Njemačka vlada neće pristati na planove Europske unije da od 2035. zabrani prodaju novih automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem, izjavio je u utorak ministar financija Christian Lindner, a prenosi Reuters.

U svojoj namjeri da smanji emisije koje zagrijavaju planete za 55% do 2030. u odnosu na razine iz 1990. godine, Europska komisija je predložila 100% smanjenje emisije CO2 iz novih automobila do 2035. To znači da bi od tada bilo nemoguće prodavati automobile s motorima s unutarnjim izgaranjem.

Postojat će niša za takve aute

Zastupnici Europskog parlamenta podržali su prijedloge ovog mjeseca, prije nego što se počnu pregovori sa zemljama EU o konačnom zakonu.

Govoreći na događaju kojeg je organizirala njemačka industrijska udruga BDI, Lindner je rekao da će i dalje postojati niše za motore s unutarnjim izgaranjem pa je zabrana pogrešna i rekao da se vlada neće složiti s ovim europskim zakonodavstvom. Također, rekao je da će Njemačka i dalje biti vodeće tržište za električna vozila.