Na prekrasnim Lofotskim otocima na sjeveru Norveške, automobilski div Porsche predstavio je svog novog Macana, a redakcija portala Net.hr prva je iz Hrvatske imala prilike vidjeti nove modele koji će uskoro biti na raspolaganju vozačima.

Jedan od najpopularnijih Porscheovih modela svjetlo dana ugledao je 2014. godine, a do sada je prodano 600 tisuća njegovih primjeraka. Riječ je o drugom redizajnu ovog popularnog SUV-a, koji je inače najprodavaniji je Porsche kada su u pitanju ženski kupci.

Osim u Europi, Macana vole i na azijskom tržištu, a u Kini čak 60 posto kupaca Macana su – žene. No, nisu samo dame one koje polude za ovim modelom. Iz tvrtke ističu i još jedan zanimljiv detalj, a to je da se čak 80 posto novih kupaca odlučuje upravo za ovaj model.

Najveća promjena ispod haube

Novi Macan doživio je nekoliko promjena – osim u vanjskom dizajnu i unutrašnjosti, najveće su se promjene dogodile "ispod haube", gdje se nalaze tri nova benzinska motora. Osnovni model novog Macana ima četiri cilindra, 2.0 motor te 265 konjskih snaga, a "stotku hvata" za 6.2 sekunde. Macan S ima pokreće motor sa šest cilindara jačine 2.9 te 380 konjskih snaga, stotku hvata za 4.6 sekundi, dok je u najsportskijem od svih, Macanu GTS, motor 2.9 sa šest cilindara te 440 konjskih snaga. On pak do sto ubrzava za impresivne 4.3 sekunde.

Novi modeli mogu se pohvaliti PSAM sistemom, što znači da svaki kotač vozila radi sam za sebe. Drugim riječima, sustav u zavojima snagu šalje onom kotaču kojem je najpotrebnija, kako bi se automobil „torpedirao“ što brže iz zavoja.

Novi Macan dolazi i u tri nove boje - python green, papaya blue te encian orange - što znači da kupci na izbor imaju ukupno 14 boja

Naglasak na sportskim atributima

Kupcima je kod Macana jako važan dizajn. Zbog toga su i ovog puta posebnu pozornost obratili na taj segment, pa je Macan postao još "oštriji i mišićaviji" izvana, a Porsche je u ovom redizajnu stavio naglasak na njegove sportske atribute. Macan i Macan S ispod vrata imaju reljefnu lajsnu koja dodatno privlači pozornost automobila sa strane, dok je kod GTS-a ta lajsna sjajna.

Ono što Porsche čini posebnim i magično privlačnim svakom vozaču je definitivno njegova unutrašnjost. Automobili odišu profinjenošću iznutra, a posebno efektna i privlačna je varijanta s bež unutrašnjošću koja automobilu daje puno svjetla te stvara osjećaj topline i ugode.

Novi Macan GTS tu je priču podigao za još jednu stepenicu više, pa su u njemu su određeni elementi napravljeni od karbona. Taj se sportaš može pohvalili sjajnim sportskim sjedalima, koja se mogu namjestiti na čak 18 načina.

Porsche je iznutra doživio svojevrsno "digitalno umivanje". Naime, većina fizičkih tipka zamijenjena je tipkama koje su osjetljive na dodir. Ono što je ostalo je kotačić za stišavanje odnosno pojačavanje glasnoće, što je jako praktično, a kotačić je smješten odmah ispod glavnog ekrana automobila koji je jako lijepo integriran u kokpit vozila.

Ovo je drugi redizajn Macana, a novi modeli promjene su doživjeli izvana, iznutra, ali i ispod haube

Nove boje za nove ljepotane

Macan dolazi i u tri nove boje, python green, papaya blue i encian orange, pa kupci sada imaju na izbor ukupno 14 boja. Unutarnji dizajn u GTS-u prati njegovu boju izvana, pa su na primjer u zelenom GTS-u šavovi na volanu i sjedalima zeleni, kao i sigurnosni pojasevi, što nekako dodatno naglašava njegov sportski karakter.

Porsche tvrdi da je dizajn novog Macana potpuni uspjeh te vjeruju da će njegova popularnost s osvježenim izgledom i još boljim performansama automobila još više porasti.