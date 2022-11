Mate Rimac je na Facebooku objavio snimku vožnje u svojoj Neveri autocestom od Zagreba do Splita.

''U Hrvatskoj je za električne aute glavno pitanje domet - Jel mogu ja do svoje babe u Konavlima doć bez punjenja? Evo kako Zagreb - Split izgleda u Neveri. Not great, not terrible ali #bićebolje. Danas idem za Zagreb pa snimim i obrnuti put', napisao je u objavi.

'Stigli bi da sam konzervativnije vozio'

Na snimci se, dok je vozio i punio bateriju, čuju i neki njegovi zanimljivi komentari.

"Falit će mi nekih 50 kilometara dometa. Da sam vozio sporije, možda bih mogao, ali nemam živaca voziti ispod 130 km na sat", rekao je.

Kod Zadra je stao napuniti bateriju na brzom punjaču.

''Došli smo s 23 posto preostalog ''state od chargea'' baterije, 284 km je prevaljeni domet. 91 kWh smo potrošili baterije, baterija je 120 kWh. Regenerirali smo 1.5 kWh, što pokazuje da sam dosta malo kočio, bila je konstantna brzina. Negdje u prosjeku 130 na sat. Možda bih mogao doći do Splita da sam nešto konzervativnije vozio, ali, iskreno, nemam baš živaca za to", ponovio je, ali potom i oprezno dodao: ''Mogli smo i s 200 ići do Splita, ali nećemo, jer se držimo zakona".