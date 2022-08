"Koliki domet ima taj auto? Sigurno mali... A kuda da ga vozim, samo po gradu? A što ako opet punionice u blizini zaštekaju, gdje ću ga puniti?...", tisuću i jedno pitanje motalo mi se po glavi kada sam tog ponedjeljka odlazila preuzeti Renault Twingo ZE, odnosno Twingo koji ide samo na struju.

Iako su električni automobili iz dana u dan sve bolji, postoje sasvim opravdani razlozi zašto su ljudi i dalje skeptični prema njima. Jedan od tih razloga svakako je infrastruktura za punjenje koje ili nema dovoljno, ili jednostavno ne radi, a što se često događa u posljednje vrijeme…

Zabavan izgledom izvana i iznutra

"Ajme kako je sladak", ciknula sam od dragosti kada sam otvorila vrata ovog malog gradskog automobila, koji pripada takozvanom A segmentu. Renault Twingo pojavio se krajem 1992. godine kao zamjena legendarne četvorke te je četvrto najprodavanije gradsko vozilo u Europi. Istih je dimenzija kao i njegov "brat" benzinac, a interesantno je da je Twingo 7. Renaultovo električno vozilo. Auto se sastavlja u našem susjedstvo – u Novom Mestu u Sloveniji – gdje se proizvode sve Twingove inačice.

Kad sam ušla u automobil, zaboravila sam na sva ona pitanja koja su me mučila prije testa. I dobro da jesam, jer su sva ta pitanja i predrasude bile potpuno nepotrebne i neopravdane. Twingo nisam vozila samo po gradu, već smo se s njim zaputili i na izlet prema Varaždinu. Prošao je Twingo, kada malo bolje razmislim, sve naše skrivene i manje skrivene rute testiranja – od gradskih cesta preko ruralnog dijela i njihovih prometnica pa sve do autoceste. Rezultat? Jedan od dražih automobila koje sam imala prilike testirati u rubrici "Ženski kut"…

Da odmah podvučemo crtu – Twingo nije obiteljski automobil. Twingo je idealni drugi automobil u obitelji, ili pak savršen auto za nekoga tko je sam. On je za one koji većinu svog vremena provode u gradu. Pa ako primjerice živite na jednom kraju Zagreba, a radite na drugom kraju grada, i još možda pritom živite u kući, Twingo je auto koji vam treba.

Vratimo se na početak priče, odnosno trenutak kada sam preuzela auto i kada je krenula naša avantura. Osim što me "kupio" svojim unutrašnjim izgledom, i njegov vanjski izgled jednako je privlačan. U bijeloj boji, s plavim detaljima na masci te plavim linijama duž auta, Twingo izgleda nestašno, urbano i mladenački. No, boju automobila možete odabrati sami kombinirajući je na brojne načine uz naljepnice i naplatke pa auto možete personalizirati po svom guštu.

Zaigran izvana, Twingo je zaigran i iznutra, gdje su savršeno ukomponirane bijela, crna i plava boja. Ta jednostavnost, a opet razigranost koju je autu dala plava boja, osobno mi je bila pregenijalna.

U sredini vozila smješten je glavni ekran dimenzija 7 inča kojim se upravlja na dodir, a koji se može i podijeliti pa istovremeno možete pratiti tri stavke u vožnji. Jedna od super stvari je i navigacija koja upozorava na gužvu u prometu, kao i na radove, što mi je u ovim ljetnim mjesecima kada se u Zagrebu svaki dan kopa neka druga prometnica bilo od velike pomoći. Također, od zgodniji opcija tu je i namještanje točnog vremena kada želite da vam u automobilu počne raditi klima ili da vam se automobil krene puniti.

Vozačev displej jako je simpatičnog izgleda, a na kojem možete pratiti sve relevantne informacije u vožnji. Između ostalog i potrošnju, koja se u električnim automobilima pokazuje u kilovat satima. E i to je zabavna pričica…naime, na početku dok nisam pohvatala sve konce kako funkcioniraju električni automobili, apsolutno ništa mi nije bilo jasno. "Što kilovat sati, što sad tu piše 13 kWh, jel' to puno ili malo? Kako da ja sad znam koliko on meni troši u gradu, koliko je to u benzinu?", postavljala sam pomalo glupava pitanja. Međutim, kada vam "sjedne" kako funkcioniraju električni automobili i njihove baterije, potrošnja, kao i princip rada električnih automobila, postat će vam puno jasniji. Potrebno je samo da prođe neko vrijeme da se naviknete na praćenje malo drugačijih parametara. Što se same potrošnje na testu tiče, ona je u prosjeku bila 13 kWh, a kasnije se spustila i na 10 kWh.

Zapremnina prtljažnika u Renault Twingu iznosi 240 litara, s mogućnošću preklapanja suvozačevog sjedala pa je najveća utovarna duljina u automobilu 2,31 metar. Impresivno, za manji gradski automobil.

Brzo punjenje

"Pa koliko se ljudi može voziti u njemu?", pitao me jedan poznanik kada je vidio auto. Odgovor je četiri. U to sam se i osobno uvjerila, odnosno nas četvero zajedno s prtljagom vozilo se u Twingu bez da nam je bilo neudobno i bez da smo se "gužvali". Bit ću vam sasvim iskrena – nisam vjerovala da ćemo stati u auto. Odnosno, mislila sam da će nam ta vožnja biti neudobna, pa čak pomalo i nepodnošljiva i da taj "mali auto" neće istrpjeti teret svih nas. No i u ovom me slučaju Twingo sa svojim mogućnostima i sposobnostima pozitivno iznenadio.

