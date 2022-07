Nema ništa bolje od praktičnih automobila koji će vam služiti u svakoj prilici i u svakom trenutku. Meni osobno najbolji su oni koji u jednom trenutku mogu biti potpuna šminka s kojom ćete odmah biti primijećeni, dok se u drugom trenutku pretvaraju u idealan automobil po mjeri svake poslovne osobe koja je jedan čas ovdje, drugi ondje, a treći već negdje drugdje. Tako sam nekako doživjela Škodu Fabiu, legendarni automobil koji nam stiže iz Češke, a koju sam nedavno imala prilike testirati.

Fabia se na tržištu nalazi već 23 godine, odnosno od 1999. godine. Do sada je prodano preko 4,5 milijuna primjeraka ovog modela, a Škoda je na tržište nedavno izbacila njezinu četvrtu generaciju. Poznata je po svojem upečatljivom dizajnu, praktičnosti i pristupačnim cijenama, a nova generacija napravila je još veći iskorak po pitanju samog izgleda automobila. Dizajnerski je nova Fabia puno naprednija, krasi je pregršt novih detalja, ali i 50 litara više prostora jer je automobil veći od svojeg prethodnika.

Izvana je nova Fabia jako privlačna, a naš testni model stigao nam je u narančastoj boji, koja se službeno zove phonix orange. Auto je imao crni krov, ali i crnu prednju masku te crne ratkape zanimljivog izgleda, što je dodatno isticalo Škodin dizajn. Mora se priznati da su Česi napravili vraški dobar posao oko njega. Decentno, a opet istaknuto.

Jedan od super detalja su i stražnja svjetla koja izgledom podsjećaju na dijamant, a kad smo već kod svjetala, valja istaknuti da nova Fabia ima nova LED svjetla.

Decentno i elegantno

Ništa manje atraktivna nije mi bila niti njezina unutrašnjost, koja se odlikuje potpuno novim dizajnom. Štoviše, baš taj dio posebno me oduševio. Tamnu unutrašnjost dizajneri su razbili zlatno-narančastom lajsnom na kokpitu, a ista boja nalazi se i oko mjenjača te na drškama na vratima. Sve je unutra zapravo decentno, ali istovremeno sam imala dojam da odiše nekakvom elegancijom.

Vozačima su na raspolaganju dva ekrana – vozačev displej dimenzija 10,25 inča i glavni ekran koji je malo spušten i ne strši iz kokpita, što je odlično. Glavni ekran dimenzija je 8 inča, a u autu ćete na nekoliko mjesta primijetiti i Fabia oznake, odnosno natpise.

Ako mene pitate, najvažnije i najzabavnije stvari u ovom automobilu odnose se na praktična rješenja koja se u Škodi zovu "Simply clever“. Sigurno ste za tu krilaticu čuli te su mnogi od vas upoznati s pametnim rješenjima koja nudi ovaj proizvođač automobila.

Praktična na svakom koraku

No, mogli biste ostati iznenađeni količinom praktičnih stvari koje ovaj automobil nudi. Za početak, krenimo s pretincima, čiji je ukupni volumen 108 litara. Ima ih posvuda, a među onima interesantnijim svakako su pretinac za sunčane naočale, te pretinac koji se nalazi između vozača i suvozača. On je predviđen za boce, a gornji dio možete skinuti pa dobivate i jedan poveći pretinac u cjelini. Ispod glavnog ekrana, odnosno klime, nalazi se i pretinac za mobitel, u kojem pak se nalazi držač za kemijske i držač za papiriće, odnosno kartice. Trebam li vam uopće govoriti koliko sam bila oduševljena tim pametnim rješenjem? Kemijske i papire zbog posla uvijek navlačim sa sobom, pa se tako i u Škodi za vrijeme cijelog našeg testa jedna mala kemijska uvijek vozila sa mnom i točno sam znala gdje je (za razliku kada nestane negdje u bespućima moje torbe).

Inače, spomenutih držaća za papiriće odnosno kartice u automobilu ima nekoliko tako da ćete biti sigurni da primjerice karticu od autoceste nećete nigdje zagubiti. Da sumiramo priču o pretincima, Škoda kaže da ih u autu ima ukupno 43, što je prilično impresivna brojka.

Zabavna pametna rješenja nalaze se i straga, gdje je primjerice držač za mobitel ili tablet, ali i posebno dizajniran džepić za mobitel koji se nalazi na poleđini sjedala.

