"Daaa, daaa, moraš obavezno to testirati!“, vikali su po redakciji kada sam rekla da sam dobila mail iz Auto Hrvatska u kojem mi nude da u našem Ženskom kutu testiram kineski električni kombi DFSK EC35 koji je odnedavno dostupan i na našem tržištu.

Gledala sam ih u čudu, ne vjerujući da je jedno vozilo, odnosno najava testa uspjelo iz njih izvući takvu reakciju. I onda me presjeklo. "Pa kako ću ja, pobogu, voziti kombi?!“, pomislila sam u sebi, svjesna činjenice je najveće vozilo kojim sam upravljala američki SUV. Ali ne možeš protiv mase, urednik je rekao da "to moram testirati“, a nakon nekog vremena, i u meni se probudila znatiželja kako to vozi električni kombi i kako ću ja upravljati istim.

Svi moji strahovi zapravo su bili suludi, a taj famozni kineski električni kombi i ja sprijateljili smo se odmah u ponedjeljak kad sam ga došla pokupiti. Riječ je o kombiju kojeg proizvodi DFSK, koji je dio velike grupe Chongqing Sokon Motor Company. Jedno smo njihovo vozilo već imali prilike testirati – električni automobil Seres 3 – a sada pak smo se imali prilike uvjeriti da ništa lošiji nisu niti u proizvodnji komercijalnih vozila kao što je naš testni kombi.

Drugačiji izgledom i dimenzijama

Ovaj model nastao je 2009. godine, a osim što je na struju što je još uvijek velika rijetkost, kombi je i manjih dimenzija nego ono na koje smo inače navikli. Odnosno, ispostavilo se da je on idealni gradski dostavnjak u koji stane sve što je potrebno prevesti po gradu, a opet nije preglomazan da vam zadaje glavobolju zbog upravljanja.

Nije samo manji, on je drugačiji i izgledom, pa smo u svakom trenutku gdje god da smo se vozili bili prava atrakcija za prolaznike. Izgledom je dosta jednostavan, a ta se jednostavnost proteže i njegovom unutrašnjošću. Da se razumijemo – od kombija se ne očekuje da bude space shuttle i tehnološki ne znam kako napredan. Od takvih se vozila očekuje da budu praktična, što EC35 i jest.

EC35 ima klizna vrata s obje strane, što je super je ne trebate razmišljati kako i na koju stranu parkirati. Dimenzije utovarnog prostora su 2900 x 1540 x 370 mm, odnosno 4,8 kubika, a nosivost mu je 1205 kilograma.

Kombijem se jako lako upravlja i unutra je sve jako jednostavno. Sjedi se visoko, tipično za kombije, te je sve jako pregledno. Sjedala možete primicati naprijed-nazad, a za bolju preglednost, tu su i veliki retrovizori koji se namještaju "na starinski touch“ – odnosno, zrcalo morate namjestiti rukama.

Postotak baterije vozači mogu pratiti na displeju ispred sebe, a interesantno je da vam neće pokazivati koliko kilometara imate, već samo postotak – kao primjerice na vašim mobilnim telefonima. I nije neka drama, brzo ćete se naviknuti da u slučaju kineskog električnog kombija doseg morate pratiti na ovakav način.

Ono što je iznenađujuće dobro je glavni ekran, koji ima radio, pa i DAB radio, a možete i spojiti svoje pametne telefone na njega. Također, ima i utor za USB pa praktički možete gledati filmove u kombiju. Nije to jedino čime se naš kineski električni kombi može pohvaliti. Naime, kombi je opremljen odličnom kamerom za vožnju unatrag, a tu su i senzori za parkiranje, koji vam čak pokazuju i udaljenost od nekog predmeta ili prepreke koja vam se nađe na putu.