Twinga inače pokreće 82 'konja', a njegova maksimalna brzina iznosi 135 km/h. Kapacitet baterije je 22 kw/H, što znači da ima između 170 i 190 kilometara dosega po WLTP ciklusu. Ako uzmemo u obzir da prosječni vozač malog gradskog automobila dnevno prijeđe oko 30 kilometara, baterija u Twingu izdržat će vam gotovo tjedan dana. Inače, meni je na test stigao s 98 posto baterije i prvo punjenje odradila sam tek četvrtog dana – i to ne zato jer se automobil ispraznio, nego jer me čekala nešto duža vožnja pa sam željela imati 'ful' doseg na raspolaganju.

E sad..stigli smo i do tog famoznog punjenja, od kojeg gotovo uvijek imam male 'živčane slomove' zahvaljujući našim punionicama koje više ne rade nego što rade. Twinga sam, naime, uspjela napuniti tek iz trećeg pokušaja pošto prve dvije punionice nisu radile. Količina nervoze koja je u meni proključala u tom trenutku je ogromna, a stvar je na kraju spasilo vrijeme punjenja. Naime, kako je baterija manja, tako joj treba i manje vremena da se auto napuni pa je Twingo bio već nakon nekih sat vremena. Dakle, sjednete na kavu, popričate s prijateljima, i za to vrijeme napunite automobil. Ili jednostavno odete u shopping i kada prozujite po dućanima, auto će vam biti pun. Ako mene pitate, to je jedan od najjačih aduta ovog modela, jer za njegovo punjenje nećete potrošiti pola dana, odnosno pola svog života. Također, valja istaknuti da uz kupnju ovog automobila dobivate i jamstvo na bateriju na 160.000 kilometara ili do osam godina.

Twingo ZE ima pogon na stražnje kotače, a kao i kod starih automobila, i motor mu je smješten straga. Zbog toga ima jako mali krug okretanja što je super za grad. S njim se možete okrenuti na svakoj cestici. Fora je što ima tri stupnja regenerativnog kočenja pa vozač sam može odabrati jačinu kojom automobil koči kada pustite papučicu gasa.

Auto ima i funkcije kao što su limitator brzine te tempomat, a samo namještanje je jednostavno, odnosno namješta se na tipkici koja se nalazi kod mjenjača, dok željenu brzinu namještate na tipkama na volanu. Kod mnogih automobila to namještanje bude dosta komplicirano pa me jako ugodno oduševilo kako je u Twingu sve bilo lako i jednostavno.

Idealan u svakoj prilici

Renault Twingo ZE je praktično, štedljivo i ekološko vozilo sa zabavnim i dinamičnim voznim osobinama. Auto je totalno kul, a njegova spretnost i okretnost tjeraju vas da sjedite za volanom i da se vozite. Mene je jako zabavljalo kad sam s tim malim autićem bila prva na semaforu, zahvaljujući njegovom pogonu na struju. Obožavam to raditi, posebice kada se kraj mene nalaze neki bijesni auti, a reakcije ljudi kada je Twingo bio brži od njih su sve.

Vratit ću se na početak moje priče o ovom automobilu...sve moje brige koje sam imala prije testa bile su potpuno promašene. Ovom autu gotovo da ništa ne fali! Ono što me najviše brinulo prije samog testa bio je njegov mali domet, no kada sam shvatila da ga mogu puniti u bilo kojoj situaciji i bilo gdje (ako naravno punionice rade, a što nije problem auta nego države) te da će se on napuniti dok ja usput obavim stvari koje trebam, sve moje brige su nestale.

Električni automobil u gradu uštedjet će vam puno novaca, a njegove dimenzije čine ga idealnim i jako praktičnim prijevoznim sredstvom. On ide u brdo, ide nizbrdo, ide po gradu, ide po autocesti…Twingo ide svuda! Vožnja u ovom automobilu podsjetila me zapravo koliko su mali gradski auti, takozvani A segment, kul i pomalo nepravedno potisnuti s tržišta u posljednje vrijeme. No, u električnim izdanjima oni bi se lako mogli vratiti i nametnuti se kao 'hit' automobili za one koji većinu svog vremena provode u gradu.

Zabavan i kul, taj ti se auto htio - ne htio uvuče pod kožu. I nemojte se bojati što je električni i što ima manji domet. Vjerujte mi na riječ, s time uopće nećete imati nikakvih problema. Da sumiram na kraju – dobar automobil je svaki automobil koji dobro izvršava svoju zadaću. Twingo nije automobil koji ima zadatak prevesti šesteročlanu obitelj, niti ima zadatak odvoziti tisuću kilometara u komadu. Twingov zadatak je da bude gradski automobil, da se šulja gradskim ulicama i u tome je on savršen. On ispunjava sve što od njega i očekujete i upravo zato je Twingo super automobil!

Specifikacije

Renault Twingo E-Tech electric Intens

Paket opreme: Intens

Motor: Elektro

Pogon: Stražnji

Snaga: 82 KS

Okretni moment: 160 Nm

Veličina baterije: 22 kWh

Ubrzanje 0-100: 12,9 sek

Maksimalna brzina: 135 km/h

Mjenjač: Automatski

Prosječna potrošnja na testu: 11,2 kWh/100 km

Doseg: 170 - 200 km

CO2: 0 g/km

Cijena početnog modela: 139.200 kuna

Cijena testnog modela: 185.810 kuna (bez uključenih poticaja za električna vozila).

