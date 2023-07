Da bi izazvali reakciju javnosti, automobili moraju biti drugačiji i autentični, a upravo je autentičnost jedan od glavnih aduta luksuzne francuske marke automobila DS, koja se od prošle godine može kupiti i na našem tržištu. Nakon što smo isprobali atraktivni DS4, a nakon toga i markantni SUV DS7, u rubrici "Ženski kut" imali smo prilike isprobati i gradskog ljepotana DS3.

DS je rođen u Parizu, s namjerom da cijelom svijetu na svoja četiri kotača donese dašak tok spektakularnog grada i njegovog mindseta. I u tome je, ako mene pitate, i više nego uspješan. DS je oličenje francuskog dizajna i chica, a ovim modelom koji je najmanji u floti marke, Francuzi žele pokazati da luksuz nije rezerviran samo za limuzine i velike SUV-ove.

Predstavljen na Pariškom tjednu mode

Ovaj gradski crossover predstavljen je 2018. godine, a model koji sam imala prilike testirati je redizajn koji je predstavljen 2022. godine. A njegovo predstavljanje posebna je priča koju vrijedi spomenuti. Naime, DS 3 otkriven je na Pariškom tjedno mode, jednom od najznačajnijih i najvažnijih modnih događanja u svijetu. Auto je bio prekriven haljinom, a ispod haljine nalazio se DS u ovoj spektakularnoj Diva crvenoj boji, koja je jako lijepa i privlačna. Doduše, mora i biti – prije nego su dobili baš ovu nijansu, dizajneri su isprobali čak 40 različitih kombinacija. Što jest jest, stvarno su se potrudili…

Kako u modelima koje smo ranije testirali, tako i sada kod ovog modela, jedan od glavnih motiva koji se proteže duž dizajn su dijamanti. Dijamantića ima svuda – na prednjoj maski, na svjetlima, u unutrašnjosti,…Oni su lightmotiv svakog njihovog modela i svuda po automobilu možete vidjeti neki uzorak koji podsjeća na dijamante. U DS 3 je, primjerice, taj uzorak najjače istaknut na kokpitu, gdje su tipke za pojedine funkcije smještene upravo unutar takvih uzoraka.

Ovaj gradski crossover, ako mene pitate, izgleda kao slatki bombončić izvana s najfinijim punjenjem iznutra. Jer, upravo je njegova unutrašnjost ono zbog čega ćete reći 'wow'. Kada sjednete u ovaj automobil, odmah na prvu shvatit ćete da je sve jako premium. Materijali su jako kvalitetni, koža se nalazi i na kokpitu te se vidi da su Francuzi jako pazili na detalje u unutrašnjosti.

Ispred vozača nalazi se ekran dimenzija 7 inča, auto ima i head-up displej dok se u sredini nalazi glavni ekran dimenzija 10,3 inča koji strši iz kokpita te je pozicioniran u razini očiju. Može se personalizirati, kao i prečaci koji se nalaze ispod ekrana, a koji služe da lakše dođete do klime, radija te ostalih opcija.

Za pohvaliti je i bežični punjač za pametne telefone koji radi besprijekorno, sustav DS Iris koji može "pričati" na 40 jezika, kao i odlično ozvučenje, odnosno Focal zvučnike u autu. U sredini se nalazi jednostavan mjenjač, a kraj njega su smještene tipke za otvaranje i zatvaranje prozora.

Posebna priča u automobilu su sjedala koja su mekana, blago profilirana te se u njima nalazi dodatna pjena koja ih čini još udobnijima.

DS 3 pun je sigurnosne opreme pa se tako može pohvaliti opcijama lane assist, automatsko kočenje do brzine od 85 km/h, auto može pročitati znakove, a možete namjestiti i da sam kreće i staje u koloni.

Najudobniji i najposh

Naš testni DS 3 bio je benzinac od 130 konja, a s obzirom da ima 3 cilindra, povremeno je automobil nešto glasniji. No, zato ima snage pa se ne trebate brinuti ako s njime planirate neko zahtjevnije putovanje. Potrošnja na testu kretala se do 7 litara.

S obzirom da je nešto povišeniji, on je i pregledniji, a u vožnji mu neće smetati rupe ili primjerice ležeći policajci.

Za DS3 možemo reći dvije stvari: da je najudobniji automobil u klasi, ali i "najposh" automobil u klasi. Niti jedan auto do sada nije djelovao toliko samouvjereno na cesti kao ovaj. S jedne strane, on je sjajan odabir za poslovne ljude koji se i svojim vozilom žele istaknuti u masi, no jednako je dobar i za one koji od automobila žele nešto više.

Jesu li Francuzi uspjeli u svom naumu, donijeti kroz ovaj automobil dašak Pariza i u druge gradove? Moj odgovor je – da! S DS-om je svaki trenutak kao da ste u francuskoj metropoli, bez obzira vozili se vi po gradu ili po nekoj seoskoj cesti. U ovaj automobil, baš kao i u Pariz, čovjek se jako brzo i lako zaljubi...

Specifikacije

DS3 1.2 PureTech EAT8 Opera

Paket opreme: Opera

Motor: Benzin, 3 cilindra, 1199 cm3

Pogon: Prednji

Snaga: 130 KS

Okretni moment: 230 Nm

Ubrzanje 0-100: 9,2 sek

Maksimalna brzina: 201 km/h

Mjenjač: Automatski, 8-stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 6,8 l/100km

CO2: 135 g/km

Cijena osnovnog modela: 27.800,00 eura

Cijena testnog modela: 42.398,12 eura.

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.