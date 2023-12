Jedan od najpoznatijih i najpopularnijih SUV-ova na tržištu zakoračio je u svoju novu eru! Naime, prije nekoliko dana predstavljena je treća generacija popularne Dacie Duster, odnosno kako za njega kažu "najpotpunijeg Dustera dosad".

Oblikovan u skladu s vrijednostima marke, opremljen novim hibridnim pogonima i proizveden od većeg broja recikliranih materijala, novi Duster nudi pristupačnu alternativu za održiviju vožnju.

Duster je stigao na tržište 2010., prvu obnovu doživio je 2017., a zatim se uspeo do vrha i odredio pravila oblikovanja SUV-a. U 13 godina "karijere" osvojio je više od 40 nagrada, dosad je proizveden u 2,2 milijuna primjeraka, a o tome koliko je zapravo popularan najbolje govori činjenica da je 2022. bio najprodavaniji SUV u svim segmentima na europskom tržištu privatnih kupaca.

Foto: Dacia Foto: Dacia

Novi Duster utjelovljuje sve ono za što se Dacia zalaže: robustan je i stvoren za aktivnosti na otvorenom, jednostavno je opremljen, ekološki učinkovit, a opet cool. Auto zadržava odvažne karakteristike koje su proslavile prethodne generacije, posebice čvrst i robustan stav SUV-a, te ih obogaćuje upečatljivim novim dizajnom.

Nova je generacija u cijelosti obavijena elegantnom zaštitom: bočne zaštite podvozja povezane su s oznakama marke i lukovima blatobrana, koji su pak povezani s prednjim i stražnjim odbojnicima.

Foto: Dacia Foto: Dacia

Novi, izdržljivi materijal

Prednja i stražnja zaštita podvozja sačinjena su od obojene mase. Izbjegavanje lakiranja dobro je za okoliš, a prednosti takve prakse imaju i kupci: tragovi struganja i ogrebotina neće utjecati na originalnu boju.

Bočne zaštite podvozja, zaštite blatobrana, oznake marke, trokutasti umetci na prednjem odbojniku, i zaštita stražnjeg kraja izrađeni su od izdržljivog materijala Starkle®, razvijenog u suradnji Dacijinih inženjera i kemičara tvrtke LyondellBasell.Taj materijal, predstavljen na konceptnom automobilu Manifesto, izrađen je od 20 % recikliranog materijala. Prirodno je prošaran bijelim česticama koje je Dacia, umjesto da ih preboji, odlučila zadržati.

Foto: Dacia Foto: Dacia

Novi je Duster izvana i iznutra opremljen osnovnim dodacima koji doista služe svrsi. Mnogo je truda uloženo u ergonomiju, uključujući 10,1-inčni središnji zaslon postavljen u vidnom polju vozača i nagnut prema njemu za 10 °.

Zahvaljujući platformi CMF-B, novi Duster nudi više prostora za putnike i prtljagu, pri čemu je njegova duljina tek neznatno veća. Napredna konstrukcija platforme zaslužna je za manji prodor vibracija i bolje prigušivanje buke.

Također, platforma CMF-B omogućila je elektrifikaciju novog Dustera, odnosno ugradnju blagog i punog hibridnog motora.

Foto: Dacia Foto: Dacia

Još bolji na terenu

Terenske sposobnosti novog Dustera nadmašuju ponudu na tržištu vozila s pogonom na sve kotače bez kratkih prijenosnih omjera, što znači da ljubitelji otvorenih prostranstava mogu opušteno uživati.

Novi Duster dostupan je s mjenjačem 4x4 Terrain Control koji uključuje pet načina rada: AUTO (mjenjač u skladu s prianjanjem i brzinom automatski dijeli okretni moment na prednje i stražnje kotače), SNOW (optimizira putanju na skliskim cestama uz pomoć posebnih postavki sustava elektroničkog nadzora stabilnosti i sustava protiv proklizavanja), MUD/SAND (za vožnju neujednačenim terenima), OFF-ROAD (vrhunske performanse na zahtjevnim terenima. Ovaj način rada može se usporediti s načinom 4x4 Lock u aktualnom Dusteru, a poseban je po tome što, ovisno o prianjanju i brzini, automatski i na optimalan način dijeli okretni moment između prednjih i stražnjih kotača) te ECO (optimizira potrošnju goriva tako što regulira rad klima-uređaja i performanse vozila. Ovisno o prianjanju, ovaj način rada u najvećoj mjeri poboljšava raspodjelu okretnog momenta između prednjih i stražnjih kotača, čime se smanjuje potrošnja goriva).

