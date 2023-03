ČUDO TEHNOLOGIJE / Pogledajte kako iznutra izgleda Rimac tvornica u kojoj radi 500 ljudi: Ovdje se sklapa Nevera, auto od dva milijuna eura!

U Rimac tvornici na Jankomiru radi 500 od 2000 radnika Rimac Grupe, gdje je u razvoju Nevera, ali i projekti koji bi sljedećih godina trebali donijeti milijunsku zaradu i povrat ogromnih investicija u Rimčevu tvrtku. Svi dijelovi, među kojima su i brojni proizvedeni u Hrvatskoj, poput stakala iz Lipik Glasa, ugrađuju se oko inovativne karbonske šasije koja trenutno dolazi iz Italije. Rimac Grupa radi s oko 1200 hrvatskih dobavljača, što manjih, što većih tvrtki, poput Lipik Glasa, a s njima imaju godišnji promet od 90 milijuna eura. Proizvodnja električnog superautomobila vrijednog dva milijuna eura je prilično čist, ali i spor posao. Prije nego netko može preuzeti svoj automobil, u Rimcu će Neverom napraviti i do 700 kilometara kako bi testirali radi li automobil po svakom zadanom parametru. Te rigorozne kontrole uključuju i 3D skeniranje automobila, nezavisne inspekcije, a da bi auto sigurno testirali, cijelog ga zapakiraju u zaštitne folije. Sve to traje od sedam dana, pa do dva tjedna, a jednom kada automobilu udare i zadnji pečat, na njega se stavljaju gume za kupca koji može doći po vozilo. Jankomir je samo jedna od lokacija na kojima danas posluje Rimac Grupa. U Hrvatskoj su tu još i uredi u Osijeku, Splitu i ukupno četiri lokacije u Zagrebu. Najviše se pak iščekuje proizvodna hala u novom Kampusu koja bi trebala biti gotova potkraj godine i to će biti prvi dio u koji će se useliti u ovom kompleksu.