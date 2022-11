Talijani vam mogu biti dragi, ili manje dragi, no neke stvari im se moraju priznati – njihova hrana, moda i automobili oduševljavaju ljude i nacije diljem svijeta. Kada je riječ o automobilima, tu su oni već dobro znani majstori u svom zanatu, a jedna od poznatijih talijanskih marka automobila definitivno je Alfa Romeo.

Taj kultni automobilski brand, koji iza sebe ima more sljedbenika i obožavatelja, konačno je nakon dugih šest godina predstavio potpuno novi model. Riječ je o Alfi Romeo Tonale, prvom njihovom crossoveru te ujedno i prvom njihovom hibridu koji je 'udario' temelje i put ka elektrifikaciji talijanske marke automobila.

Ono što ovaj model izdvaja od ostalih crossovera je njegov nevjerojatni dizajn, u što smo se imali prilike uvjeriti i sami kada nam je Tonale nedavno stigao na test u rubriku Ženski kut. Neću duljiti – auto je jednostavno prekrasan i još se nitko do sada, iako je ljepota u oku promatrača, nije usudio to osporiti. Inače, model je dobio ime po alpskom prijevoju u Italiji (Tonale pass).

Romansa i renesansa izgleda

Potpuno je svejedno u kojoj ga boji odaberete jer jednako je atraktivan u svim izdanjima. Nama je na testu bio model u Misano plavoj boji. Linije karoserije talijanski su dizajneri pomno i vješto napravili da budu lijepe, elegantne, a da opet ostavljaju dojam mišićavosti i moći. Sprijeda ćete ga prepoznati po masci, odnosno po kultnom trokutu, a atraktivan izgled pojačavaju LED svjetla koja imaju tri oluka te evociraju uspomene na legendarnu Alfu SZ i Alfu Breru.

I s bočne strane, gdje su automobili pomalo dosadni izgledom, ovaj auto ne gubi privlačnost zahvaljujući felgama "na krugove" koje izgledaju fantastično, a za koje Talijani kažu da su inspirirane starim telefonom.

Stražnja svjetla koja izgledom prate prednja spajaju se u znaku Alfa Romeo, a ta svojevrsna svjetleća lajsna daje jedan poseban premium izgled stražnjem dijelu automobila.

Dizajnerska romansa nastavlja se i iznutra. Osobno mi se jako svidio kokpit neobičnog dizajna, a koji tvori jednu prekrasnu cjelinu. Neobičan i drugačiji od drugih, i to jako cijenim. I unutrašnjost je jednako lijepa i elegantna kao i njegova vanjština, a super stvar je što ipak iz te ljepote, pa i šminkeraja usudit ću se reći, izvire i osjeća se taj sportski štih. Najsportskije od svega je njegov volan na kojem se nalazi gumb za paljenje automobila. Taj detalj je toliko genijalan i razgalit će svakoga tko sjedne za volan ovog automobila…

U Tonaleu se nalazi potpuno nova multimedija koja je tehnološki jako napredna. Vozačev displej dimenzija je 12,3 inča, s genijalnim pozdravom kada upalite odnosno ugasite automobil. Glavni ekran dimenzija je 10,25 inča s hrpom opcija i mogućnosti za namještanje. Između ostalog, Tonale ima i popularnu Amazon Alexu, a s njome možete upravljati i od doma ako je imate u kući.

Te glasovne naredbe, iako to nekim ljudima bude jako glupo, zapravo su jako dobra stvar. Ja ih osobno volim, meni su turbo praktične jer primjerice u vožnji ne trebam prtljati po klimi da smanjim ili pojačam temperaturu, već samo kažem naredbu i auto to napravi za mene. Kad smo već kod temperature, klima u Tonaleu izvučena je ispod glavnog ekrana, a Talijani su toliko pazili da sve u autu bude lijepo i elegantno da je i tako i zatvaranje, odnosno otvaranje ventilacije. Vjerujte mi, to je zaista najzadnja stvar koju gledam u automobilima, no u slučaju Tonalea, ne možete ostati ravnodušni i na tu, nekim ljudima potpuno nebitnu stvar…

Auto je napucan sigurnosnim sustavima u vožnji, a valja spomenuti i sjajnu kameru koja će vam zaista biti od velike pomoći.

Sjedala u Tonaleu su kožna i sportska s logotipom Alfe na naslonima za glavu. Tu je i memorija sjedala (i to čak za tri osobe) te grijanje i hlađenje.