Foto: Dacia Foto: Dacia

Razmak od tla u inačici 4x4 je 217 mm. Prilazni i odlazni kutovi pomažu vam da učinkovitije izbjegnete prepreke na inačici 4x4, i to do 31 ° sprijeda i 36 ° straga te prijelazni kut do 24 °.

Tu je i nadzor brzine na nizbrdici, koji je posebno koristan na neravnim površinama i strmim nizbrdicama. Za vrijeme terenske vožnje, na 10,1-inčnom središnjem zaslonu prikazuje se brojne korisne informacije kao primjerice bočni nagib, kut nagiba na uzbrdici i nizbrdici te raspodjela okretnog momenta između prednjih i stražnjih kotača (inačica 4x4).

I putnički prostor izrađen je od izdržljivih materijala – posebice u inačici Extreme koja uključuje perive presvlake od TEP materijala MicroCloud te gumene tepihe za prednju i stražnju klupu te prtljažnik. Tepisi su izrađeni od 20 % recikliranog materijala.

Foto: Dacia Foto: Dacia

Budući da je konstruirana na platformi CMF-B, nova generacija može se pohvaliti većim prostorom u unutrašnjosti, a posebice širinom prednje klupe i prostorom za noge straga (+30 mm). Podnica prtljažnika je niža, a njegov otvor širi i viši. Prtljažnik je također širi i viši te nudi do 6 % više prostora (472 litre ispod prtljažne police u inačici 4x2).

Novitet i YouClip

Duster je prvi Dacijin model koji dolazi opremljen 7-inčnom prilagodljivom digitalnom instrumentnom pločom u boji, posebnom po tome što omogućuje prikaz informacija na način koji najviše odgovara vozaču.

Sve inačice opremljene multimedijskim sustavom Media Display i Media Nav Live dolaze s držačem pametnog telefona YouClip, dvjema USB-C utičnicama sprijeda i 2 straga za napajanje 4 uređaja. Sve su utičnice osvijetljene.

Novi Duster prilagođen je za ugradnju dodatne opreme InNature, a što uključuje Paket Sleep (kojeg smo prvi puta imali prilike vidjeti na Joggeru) te nove krovne nosače.

Foto: Dacia Foto: Dacia

Što se pogona tiče, novi Duster dolazi kao Duster HYBRID 140, Duster TCe 130 i Duster ECO-G 100.

Novi Duster sadržava oko 20 % reciklirane plastike, značajno više od ostatka segmenta i za osam bodova više od prethodne generacije. Dacia je iz ekoloških razloga odlučila prestati upotrebljavati kožu i kromirane umetke u svim svojim modelima. Također, priručnik za vlasnika vozila također je skraćen kako bi se smanjila potrošnja papira. Cjelovito izdanje priručnika dostupno je putem interneta ili aplikacije My Dacia.

U skladu s najnovijim sigurnosnim zahtjevima, novi je Duster opremljen novim sustavima za pomoć u vožnji, kao što su automatsko kočenje u nuždi (u gradskim i prigradskim područjima, uključujući prepoznavanje drugih vozila, pješaka, biciklista i motociklista), prepoznavanje prometnih znakova i upozorenje na prekoračenje brzine, pomoć pri parkiranju unatrag, upozorenje na naglo kočenje, upozorenje na izlazak iz traka, sustav za održavanje vozila u prometnom traku, upozorenje na umor vozača i hitni pozivi (eCalls). Kako bi životi kupaca bili još jednostavniji, Dacia je u Duster ugradila My Safety, pametni gumb za brzu prilagodbu omiljenih sustava za pomoć u vožnji.

Foto: Dacia Foto: Dacia

Novitet je i YouClip kojeg su i razvili Dacijini inženjeri, a radi se o jednostavnom i praktičnom sustavu za čvrsto i sigurno odlaganje posebne dodatne opreme na za to predviđena mjesta u unutrašnjosti. Novi Duster dostupan je s četiri (u inačici Essential) ili šest pričvrsnih elemenata YouClip (po jedan na armaturnoj ploči, suvozačevoj strani konzole, iza središnje konzole, dva sa svake strane prtljažnika i jedan na vratima prtljažnika).

Foto: Dacia Foto: Dacia

Na njih je moguće pričvrstiti stalak za tablet, vrećice za pohranu i držač pametnog telefona sa ili bez indukcijskog punjenja ili ih upotrijebiti kao 3 u 1 sustav (držač čaša, kukica za odlaganje torbe i pomična lampa). Domišljati 3 u 1 sustav tvornički se ugrađuje u Duster Extreme, a sva dodatna oprema, kompatibilna sa sustavom YouClip, dostupna je mreži Dacijinih koncesionara.

