U prošlosti smo imali modele 304, 305, 306, 307 i onda je naposljetku došao model 308 kojeg je francuski proizvođač automobila Peugeot odlučio zadržati. Svaka generacija 308-ice bila je bolja od one prethodne, stoga ne čudi da je posljednja, treća generacija koja je predstavljena krajem 2021. godine izazvala totalno oduševljenje kod kupaca.

Nakon što je Peugeot "bacio bombu" na tržište predstavivši kompaktni model 308, koji je ujedno proglašen i najboljim ženskim automobilom godine po odabiru svjetskog udruženja novinarki Women's World Car of the Year, nedavno je svijetu predstavljen i Peugeot 308 SW, odnosno karavanska verzija ovog ljepotana. Iako karavan, auto je zbog svog atraktivnog izgleda izazvao pravu lavinu pozitivnih reakcija, a ljudi doslovno ne prestaju pričati o njemu.

Karavani su onaj tip automobila koje je najteže učiniti zabavnima i seksi. I da se ne lažemo, većina vozača nisu ljubitelji karavana, već ih gledaju kao neko "nužno zlo" koje kupuju ljudi koji imaju potrebe za takvom vrstom automobila. Nisam niti ja među onima koji vole karavane – glomazni su mi, imaju "guzicu" i iskreno ne vidim zašto bi uopće netko kupio karavan kraj svih mogućih automobila koji se danas nalaze na tržištu.

Francuska elegancija

No, onda mi je, brzo nakon službenog predstavljanja na hrvatskom tržištu, na test došao Peugeot 308 SW, auto koji doslovno ruši sve predrasude o karavanima. Od njega su Francuzi zapravo napravili privlačan, moderan i seksi automobil za kojim nema tko se nije okrenuo, što sam u konačnici i sama doživjela…

Peugeot 308 SW sa svih strana odiše francuskom elegancijom te je definitivno jedan od najelegantnijih karavana na tržištu. Prednja strana automobila posebno me se dojmila – tu su prednja LED svjetla u obliku kljova koja su postala Peugeotov trademark, a priču dodatno začinjava osvježeni i pofriškani logo Peugeota, kojeg ova marka koristi od ožujka 2021. godine.

Jest da smo voljeli lavića na njihovom logu, no ova nova verzija samo s lavljom glavom puno je ozbiljnija, modernija i meni osobno puno ljepša od stare.

Posebna priča oko ovog modela je i njegova dosta upečatljiva i drugačija boja od konkurencije. Ona se službeno naziva Blue avatar, iako brojni ljudi kada vide automobil govore da se radi o nekoj inačici petrolej zelene boje.

Osim što je markantan izvana, ništa manje atraktivan nije niti iznutra. Zapravo, meni je ovaj auto iznutra čista bombica u kojoj čovjek može samo uživati i ništa drugo.

Sve u ovom automobilu podređeno je vozaču, a automobil je opremljen suvremenim Peugeotovim i-cockpitom. Pa je tako vozačev displej digitalan, dimenzija 10 inča te je u 3D verziji što je skroz fora. Na njemu možete pratiti sve relevantne informacije o vožnji, a vozačima je na raspolaganju nekoliko načina prikaza.

Glavni ekran smješten je u središtu vozila, dimenzija je također 10 inča te se može personalizirati, odnosno namjestiti po volji i želji svakog korisnika. Na njega možete spojiti dva mobitela odjednom, a za spajanje vaših pametnih telefona tu su i opcije AppleCar Play i Android Auto.

Na glavnom ekranu namješta se i klima koja ima tri načina rada, a izvrstan je i sustav navigacije koji vam pokazuje promet uživo, upozorava na gužve te pokazuje gdje su vam najbliže benzinske postaje te po kojim cijenama možete kupiti gorivo. Ispod glavnog ekrana nalaze se prečaci do pojedinih funkcija, koji su također na dodir.

Jedna od boljih funkcija u automobilu su i glasovne naredbe 'OK Peugeot'. Odnosno, auto može pričati s vama, kako ja to volim pojednostavljeno reći. S tom naredbom, možete smanjiti ili povećati temperaturu u automobilu, možete provjeriti koja je temperatura zraka vani, a možete i jednostavno vaš Peugeot upitati kako je. I na sve će vam to, pa i na još brojna pitanja, Peugeot odgovoriti.

