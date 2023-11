Gradska vožnja daleko je bolja i jednostavnija s električnim automobilom. Osim što ćete biti "nečujni", električni auti manje zagađuju, a što je jedan od najvećih problema u gradovima diljem svijeta, gdje je promet puno veći i frekventniji nego primjerice na selu. Iako se mnogi žale na cijene električnih automobila, ima i onih koji su priuštivi i široj masi. Među njima je električna Dacia Spring, koju smo nedavno testirali u rubrici "Ženski kut".

Spring je prva električna Dacia i najpovoljniji električni automobil u Hrvatskoj. Riječ je o gradskom autu koji je predstavljen još 2021. godine, a ove godine zasjao je u novom ruhu s paketom opreme Extreme. Dacia je oduvijek bila pokretač revolucije na tržištu automobila. Sve je krenulo s Loganom kao najpovoljnijim autom na tržištu, priča se nastavila s najpovoljnijim SUV-om Dusterom, a tradiciju su nastavili i sa svojim električnim Springom.

Pouzdan auto fer cijene

Za Spring kažu da je jednostavan, moderan i pouzdan auto fer cijene, koji je do sada osvojio nekoliko "best buy" nagrada. S ovim automobilom, Dacia cilja i na mlađe kupce pa nije čudno da se ovaj simpatičan gradski auto pojavljuje i u videoigri Rocket League.

Iako se većina električnih automobila prepoznaje odmah na prvu, Spring je izuzetak; odnosno, možemo reći da je to električni automobil koji uopće ne izgleda tako. Zbog svog robustnog izgleda i nekih detalja, Spring djeluje kao moćni SUV u mini izdanju. Povišen je, 15 je centimetara podignut od tla, a oko kotača mu se nalazi zaštitna plastika, što je skroz simpatično u kombinaciji s 14-inčnim kotačima. U Extreme verziji, Spring je dobio i topografske uzorke na vratima (naljepnica) te na gumenim tepisima u unutrašnjosti. Sa svim tim detaljima koji su vješto ukomponirani u njegove kompaktne dimenzije, Dacia je pokazala da i malo može djelovati veliko, odnosno robustno, a zbog svega toga, auto izvana djeluje veće nego što je.

Sprijeda su uočljiva LED svjetla u obliku slova Y, a iza novog loga na masci skriva se i njegov punjač. Inače, punjenje sprijeda puno je praktičnija opcija jer ne trebate razmišljati na koju stranu uparkirati vozilo i hoće li vam kabel punjača biti dovoljno dug.

Dacia Spring došla nam je u novoj boji koja se naziva bleu ardoise (škriljasto plava) sa detaljima bakrene/rose gold boje koji odlično kontriraju toj zagasitijoj plavoj boji automobila i čine ga atraktivnijim.

Jednostavna unutrašnjost

Unutrašnjost Dacie Spring vrlo je jednostavna, vođena filozofijom da zaboravite na sve nevažno i podijelite dragocjene trenutke sa svojim suputnicima. U autu se sjedi dosta povišeno, a sjedalo se može namještati samo naprijed-nazad.

Glavni ekran dimenzija je 7 inča. Iako će možda tech freakovima izgledati zastarjelo, činjenica je da on ima sve - navigaciju, DAB radio, poveziv je s vašim pametnim telefonima, itd. Jako je jednostavan za korištenje što je veliki plus, s obzirom da nam u zadnje vrijeme proizvođači sve češće serviraju komplicirane infotainment sustave u kojima se ponekad jako teško snalaziti.

Ispod glavnog ekrana smještena je ručna klima, a auto ima i pravu ručnu koja se zateže. Mi koji pomalo 'hejtamo' električne ručne (jer nikad nisi siguran jel' to zategnuto ili nije), jako smo sretni kada vidimo old school ručne u autima. Hvala Dacia!

Mjenjač u autu izgleda kao "birač" kojeg vrtite u krug, a kod parkiranja će vam dobro doći i kamera te stražnji parking senzori. Doduše, s obzirom da je Spring malih i kompaktnih dimenzija, kamera i senzori uopće vam neće trebati, jer s ovim ćete se automobilom bez problema uparkirati i u ona najuža parking mjesta.

Od nekih zgodnih i neobičnih detalja koje sam primijetila u ovom simpatičnom automobilu, valja spomenuti da ima jedan (1) brisač, a tipke za otvaranje prozora nalaze se ispod glavnog ekrana, a ne na vratima kako to obično biva.

Spring je bez obzira na svoje dimenzije praktičan. Ispred suvozača nalazi se veliki pretinac za odlaganje stvari. Auto nema cupholdere, no dobra vijest je što ih možete uzeti dodatno ukoliko su vam potrebni. Prtljažnik je zapremnine 290 litara, odnosno 631 litra, što je rekord klase.