Neke stvari u njemu i dalje su "old school“ – primjerice, tipka za paljenje /gašenje maglenki, ali i samo paljenje odnosno gašenje dnevnih svjetala. Da, u kombiju morate malo i misliti, kao što smo to nekada u vožnji trebali, prije nego su automobili postali pametniji od nas…

Ono što je meni osobno stvaralo probleme jest nedostatak prostora da negdje odložite stvari, odnosno torbu, pa sam te stvari ako ih je bilo više često naslagala oko sebe. Na, to mu se ne može i ne smije pisati kao nedostatak – takvi su kombiji, oni nemaju nepotrebne pretince i razne prostore za odlaganje stvari. U kombiju to nije potrebno. Tako da je u ovom slučaju "nedostatak“ prostora za odlaganje stvari u kabini vezan uz to što sa sobom teglim previše stvari. Mogla sam, zapravo, stvari odložiti u utovarni prostor gdje mjesta nije nedostajalo, no ja sam u tim trenucima nekako odlučila da je za mene pametnije naslagati stvari oko sebe…

Sitne stvari kao primjerice ključeve ili mobitele možete priručno odložiti u cup holdere, koji se nalaze u kabini.

Pišti kada prijeđete 80 na sat

EC35 ima elektromotor koji daje snagu od 82 konja, a baterija mu je kapaciteta 39 kWh, što će vam biti dovoljno za doseg od nekih 200-tinjak kilometara kada uzmete u obzir vremenske uvjete, teret koji prevozite i slične stvari. Na brzim punjačima, kombi vam može biti pun već za 45 minuta, dok se na kućnoj utičnici može napuniti za 10-ak sati. Kombi se može pohvaliti i sjajnom baterijom koja ne sadrži opasne metale, a posljedično je i do pet puta sigurna po pitanju zapaljenja i sličnih nezgoda.

Što se tiče same vožnje – u njemu nema jurcanja. Naime, deklarirano ovaj kombi vozi 90 na sat, ja sam ga na zaobilaznici uspjela natjerati da vozi čak 94. Pošto je riječ o električnom vozilu, a koja su inače jako tiha, do 30 na sat auto ispušta "čudne zvukove“. Odnosno, tim zvukovima upozorava ostale sudionike u prometu, prvenstveno pješake i bicikliste, da se nešto oko njih kreće. No, neuobičajenim zvukovima tu nije kraj. Naime, kada nagazite po gasu pa vam brzinomjer pokazuje da vozite 80 na sat ili više, kombi počinje pištati. I ne staje s time, dok se ne spustite na 79 na sat ili na manje. Taj dio puno je iritantniji od ovog zujanja do 30 na sat te će vas natjerati da izbjegavate neke brze ceste i jednostavno vozite kroz grad. Uostalom, gard je i njegovo „prirodno okruženje“ gdje je on najbolji i najkorisniji.

Već nakon prve vožnje, shvatila sam da su svi moji strahovi ranije bili u potpunosti glupi. Ovaj kombi je zapravo jako kul i jako praktičan. S njime ćete se bez problema uparkirati na normalno parking mjesto; štoviše, lakše nego s nekim automobilima! Dovoljno je povišen da bude pregledniji nego neki osobni automobil, a opet – dovoljno je malen da se može zavući u svaku ulicu.

"I, kakav ti je bio kombi?“, pitao me jedan kolega nakon testa.

"Znaš što, ja da imam neki manji biznis, uzela bih ga“, rekla sam mu iskreno.

Ostao je začuđen mojom konstatacijom, no činjenica je da je EC35 idealan za obrtnike i firme koji rade dostavu po gradu. Ne čudi, stoga, što je pomama za njim iz dana u dan sve veća, a doznali smo da je neke firme ovaj auto doslovno spasio. U vrijeme skupog goriva i divljanja cijena, ovaj mali strujić pokazao se kao idealno rješenje da im troškovi ne budu preveliki te da biznis može dalje funkcionirati.

EC35 je automobil kojeg biraju zdrav razum i ekonomija, a ne strast. Cijena ovog vozila je 185.000 kuna + PDV, uz jamstvo od tri godine ili prijeđenih 60 tisuća kilometara.

Iz moje perspektive, EC35 je zaista best buy – za relativno mali novac dobit ćete praktičan kombi koji će vam uštedjeti novaca, ali i živaca u prometu.

Specifikacije

DFSK EC 35

Motor: Elektro

Pogon: Stražnji

Snaga: 82 KS

Okretni moment: 200 Nm

Veličina baterije: 39 kWh

Ubrzanje 0-100: /

Maksimalna brzina: 94 km/h

Mjenjač: Automatski

Prosječna potrošnja na testu: 20,2 kWh/100 km

Doseg: 180-220 km

CO2: 0 g/km

Cijena testnog modela: 185.000 kuna + PDV (bez uključenih poticaja za električna vozila).