Peugeot 308 SW opremljen je sustavom AQS, odnosno Air Quality System, koji kontinuirano nadzire kvalitetu zraka koji ulazi u putnički prostor, a iz Peugeota kažu da sam može aktivirati recikliranje zraka.

Volan u ovom automobilu je puno manji nego kod konkurencije, što je tipično za Peugeot, pa ćete u vožnji zapravo gledati preko volana cijelo vrijeme. Nekim ljudima to baš nije najsjajnija i najspretnija opcija, no meni osobno nije smetalo to što mi je pogled u vožnju drugačiji nego inače.

Više mjesta u stražnjem dijelu

Naš testni model došao nam je s GT line opremom, odnosno sve u autu bilo je u sportskom štihu. Ono što mi je posebno privuklo pažnju su sjedala u plavoj boji na kojima su se isticali fluorescentni zeleni šavovi.

Sjedala će vam u ovom automobilu omogućiti da posebno uživate, jer osim što su grijana, ona su i masažna. Naime, na glavnom ekranu možete odabrati opciju masaže sjedala i uživati u nekoliko vrsta masaže, a jačina se može podesiti na tri različita stupnja. Ova opcija je genijalna kada se umorni vraćate s posla; pogotovo ako ste suvozač pa ne trebate pratiti promet – čista milina i uživanje.

Ambijent u kabini na vrhuncu će držati LED diode koje svijetle u mraku, a tu su i LED svjetla koja se pale tako da se klizne po njima, dok su za dobar glazbeni ugođaj zaduženi FOCAL zvučnici. Kako i priliči jednom karavanu, auto je jako praktičan, pa ćete u njemu pronaći pregršt skrivenih, a jako korisnih pretinaca.

Što se tiče stražnje klupe, Peugeot kaže da ima više mjesta od prethodnika, a najviše mjesta, dakako, ima u njegovom prtljažniku, koji je također veći od generacije prije.

Prtljažnik je zapremine 608 litara, a kada se spuste sjedala, dobit ćete prostor zapremine 1634 litara. Stražnja klupa spušta se u tri dijela – 40:20:40 – a sjedala možete oboriti pritiskom na polugicu. Kada se klupa preklopi, u auto možete ukrcati predmet duži od 1,85 metara. U prtljažniku ćete naći neke od praktičnih stvarčica kao što su kukice, mrežice i slično.

Što se motora ovog automobila tiče, Peugeot u ponudi ima za svakog ponešto: od benzina, preko diesela do plug-in hibrida. Naš testni model bio je plug-in hibrid u najjačoj verziji s 225 KS. Njegova baterija bila je veličine 12,4 kWh, što je dovoljno za nekih 50-ak kilometara vožnje. Za gradski đir – idealno! Na brzim punionicama auto ćete napuniti za 2 sata, dok će vam na kućnoj utičnici biti potrebno 7 sati da se baterija napuni.

U vožnji ćete osjetiti svu raskoš i snagu njegovog motora, i kada ubrzava, osjetit ćete onaj električni impuls. Ako vam se baterija i isprazni, svejedno ćete imati na raspolaganju 225 KS, a baterija će vam se malo po malo sama nadopunjavati tijekom vožnje; odnosno, punit će je motor automobila.

Većinu vremena u gradu ovaj će lavić odrađivati u tišini, uglavnom na struji. No poželite li ga provozati negdje van grada, i tamo ćete biti jako zadovoljni njegovim performansama. Primjerice, na autocesti je tih i uglađen, a njegovih 225 konja se brine da se niti malo ne muči tijekom vožnje. Na otvorenoj cesti jako lijepo leži u zavojima, za karavan čak i vrlo dobro.

308 SW možete voziti u tri načina vožnje, a ima i opciju vožnje na jednoj predali. Auto je pun sigurnosne opreme zbog čega je sjajan izbor za obiteljski auto – ima odličnu kameru, sam koči, drži auto u traci te mnoge druge opcije koje će vam biti od koristi u vožnji. Ima sjajno razrađenu funkciju adaptivnog tempomata; naime, Peugeot 308 SW do 180 km/h prilagođava brzinu u zavoju i ima funkciju Stop&go za vožnju u koloni, što znači da sam kreće i sam koči. Kada zapadnete u neku zagrebačku gužvu, ova će vam opcija itekako pomoći.