Na stražnjoj klupi se nalazi Isofix pa ćete bez problema ćete moći prevoziti svoje mališane, a straga se nalaze i električni podizači stakala, što je dosta neobično za ovu klasu automobila te je svakako veliki plus za cjelokupni dojam.

Brzo punjenje bez stresa

Spring je siguran automobil koji u osnovnoj opremi dolazi s tempomatom, automatskim kočenjem, automatskim svjetlima, a pokreću ga motori od 45 i 65 KS. Jači motor od 65 KS koji smo imali na testu, ujedno je i novitet koji je uveden da auto ne bude samo za grad, već da s njime možete putovati i negdje izvan grada.

Baterija Dacie Spring kapaciteta je 27,4 kWh, što bi službeno, "po papirima", trebalo biti dostatno za 220 kilometara. Što se realnog dosega tiče, nama je on iznosio oko 180 kilometara. Auto se puni brzinom do 30 kWh, a na brzom punjaču bateriju ćete od 0 do 80 posto napuniti za 55 minuta. S obzirom da ima manju bateriju, on je čak i primjereniji za punjenje na kućnoj utičnici preko noći.

Dacia Spring je pravi gradski auto i oličenje električnih automobila. Električni automobili izmišljeni su za grad, da bi bili spretni, okretni i da bi što manje zagađivali. No, negdje po putu smo se "izgubili", pa sada struju imamo svuda, u velikim i glomaznim autima te nažalost najmanje u ovakvima.

Srećom pa je Dacia ovim modelom vratila tržište na pravi put – struju u gradske aute, jer u gardovima je najveći problema sa zagađenjem. Trendovi su, doduše, čudni i drugačiji u zadnje vrijeme pa bi svi sada vozili crossovere i SUV-ove. Glupost, jer ovakvi manji automobili puno su zgodniji za grad. Uostalom, tu tezu mogu i sama iz prve ruke potvrditi – taj tjedan kada sam imala Springa na testu, išla sam obaviti sve živo što sam trebala u gradu. Razlog? Auto je super snalažljiv za gradske prilike i gužve, nisam trebala razbijati glavu gdje ću ga parkirati jer se za njega uvijek negdje nađe mjesto i nisam se opterećivala činjenicom da ću brzo "skuriti" bateriju jer je ona manja i brzo se napuni. Dok sam ja sjedila s frendicom na kavi, Spring se punio i napunio.

Osim već spomenutog, Spring bez problema prelazi preko ležećih policajaca i rupa na cestama, pregledan je, a pošto je na struju, jako je startan što je također velika prednost u gradskom prometu. Također, Spring je jako lagan i to se osjeti u vožnji. Električni automobili inače su dosta teški, no ovaj teži samo 975 kilograma.

Dacia Spring starta od 24.000 eura, a cijena našeg testnog modela u Extreme opremi iznosi 27.000. Hejteri struje sigurno će na to komentirati da je to "preskupo", no ne slušajte ih jer dugoročno ćete sa Springom itekako uštedjeti na gorivu te je i više nego dobra investicija ako automobil koristite većinom po gradu i gradskoj okolici.

Kažu da je neki prosjek koji radimo 30-ak kilometara dnevno, što znači da će vam Spring bez problema izdržati cijeli tjedan bez punjenja. Uostalom, uvijek ga možete nadopuniti kao ja kada ste negdje na kavi ili obavljate nešto u gradu, ili pak kada ste u shoppingu - puno trgovačkih centara i trgovina imaju besplatne punionice. Tako da s te strane, nikakvih problema nećete imati s njegovim punjenjem niti ćete trošiti sate i sate na punionicama.

Dacia je odabrala dobar smjer stavivši struju u ovaj mali gradski auto. Ako se plašite struje, a željeli biste električni auto, dobar start mogao bi vam biti upravo Spring, koji je u gradu "na svom terenu" i koji se odlično snalazi u svim gradskim situacijama…

Specifikacije

Dacia Spring Extreme Electric 65

Paket opreme: Extreme

Motor: Elektro

Pogon: Prednji

Snaga: 65 KS

Okretni moment: 113 Nm

Veličina baterije: 27,4 kWh

Ubrzanje 0-100: 13,7 sek

Maksimalna brzina: 125 km/h

Mjenjač: Automatski 1-stupanj

Prosječna potrošnja na testu: 15,5 kWh/100 km

Doseg: 180-200 km

Brzina punjenja: 30 kWh

CO2: 0 g/km

Cijena početnog modela: 24.700,00 eura

Cijena testnog modela: 27.000,00 eura (bez uključenih poticaja za električna vozila)

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.