U Hrvatskoj je ovog tjedna predstavljeno potpuno novo i vrlo neobično vozilo na četiri kotača poznatog njemačkog automobilskog giganta Opela. Riječ je o novom Opelu Rocks Electric, prvom SUM-u, odnosno vozilu koje predstavlja održivu urbanu mobilnost (Sustainable Urban Mobility).

Ulazni model električnog vozila odgovara na trenutačne zahtjeve mobilnosti nudeći električnu mobilnost sa zaštitom od vjetra i kiše – progresivno, odvažno i čisto, tipično Opelovski te u skladu s duhom vremena.

U Njemačkoj i Hrvatskoj njime mogu upravljati već i mladi s 15 godina i vozačkom dozvolom kategorije AM.

Doseg do 75 kilometara

Novi Opel Rocks Electric je malo vozilo sa stilom za dvoje, koje treba malo prostora u gradu i bez lokalne emisije ispušnih plinova. Dug samo 2,41 metara, širok 1,39 m (bez vanjskih zrcala) i teži tek 471 kilogram (uključujući bateriju) što znači da je službeno kategoriziran kao lako motorno vozilo. U Njemačkoj i Hrvatskoj tinejdžeri već od 15 godina starosti smiju upravljati njime uz vozačku dozvolu kategorije AM.

Foto: Ines Brežnjak Foto: Ines Brežnjak

Njegova baterija nudi doseg do 75 kilometara prema WLTP-u i tu udaljenost možete prelaziti brzinom do 45 km/h. Zbog toga je idealan za svakodnevni gradski promet, i to ne samo za mlade vozače, već i za one koji žele putovati od doma do gradskog središta bez lokalne emisije ispušnih plinova i bez dugotrajnog traženja mjesta za parkiranje na odredištu. Kotači veličine 14” i svega 7,20 m potrebnih za okretanje čine Rocks Electric idealnim za grad jer savladava oštre zavoje i stane na mala mjesta za parkiranje.

Baterija od 5,5 kWh kojom Opel Rocks Electric raspolaže u potpunosti se puni za približno 3,5 sata iz svake standardne utičnice u kućanstvu. Pripadajući, tri metra dugi kabel za punjenje stalno se nalazi u SUM-u i jednostavno se izvlači iz suvozačevih vrata kada je potreban. Opel nudi adapter za punjenje na javnim punionicama.

Unatoč kompaktnim mjerama, novi Rocks Electric nudi zapremninu prostora za prtljagu do 63 litre u suvozačevom prostoru za noge kao i pametnu kuku za torbu za kupovinu XXL veličine.

Stiže i kargo verzija

Ploča s instrumentima zadovoljava uvjete moderne, mlade generacije: jasna je i fokusirana na bitno. Zaslon prikazuje brzinu, način vožnje razinu napunjenosti baterije, preostali doseg i broj prijeđenih kilometara. Praktične pojedinosti uključuju držač pametnog telefona na središnjoj konzoli, a usluge kao što je aplikacija „myOpel” pružaju dodatne praktične informacije. Rocks Electric je dostupan u tri razine opreme: kao Opel Rocks Electric, Opel Rocks Electric Klub i Opel Rocks Electric TeKno.

Što se cijene tiče, ona starta od 9.990 eura, dok će cijena vozila s paketom opreme Klub i TeKno iznositi 10.740 eura. Rocks Electric bit će dostupan za narudžbe putem interneta od kolovoza 2023. godine.

Rocks Electric bit će dostupan i u kargo verziji. Uz dužinu od samo 2,41 metar, širinu od 1,39 metara i visinu od 1,52 metra Rocks Electric KARGO profesionalcima nudi više od 400 litara obujma fleksibilnog teretnog prostora. U ovoj izvedbi, vozilo će biti idealno za dostavu roba kao što su primjerice paketi, pizze ili lijekovi, posebice u urbanim područjima.