Ford Mustang oduvijek je bio jedan od najpoznatijih sportskih automobila, za kojim su mnogi automobilski entuzijasti čeznutljivo uzdisali. Sportskog izgleda i "neukrotivog duha", Mustang, koji je dobio ime po divljem konju u zapadnoj Americi, može se pohvaliti i titulom najprodavanijeg sportskog automobila na svijetu.

No, nekada prepoznatljiv sportski coupe poznat po svom V8 motoru, nedavno je dobio svoju novu "inačicu" koja je napravila potpunu pomutnju na tržištu. Mustang je, vjerovali ili ne, postao tih i na struju, a u rubrici Ženski kut imali smo prilike isprobati novi Ford Mustang Mach-E.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Legendarni logo i svjetla

Da nekome od ove vijesti slučajno ne zastane srce, za početak da odmah razjasnimo neke stvari - Ford ne prestaje s proizvodnjom onih nabrijanih Mustanga na kakve smo inače navikli, već su sukladno aktualnim trendovima na tržištu i oni napravili SUV coupe na struju. Ova mrcina od auta teška je 2,2 tone, a nama je na test došao u najbrutalnijem GT izdanju.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Mach-E zadržao je taj 'wow' efekt kod ljudi kada ugledaju Mustang. Iako je izgledom drugačiji, njegovo impozantno izdanje i mišićav izgled i dalje privlače pažnju te ostavljaju ljude bez teksta, posebice kada shvate da je riječ o električnom automobilu te da neće čuti onaj poznati Mustangov zvuk iz auspuha. Neki čak budu i malo razočarani zbog toga; ipak je Mustang kroz godine postao i svojevrsni sinonim za moćan zvuk.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Po čemu onda prepoznati Mustanga Mach-E izvana? Pa, kada vidite konja, odnosno prepoznatljiv logo koji je smješten u središtu prednje maske, ne možete pogriješiti.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Njegova SUV coupe linija najočitija je izvana, dok se strana nalazi još jedan Mustangov potpis – svjetla koja su napravljena kao tri okomite linije.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Da bi auto bio što aerodinamičniji, nema klasičnih kvaka, već u njega ulazite pritiskom na tipku na vratima te povlačenjem male polugice, a zanimljivo je i da se u njega može ući i pomoću šifre.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Sjedala u Mustangu Mach-E napravljena su od kombinacije kože i tkanine te su postavljena da se na njima sjedi malo povišenije. Ispred vozača nalazi se digitalni vozačev displej s nekim osnovnim funkcijama, a sve što u ovom autu trebate namjestiti, namješta se na ogromnom glavnom ekranu dimenzija 15,5 inča. On je zapravo dosta jednostavan za korištenje, a iz Forda kažu da pamti vaše preferencije i navike.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Od standardnih opcija koje se nalaze na njemu, valja istaknuti navigaciju koja je jako zgodna za planiranje putovanja, bežično povezivanje vaših pametnih telefona putem aplikacija Apple CarPlay i Android Auto, a tu su i neke zgodne opcije za razbibrigu kao primjerice igrice ili crtanje na ekranu. Fora, posebice ako ste negdje na punionici i želite nekako pokratiti vrijeme čekanja.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Također, na vaše pametne telefone možete instalirati i aplikaciju preko koje vaš mobitel postaje ključ s raznim funkcijama.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

"Prtljažnik" sprijeda

Mach-E je jako prostran i praktičan, s puno prostora za pohranu. Primjerice, između vozača i suvozača nalazi se dosta mjesta za odlaganje stvari, a stvari ćete moći odložiti i ispod haube gdje se nalazi dodatnih 81 litar prostora za pohranu. Sjajno za kablove za punjenje, primjerice.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr Prednji prtljažnik veličine je 81 litra