Cijena Peugeota 308 SW kreće od 192.705 kuna, a naš testni model s najboljom opremom može biti vaš za 355.520 kuna.

'Kakva ti je to makina?'

Vratit ću se na početak priče, odnosno na činjenicu da nisam ljubitelj karavana. E pa, ovaj automobil totalno je promijenio moju svijest o ovom tipu automobila. Sve što sam do sada mislila o karavanima palo je u vodu kada sam sjela u ovaj moderni, suvremeni automobil. Njegova moderna unutrašnjost koja me se jako dojmila radi efektnih plavih sjedala savršeno se nadopunjava s modernom tehnologijom zbog koje je vožnja pravi užitak.

Ono što me jako brinuo jest kako ću ja voziti i parkirati ovako dugačak auto? Odgovor je jednostavno, kao i svaki drugi automobil. Tu sam baš, moram priznati, bila totalno bez veze u drami.

Iako je Peugeot 308 SW zaista pun super tehnologije, njegov najveći adut ipak je njegov atraktivni izgled, što i sama mogu potvrditi. Naime, auto je bio prava atrakcija gdje god da sam se ja našla s njime. Nije bilo dana kada netko ne bi zastao kraj njega i promatrao ga, gledao ga sa svih strana, pa čak su uzimali telefone i fotografirali ga. To se obično događa kada vozite neki nabrijani sportski auto, no nikada do sada nisam doživjela da netko stane i s takvim oduševljenjem promatra karavana.

"Kakva ti je to makina koju voziš", pitao me jedan kolega na poslu i ostao iznenađen kada sam mu kazala da je to Peugeot.

"Izgleda brutalno!", odgovorio je.

Jedan susjed u kvartu pak mi je kazao da je izdaleka mislio da je riječ o "nekom Porscheu ili Jaguaru". "Prekrasan je, baš vam je lepi!", ushićeno je vikao za mnom. Jednom pak sam prilikom uhvatila bračni par koji je stajao pred autom i s oduševljenjem ga promatrao. Muž je skakao oko njega i pokazivao svojoj supruzi kako je auto dobar, dok ga je ona s divljenjem promatrala. Da skratim priču, auto je doslovno magnet, koji može jednako poslužiti kao atraktivan obiteljski automobil, ali i moderni poslovni auto koji će vam služiti u svakoj prilici.

Jesam li se zeznula kada sam Peugeot 308 SW odmah u startu etiketirala kao nešto što bi se "sigurno neće svidjeti jer je to karavan"? Da, jesam, i to jako. Kupio me svojim izgledom, a priču "zakucao" onog trenutka kada sam shvatila da je jako praktičan, što meni osobno puno znači. Kada sam na kraju svega shvatila da se svi okreću za mnom i za autom, tek onda mi je bilo jasno da sam, „omašila ceo fudbal“ sa svojom glupom predrasudom o karavanima. Možda oni nekada i jesu bili dosadni, radni auti, no danas sigurno to nisu. Odnosno, Peugeot 308 SW sigurno to nije. On je atraktivan šminker, totalno je fancy i bio mi je savršen suputnik na svakom kilometru koji smo prošli zajedno.

Oborio me s nogu, a vjerujte mi, i vas će kada ga vidite…

Specifikacije

Peugeot 308 SW 1.6 Hybrid (225 Hp) e-EAT8

Paket opreme: GT Line

Motor: Benzinski + elektro, 4 cilindra, 1598 cm3

Pogon: Prednji

Snaga: 225 KS

Okretni moment: 360 Nm

Ubrzanje 0-100: 7,6 sek

Maksimalna brzina: 235 km/h

Mjenjač: Automatski, 8-stupanjski

Prosječna potrošnja na testu: 7,9 l/100km (vožnja isključivo na benzinski motor)

CO2: 27 g/km

Cijena osnovnog modela: 192.705 kuna

Cijena testnog modela: 355.520 kuna

