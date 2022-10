Cijena goriva je ove godine porasla i to drastično. Taman kad se situacija počela malo smirivati, od jučer je uslijedio novi šok i novo poskupljenje. Tako je benzin porastao za 23, a dizel za 11 lipa po litri. No, nije to jedini trošak koji vozačima raste iz mjeseca u mjesec.

Poskupjeli su gotovo svi zamjenski dijelovi, od guma do tekućine za pranje stakla, a posljednji udar na vozače su i nove cijene autoosiguranja, piše RTL.

"Rast cijena između 10 i 25 posto. Najmanje poskupljenje se dogodilo na antifrizu, dok dijelovi, motorna ulja 15 posto, akumulatori 13, 14 posto. I nažalost najviše su poskupjele gume - 25 posto", kaže Zoran Branšajd, voditelj nabave u tvrtki za veleprodaju autodijelova i opreme.

To znači da samo jedna guma koja je koštala 600 kuna, sada košta 750, a ako ih mijenjate na cijelom automobilu, morat ćete izdvojiti 600 kuna više.

Raste i cijena autoosiguranja

Problemi su krenuli još u doba korone, a nastavili se inflacijom. "Važno je reći da se poskupljenje ne događa u poslovnici, trgovini nego puno prije u svijetu dobavljača i proizvođača. Na to utječe sirovina, transport, raspoloživost i cijena energenata. Tu se događa velika disrupcija na tržištu. Sad ovisi otkud artikl stiže, iz kojeg dijela svijeta, i koje sirovine koristi, tako mu oscilira i cijena", kaže Marko Tomac, voditelj korporativnih komunikacija trgovine autodijelova i opreme.

"Ako pričamo o akumulatorima, pričamo o cijeni olova. Ako pričamo o uljima, pričamo o aditivima koji su najskuplji dio u proizvodnji ulja. Kad pričamo o tekućini za stakla, pričamo o cijeni etanola. Svaka grupa proizvoda ima svoj problem zašto je ta cijena narasla", dodaje Zoran.

Neslužbeno se doznaje da je od 1. listopada poskupjelo i obavezno osnovno autoosiguranje za 200 do 400 kuna. Iz najvećih osiguravajućih kuća, nitko nije potvrdio ovu informaciju, no vozači su osjetili.

Poskupjele i ruke

"Primijetio sam da je osiguranje poskupjelo, i kasko i osnovno obavezno, sve je otišlo gore. U kojem postotku, ne mogu vam sad reći, nemam dokumentaciju staru da mogu usporediti na osnovu ove, ali očito je poskupjelo", kaže Marinko Ramljak iz Zagreba.

I ruke kod automehaničara ili vulkanizera vrijede više. "Naravno, korigirali smo kao i svi drugi na tržištu. Već su neki ljudi promijenili zimske gume, stavili na vozila da budu spremni za zakonski rok", kazao je Ronald Matijević iz Autokluba Siget.



Do tada je nešto više od mjesec dana, točnije 15. studenoga, pa u potrazi za gumama vozači mogu već sada tražiti gume na akcijama.