Što se samog prtljažnika tiče, on je zapremnine 402 litre što je neki prosjek klase, a kada spustite sjedala, zapremnina je 1420 litara. U prtljažniku se nalazi otvor za ispuštanje vode pa ako slučajno prevozite nešto što bi se potencijalno moglo proliti, ne trebate brinuti.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr Prtljažnik je veličine 402 litara

Mach-E je pun sigurnosne opreme pa tako primjerice ima adaptivni tempomat, može sam kretati u gužvi, ima automatsko kočenje, upozorava na mrtvi kut, a može i parkirati te sam potražiti parking.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Mustang Mach-E nudi se u verzijama Standard s baterijom od 68 kWh neto i 269 KS, Extended Range s baterijom od 88 kWh neto i 351 KS, a dolazi i u GT verziji također s baterijom od 88 kWh i s brutalnih 487 KS, kakav je bio naš testni primjerak. Neki realni doseg baterije je oko 370 kilometara, Ford kaže da na brzom punjenju možete dobiti 119 kilometara već za 10 minuta punjenja.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Od 0 do 100 ubrzava za 3,7 sekundi te ima dva motora – po jedan na svakoj osovini. Možete ga voziti u tri načina vožnje – Whisper, Active i Untamed. S obzirom da se radi o jako teškom autu, njegovu težinu osjećat ćete i kada vozite. No, upravo zbog toga, ja sam se osjećala i puno sigurnije jer kada vozite, imat ćete osjećaj da je Mach-E kao zalijepljen za cestu.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

U vožnji se osjeća da je auto tvrđi, a dosta tvrd, čak i u Whisper (Eco) modu, jer i volan. Zašto? Pa da bi se dobilo na preciznosti upravljanja koje doprinosi boljim vozačkim sposobnostima, a po čemu je Ford poznat.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Na otvorenoj cesti leži pristojno, uz i dalje postojani osjećaj težine, no mora mu se priznati jedna stvar – iz zavoja ispaljuje kao metak! Na autocesti je jako tih te sa svojih gotovo 500 konja vozi kao prava jurilica, bez ikakvih poteškoća.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Redovna cijena ovog testnog modela iznosi 95.028,20 eura, no dobra je vijest da je auto trenutno na popustu te košta. 85.028,20 euda.

I dalje izaziva 'wow' efekt

Mustang je u svojoj srži čista snaga, a iako je Mach-E električan, on i dalje utjelovljuje tu snagu legendarnog modela. Svojim mišićavim izgledom već na prvi pogled daje do znanja da on nije igračka te da je riječ o ozbiljnom automobilu, kakvih će u budućnosti biti sve više na našim cestama.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Mach-E je moćan, snažan i samouvjeren, a jednako tako će se za volanom osjećati i vozači. I bez tog specifičnog Mustangovog zvuka, ali s volanom u ruci na kojem ponosno stoji konj koji simbolizira snagu od skoro 500 konja ispod haube i dobrim vozačkim sposobnostima kojima se Ford i inače ističe, Mach-E je ništa drugo nego superiornost nad ostalima.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Mustang će uvijek biti auto koji izaziva 'wow' efekt i ostavlja svojom pojavom čovjeka bez daha, pa čak i u ovom neuobičajenom električnom izdanju.

Foto: Ines Jelušić / Net.hr Foto: Ines Jelušić / Net.hr

Specifikacije

Ford Mustang Mach-E GT

Paket opreme: GT

Motor: Elektro

Pogon: Svi kotači

Snaga: 487 KS

Okretni moment: 830 Nm

Veličina baterije: 88 kWh (neto)

Ubrzanje 0-100: 3,7 sek

Maksimalna brzina: 200 km/h

Mjenjač: Automatski 1-stupanj

Prosječna potrošnja na testu: 20,2 kWh/100 km

Doseg: 360 - 380 km

Brzina punjenja: 150 kWh

CO2: 0 g/km

Cijena testnog modela: 95.028,20 eura (bez uključenih poticaja za električna vozila).

