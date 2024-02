Francuski proizvođač automobila Peugeot prvog je dana veljače u Hrvatskoj predstavio redizajn svoj poznatog gradskog modela 208. Osvježeno izdanje popularnog automobila dolazi nakon što je njegov prethodnik ostvario zavidne rezultate. Naime, u nešto više od 3 godine proizveden u preko milijuna primjeraka te se u 2021. i 2022. godini okitio titulom najprodavanijeg automobila u Europi i Francuskoj.

Od osvježene verzije puno se očekuje, a Peugeot s njim želi nastaviti uspješnu priču koju su imali s njegovi prethodnikom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Direktor marke Peugeot u Hrvatskoj, Dragutin Gotal, u razgovoru za Net.hr pojasnio je da od 208-ice očekuju puno, jer je to njihov ‘volume maker’. "Uz 2008, 208 je definitivno model od kojeg očekujemo da će raditi veće i značajnije količine. Ciljana skupina je naravno fokusirana na mlađu populaciju, međutim pokazalo se tijekom godina da su kupci šaroliki i da ovaj model uzimaju kupci svih dobnih granica i skupina – i od mlađih koji su tek položili do starijih u mirovini, jer je vozilo praktično, manje, gradsko te zadovoljava apsolutno sve", rekao je Gotal.

Peugeot 208 je već dugo vremena na tržištu, a Gotal kaže da je tajna njegovog opstanka njegov dizajn koji je s obzirom na cjelokupnu ponudu i konkurencije u tom segmentu dosta širok. "Ta dosljednost atraktivnog dizajna je nešto što ga razlikuje od drugih i to je sada s ovom generacijom još dodatno unaprijeđeno“, kaže, dodajući da je model usklađen s najnovijim smjernicama marke. Naglašava i da je Peugeot 208 već od prve razine opreme izuzetno dobro opremljen auto, odnosno da su opreme poboljšane u smislu da kupci dobiju više značajki već od samog starta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: PEUGEOT HRVATSKA Foto: PEUGEOT HRVATSKA

Puno nada polaže se u električnu inačicu modela, a Gotal ističe da s obzirom na najavu poticaja, očekuju veći interes za električnim Peugeotom 208. "Nama je na prošlim poticajima 208 ostvario zavidne rezultate. Imamo novu verziju i poboljšanu staru, imamo sada u ponudi model s baterijom 50 kWh i dosegom od 360 kilometara i novu verziju s baterijom 51 kWh baterije i dosegom do 400 kilometra, što će sada kupcima još dodatno smanjiti takozvani 'range anxiety’ koji imaju prilikom kupovine električnih vozila", rekao je.

"Kompletna filozofija marke koja je predstavljena u E-Lyon projektu je da do 2038. postanemo u potpunosti održiva marka, karbonski neutralna. Novi 208 ide u tom smjeru i to nam je cilj sa svim novim modelima", rekao je Dragutin Gotal za Net.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: PEUGEOT HRVATSKA Foto: PEUGEOT HRVATSKA

Poboljšanja izvana i iznutra

Od novog identiteta marke, novih boja i materijala pa sve do poboljšanog vozačkog iskustva – sve su to značajke pofriškane verzije koja se temelji na trima filozofijama – privlačnosti koja se temelji na dizajnerskoj atraktivnosti, emocijama zbog poboljšanog iskustva u vožnji i izvrsnosti završne obrade koja je jednaka od manjih pa sve do viših segmenata.

Novi vizualni identitet marke uspješno je implementiran i na ovom modelu; 208-ica ima novi prednji kraj u sredini kojeg se nalazi i novi logo. Novi je i svjetlosni potpis s prednjim led svjetlima i tri LED "kandže" koje upotpunjuju cijelu priču o lavu, a automobilu daju puno ozbiljniji izgled. Sva ta dizajnerska poboljšanja dovela su do toga da u odnosu na njegovog prethodnika, novi 208 sada izgleda puno moćnije i markantnije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: PEUGEOT HRVATSKA Foto: PEUGEOT HRVATSKA

Izgled se promijenio i straga gdje su u fokusu nova vodoravna led svjetla, a umjesto logotipa, stražnji kraj sada krasi natpis Peugeot. Peugeot 208 dolazi u dvije nove boje - selenium siva i agueda žutoj, u kojoj je inače i službeno predstavljen.

Foto: PEUGEOT HRVATSKA Foto: PEUGEOT HRVATSKA

Poboljšana je i unutrašnjost gdje se također mogu pronaći nove boje, ali i novi materijali, a novitete je i unutrašnjost u alkantari koja izgleda jako premium. I-Cocpit je dodatno dorađen, dimenzija je 10 inča, a svim kupcima je dostupna i dorađena besplatna aplikacija 'My Peugeot'. Nove značajke na aplikaciji jako su zgodne, pa na svojim pametnim telefonima možete imati svoju virtualnu servisnu knjižicu, putovanje koje ste isplanirali na svom pametnom telefonu možete na daljinu poslati navigacijskom sustavu svog vozila, preko aplikacije možete planirati punjenje na putovanju, a njome možete i na daljinu upravljati središnjim zaključavanjem te aktivirati svjetla i trubu. Također, auto ima i opciju programiranja pretpripreme temperature u unutrašnjosti, kao i provjere, programiranja, pokretanja ili odgode punjenja baterija na daljinu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: PEUGEOT HRVATSKA Foto: PEUGEOT HRVATSKA

Za lakše i jednostavnije upravljanje, tu su i nove HD kamere, a veseli i činjenica da je sama praktičnost auta ostala ista kao i kod prethodnika pa zapremina prtljažnika iznosi 309 litara.

Što se tiče game koja je predstavljena, za nju možemo reći da je u skladu s trendovima te Peugeotovom strategijom održivosti. Kupci će tako moći odabrati između dvije benzinske verzije s ručnim mjenjačem (75 KS i 100 KS), dva hibrida (100 i 136 KS) te dva električna modela od 136 i 156 KS.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: PEUGEOT HRVATSKA Foto: PEUGEOT HRVATSKA

Hibridni modeli su "samopunjivi", opremljeni su baterijom od 48 V i novim mjenjačima te na manje relacije mogu do 50% vremena voziti 100% električno.

Impresivni doseg električnih modela

Posebno interesantni su njihovi električni modeli, odnosno novi snažniji model od 156 KS koji je opremljen baterijom od 51 kWh, a zbog čega automobil ima impresivni doseg i do 400 kilometara po WLTP-u. Također, električni 208 jako se brzo puni, a procijenjeno trajanje s 20 na 80% je manje od 25 minuta na brzim punjačima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: PEUGEOT HRVATSKA Foto: PEUGEOT HRVATSKA

Automobili dolaze u tri razine opreme – Active, Allure, GT - a u svim je razinama više opreme nego u prijašnjim generacijama.

Cijene novog Peugeota 208 kreću od 18.212 eura za osnovnog benzinca od 75 konja, dok ćete najskuplji model, električni u GT opremi sa 156 KS platiti 40.170 eura. Valja dodati da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavio poticaje za električna vozila, a što je odlična vijest za one kojima se sviđa električni 208.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Povodom lansiranja, iz peugeota su najavili akciju pa će kupci osnovnog modela uato platiti nešto manje – 17.500 eura. U to je uključeno jamstvo od 5 godina ili 100.000 kilometara te 4 zimske gume na poklon. Također, Peugeot nudi i punudu za financiranje na 3 rate za 0% kamata, a u tom paketu dolaze i gume na poklon poklon članstvo u Peugeot programu vjernosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Peugeot 408: Automobil za ljude koji ne žele biti prosječni