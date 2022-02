Crossoveri su totalni hit u Europi, a to dobro zna i španjolski proizvođač Seat, koji je na tragu svog popularnog modela Ibize 2017. godine na tržište izbacio model Aronu. Nakon pet godina, došlo je vrijeme i za redizajn.

Promjene na Aroni vidljive su uglavnom izvana, a novi model prepoznat ćete po maglenkama. Naime, kod stare Arone maglenke su bile u masci, dok su kod nove smještene odmah ispod svjetala, koja su, usput rečeno, jako zgodna i sprijeda i straga. Interesantnog dizajna su i retrovizori, koji idu "u špic" pa djeluju baš fora bacite li pogled na auto sprijeda.

Njegova karoserija je dvobojna, a mi smo na testu imali model lijepe plave boje zbog koje smo bili jako uočljivi i atraktivni na cesti. Atraktivno Arona djeluje i s bočne strane. Tome najviše doprinose velike felge od 18 cola, zbog čega je i sam automobil malo tvrđi na cesti.

Manje promjene u unutrašnjosti

Iznutra je Arona doživjela manje promjene, a naš testni model imao je i paket opreme Xperience, koji nudi sve što trebate za ugodnu i sigurnu vožnju. Iznad njega, samo je sportski paket opreme FR. U novoj Aroni poboljšana je sigurnost pa je primjerice opcija lane assist puno bolja sada nego prije. Tu su i senzori za parkiranje, koji sigurnost automobila i vožnje definitivno dovode na visoku razinu.

Glavni ekran u ovom je modelu uzdignut, dok se prije nalazio ispod otvora za ventilaciju, što je plus jer je sada u razini očiju, a može se pohvaliti jako dobrim odazivom; odnosno, brz je na dodir. Ima navigaciju, a sam ekran se može podijeliti na tri dijela, što znači da ćete u vožnji moći pratiti tri stvari odjednom. Sa strane se nalaze prečaci za pojedine funkcije, no nema kotačića za stišavanje/pojačavanje glasnoće zvuka već ćete to morati napraviti dodirom po glavnom ekranu.

Njegovom unutrašnjošću vlada sportski štih te su uočljive oštrije linije u dizajnu. Sjedala su malo svijetlije boje, a Arona je sva nekako prozračna, puna svjetla i nadasve pregledna. Zbog svega toga, u vožnji sam se osjećala jako ugodno, opušteno – kao da sam u toplini svog doma. I navečer ćete se u ovom automobilu osjećati ugodno, i to zahvaljujući ambijentalnoj rasvjeti na vratima koja nije prenapadna već idealno osvjetljava prostor automobila. Inače nisam fan vožnje po noći, ali s Aronom mi je stvarno bilo ugodno voziti se i kada sunce ode na spavanje.

Jedan od zanimljivosti kod Arone bila mi je i da je automobil došao s normalnim ključem, no auto se pali na gumb i nema klasični utor za ključ kod volana. Crvena boja na tom gumbiću pulsira, tako da ćete ga i u mraku lako moći pronaći.

Arona ima staru klasičnu ručnu, na koje se nadovezuju dva pretinca za boce. Iznad toga se nalazi naslon za ruku, koji doduše malo smeta boci pa ako spustite naslon, veća boca vam neće moći stati tamo. Osobno mi to nije smetalo, jer sam među onim vozačima koji zapravo taj naslon ne koriste.

Svoje pametne telefone moći ćete napuniti na dvije utičnice koje se nalaze u prednjem dijelu automobila. Važno je istaknuti da su to tako zvane C utičnice, pa ako kupujete Seat, imajte na umu da će vam trebati i malo drugačiji kablovi za punjenje. U višem paketu opreme, u vozilu ćete dobiti i bežični punjač.

Prostrani i praktični prtljažnik

Stražnja klupa ima dovoljno mjesta, a pošto je auto veći i povišen, malkice je uzdignut i krov, što je super ako se iza vas vozi netko tko je malo viši. Šteta jedino što i u stražnjem dijelu vozila ne postoji barem jedan USB priključak i ventilacija. Sigurnosti ne nedostaje niti u stražnjem dijelu vozila, pa se tako senzori za sigurnosni pojas nalaze i na stražnjoj klupi. Sjedite li iza, morat ćete se vezati, a ako pak se ne vežete, na to će vas upozoriti zvučni signali.

Onima koji često prevoze više stvari u automobilu Arona bi se mogla posebno svidjeti. Zapremnina njezinog prtljažnika iznosi 400 litara, što znači da se svrstava među veće u svojoj klasi. U prtljažniku se nalaze kukice na koje možete okačiti vrećice, a jako zgodno je i da sa strane ima trakice kojima možete učvrstiti stvari.

Spustite li stražnju klupu, dobit ćete ravan pod pa će i prevoženje većih stvari biti puno lakše, a praktično je i da se polica kada se skine, može spremiti ispod pa vam neće smetati.

Većina novih automobila više nema rezervni kotač, no to nije slučaj u Aroni. S njom dolazi i on, tako da možete odahnuti i mirne duše ići na put. Dođe li do nekih problema s gumama, u Seatu ćete isto lako promijeniti.

Da sumiram: izvana on jest ljupki i lijepi Španjolac, no iznutra možemo slobodno reći da je Nijemac.

Odličan u zavojima

Seat Arona dolazi isključivo i jedino kao benzinac, i to s 95 KS, 110 KS ili 150 KS. Naš testni model imao je 110 konja i ručni 6-stupanjski mjenjač. Nije se mučio kada je išao uzbrdo, no valja istaknuti da Arona nije za pretjeranu terensku vožnju jer nema pogon 4x4.

Arona ima dobar osjećaj na volanu, a ono što nas je posebno oduševilo na testu je njezino "ponašanje" u zavojima. Naime, u zavojima je auto sjajan, možemo slobodno reći odličan za jednog crossovera. Nema neugodnog osjećaja bacanja u zavojima, već je osjećaj kao da se vozite u nekom modelu kojem su zavoji "specijalnost".

Automobil je super pregledan, a oduševio je i neke slučajne prolaznike na koje smo naišli kada smo snimali video. Ljudi su dolazili do nas, raspitivali se o automobilu, a jedan stariji instruktor vožnje zamolio nas je može li sjesti u automobil i provjeriti kakav je položaj za volanom. Gospodin, naime, planira kupiti novi automobil, crossover, pa mu se naša Arona dopala izgledom, a kako nam je potvrdio – i vozačkim položajem.

Moram priznati, i ja se apsolutno slažem s njim – mene su kupili sjajna preglednost, ugodna unutrašnjost i činjenica da zavoje prolazi kao od šale.

Specifikacije:

Seat Arona 1.0 TSI Xperience

Paket opreme: Xperience

Motor: Benzin, 3 cilindra, 999 ccm3

Pogon: Prednji

Snaga: 110 KS

Okretni moment: 200 Nm

Ubrzanje 0-100: 10,3 sek

Maksimalna brzina: 190 km/h

Mjenjač: Ručni, 6-stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 6,9 l/100km

CO2: 124 g/km

Početna cijena modela: 134.894,00 kuna

Cijena testnog modela: 176.464,21 kuna

