F1 tehnologiju, tako da nema straha da auto neće raditi dobro, što sam već milijun puta čula kao jednu od bojazni kada nekome spomenete hibrid. Izbijte si iz glave da Hondini hibridi nisu dobri – oni su pioniri u takvim autima i doveli su svoju tehnologiju do savršenstva. HR-V ima i sustav regenerativnog kočenja, odnosno bateriju vam puni prilikom kočenja. Tu je i "B način vožnje" kako ja to volim zvati, odnosno vožnja na jednoj pedali – kada pustite gas, auto sam polako koči (i pritom naravno puni bateriju), a kod Honde je super što na volanu možete namjestiti i samu jačinu kočenja.

Manje fora u cijeloj priči je meni omraženi CVT mjenjač. On je kvalitetan, trajan, u gradu je super… ali kada autu zatreba snage, pa stisnete gas, prvo što ćete čuti je glasan i prodoran "wroooommmmmmmmm" koji mi para uši svaki put kada ga čujem. Kad bi barem mrvicu tiši bili, spasili bi nas…

Hibridi su meni osobno među najdražim autima, a njihova najveća prednost je manja potrošnja. Honda kaže da je potrošnja ovog modela 5,4 litara, no brojke na našem testu bile su još i bolje. Naime, od Zagreba do Paga, potrošnja na testu bila nam je 4,7 litara, što je i više nego odlično u vremenima skupog goriva.

Cijena Honde HR-V starta od 243.990 kuna, a cijena našeg testnog modela u Advance Style opremi iznosi 285.900 kuna. Neki bi odmah kriknuli – "Skupooo". No, imajte na umu da za taj novac dobivate izvrstan i pouzdan hibrid, ali i kvalitetu generalno. Jer nije to bilo koji auto, ipak je to Honda. Novi HR-V ima sjajan balans vožnje, potrošnje i praktičnosti, a napravljen je po principu "man maximum, machine minimum". Odnosno, tehnologija služi čovjeku, a ne obrnuto.

Meni osobno auto se jako svidio, jer ima sve ono što volim – hibrid je, malo troši, praktičan je i povišen je! Iako cijenim i poštujem svačije mišljenje, u slučaju ovog automobila ne pristajem na razmišljanje da to "nije prava Honda". Je – u duši i u kvaliteti, to je upravo ono na što smo od Honde navikli. Izgledom je možda drugačija i odstupa od nekih standarda na koje smo navikli, ali sva ta odstupanja za mene su bila jako pozitivno iskustvo. Meni je novi HR-V privlačan, zanimljiv, sjajan iznutra i super za voziti. I što ti, zapravo, više od tog treba za reći "DA" jednom takvom automobilu? Apsolutno ništa…

Specifikacije

Honda HR-V 1,5 HYBRID Advance Style

Paket opreme: Advance Style

Motor: Benzinski + elektro, 4 cilindra, 1498 cm3

Pogon: Prednji

Snaga: 131 KS

Okretni moment: 253 Nm

Ubrzanje 0-100: 10,6 sek

Maksimalna brzina: 170 km/h

Mjenjač: Automatski, eCVT

Prosječna potrošnja na testu: 4,9 l/100km

CO2: 122 g/km

Cijena osnovnog modela: 243.990 kuna

Cijena testnog modela: 285.990 kuna

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.