Žene ga obožavaju

Tonale dolazi kao benzinac ili hibrid sa 130 odnosno 160 KS, a za one koji žele nešto više, u najavi je i plug-in hibrid koji će imati 275 konja. Spletom sretnih okolnosti, prvoj mi je na test došao hibridni model sa 160 konja.

Položaj za volanom bio mi je jako dobar, a kod Tonalea me oduševila njegova čvrstina i ležanje na cesti. „Na svoje“ ovaj auto dolazi kada ga provozate po zavojima, jer – to je Alfa i to je njezin teren. Tu se Tonale od šminkera pretvara u totalnu zabavu kojoj nema kraja; dosta impresivno za jedan crossover. Pošto je hibrid, Tonale je sjajan i po gradu, udoban je i pregledan, kreće u tišini te vozi u EV modu. Baterija mu se sama puni tako da nećete imati problema s natezanjem kablova i traženjem punionica.

"I, kakav ti je Tonale", ispitivali su me kolege i poznanici.

"Prekrasan. I super mi ga je voziti, najbolji mi je u Dynamic načinu", ponavljala sam svima kao mala papigica.

Nisam točno sigurno gdje smo i kada kliknuli, ali vjerujem da je to bilo čim sam sjela za volan…znam samo da sam, kada sam došla kući, sjedila dobrih dvadesetak minuta u autu te sam ga detaljno izučavala i proučavala. Nikad mi se to nije dogodilo, ali Tonale je toliko magično privlačan da ne želiš izaći iz njega. Jednostavno – lijep je, sa svih strana, iz svih kutova. Svaki je detalj u njemu pomno osmišljen, na sve su pazili ti Talijani…stvarno nemaju milosti prema kolegama dizajnerima iz ostatka svijeta.

Žene su poznate kao ljubiteljice svega lijepoga pa stoga ne čudi podatak su u Hrvatskoj dame poludjele za Tonaleom. Naime, statistike govore da su 6 od 10 kupaca ovog modela žene. Ne čudi zapravo – između fascinantne Giulije i robustnog Stelvia, modela koji po performansama oboje naginju više ka muškoj populaciji, morao se naći jedan model koji će biti savršeno skladan za nas žene. Nemojte me krivo shvatiti, Tonale mogu voziti i muškarci, no izgled i vozne osobine ovog automobila definitivno privlače i žensku populaciju.

Za crossovere često kažu da su dosadni automobili, no u slučaju Tonalea "dosada" je definitivno nepoznata riječ. Neće vam biti dosadno u ovom automobilu, nikad. Njegov DNA, skraćenica koja ujedno označava tri načina vožnje u Tonaleu, tjera vas da u ovom automobilu uživate pa čak i kada zapnete negdje u gradskoj gužvi. Najživlji će vam biti kada ga stavite u Dynamic način, osobno sam cijelo vrijeme vozila u tom famoznom "D" – tada je bilo poletniji i najresponzivniji na odazivu što me jako zabavljalo na cesti.

Poznati britanski novinar i TV voditelj Jeremy Clarkson jednom je prilikom rekao da ne možeš biti pravi zaljubljenik u aute ako nikada nisi imao Alfu Romeo. Osebujni Clarkson u ovom je slučaju vjerojatno u pravu. Alfu čovjek mora barem probati voziti, jer tek onda možeš barem malo razumjeti cijelu tu pompu koja se već godinama vrti oko ovog brenda. Kada doživite to iskustvo vožnje, ali i same vibre te ugođaja oko ovog automobila, cijela će vam priča biti puno jasnija…

"I, kakav je Tonale?", pitali su me na kraju nakon testa.

Odgovor nikada nije bio lakši. I nemojte što zamjeriti…ali Tonale je najljepši od svih.

Specifikacije

Alfa Romeo Tonale 1.5 HYBRID Ti

Paket opreme: Ti

Motor: Hibrid (benzin + elektro 48V), 4 cilindra, 1469 cm3

Pogon: Prednji

Snaga: 160 KS

Okretni moment: 240 Nm

Ubrzanje 0-100: 8,8 sek

Maksimalna brzina: 212 km/h

Mjenjač: Automatski, 7-stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 7,5 l/100km

CO2: 148 g/km

Cijena osnovnog modela: 289.900 kuna

Cijena testnog modela: 348.900 kuna.