Iza se, kao i naprijed, nalaze USB priključci za punjenje mobitela, a tu je i svjetlo što je inače rijetkost za ovu klasu vozila.

Prtljažnik Škode Fabie zapremnine je 380 litara, i to je među većim prtljažnicima u klasi. Kada se sklope sjedala, zapremina iznosi 1190 litara, a nikako ne smijete zaboraviti i onih 108 litara u pretincima koje smo već ranije spomenuli.

I on, kao i cijeli automobil, vrvi praktičnim mrežicama, mnoštvom kukica, podesivim policama i ladicama gdje možete uglaviti svoje stvari i biti sigurni da vam se ništa neće rasuti u vožnji. Za dodatnu sigurnost, tu je i zaštitna podnica, pa ako se i nešto prolije, prolit će se po toj plastici, a ne po tkanini. Fabia ima i rezervni kotač, što je u zadnje vrijeme rijetkost koja se jako cijeni u automobilima.

Da su mislili na sve govori i podatak da uz Fabiu dobivate i kišobran, čije je mjesto posebno predviđeno u vratima vozača tako da vam ne smeta u automobilu. Inače, kišobran je rijetkost u automobilima, a nudi ga samo kultni Rolls-Royce. Ok, kišu smo riješili, a neće biti problema niti s ledom, jer se u poklopcu goriva nalazi posebna strugalica kojom ćete u tren oka riješiti zimske nevolje.

Zapravo, išli su toliko daleko u detaljima da su posebno dizajnirali i gumeni lijevak na mjestu gdje se ulijeva voda za staklo, pa se ne trebate bojati da ćete proliti vodu. Nećete, jer Škoda se pobrinula i za to. Da ne bi bilo zabune, sve nabrojeno samo je dio "simply clever“ rješenja. Škoda ima toga još pa ne sumnjam da ćete baš kao i ja uživati u njihovom otkrivanju.

Živahan motor

Fabia dolazi kao benzinac, a kupci mogu birati motore od 65 KS do 150 KS. Naša testna Fabia bila je zlatna sredina koju je pokretalo 110 KS.

Motor Škode Fabie jako je živahan pa je pravi gušt voziti ovaj auto. Ne muči se na autocesti; štoviše, nećete uopće zaostajati za nekim većim i jačim autima. Lijepo starta, ima super mjenjač s kratkim hodovima, a ima i nešto tvrđi ovjes od konkurencije. Zbog toga ćete u vožnji osjećati svojevrsnu čvrstinu. Meni je osobno taj dojam da sam čvrsto na cesti sa sva četiri kotača jako bitan jer mi daje dodatnu sigurnost u vožnji. Auto je jako pregledan, a sama vožnja bila mi je milina. Neću vam lagati – ima Škoda to svoje poznato podvozje koje ja volim i u kojem guštam. I to sam osjetila čim sam sjela u nju…

Kad već spominjem sigurnost, Fabia je sigurna i opremljena brojnim sigurnosnim sustavima. U ponudi su tri razine opreme – Active, Ambition i Style, koja je bila i u našem testnom modelu.

Škoda kakvu ste nekada znali više ne postoji. Ova je marka doživjela metamorfozu kao iz kakve knjige – potpuno je promijenila svoj duh, a od konkurencije ju ističe njezin poseban karakter. Teško mi je to opisati, ali da – Fabia ima karakter. Ona je čvrsta, odlučna i drugačija od drugih. I tu me je, bit ću vam iskrena, kupila – jer se ističe iz mase, jer je sve samo ne dosadan automobil i jer me je savršeno poslužila u svakom trenutku vožnje. Bila je moj idealan auto bilo da sam išla na kavu s prijateljicama, ili da sam odlazila na posao. Škoda je bila baš za svaku moju priliku. Jednostavno, kliknule smo. Zapravo…s tim bi autom svatko kliknuo.

Specifikacije

Škoda Fabia 1.0 TSI Style

Paket opreme: Style

Motor: Benzinski, 3 cilindra, 999 cm3

Pogon: Prednji

Snaga: 110 KS

Okretni moment: 200 Nm

Ubrzanje 0-100: 9,7 sek

Maksimalna brzina: 205 km/h

Mjenjač: Ručni, 6 stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 6,1 l/100km

CO2: 117 g/km

Cijena osnovnog modela: 108.360 kuna

Cijena testnog modela: 154.800 kuna

