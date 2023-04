Osma generacija Volkswagen Golfa bit će posljednja koja će imati motor s unutarnjim sagorijevanjem, javlja HAK Revija. Prema pisanju Automobilwochea, šef VW-a Thomas Schaefer rekao je da će osma generacija Golfa biti posljednja s dizelašima i benzincima, nakon redizajna sljedeće godine.

Električna budućnost

Schaefer je ostavio otvorena vrata za potencijalno oživljavanje Golfa na benzinski pogon u budućnosti, rekavši da bi se to moglo dogoditi ako se dramatično promijene prilike u svijetu do 2027. godine, ali Volkswagen to ne planira.

"Jasno je da se nećemo odreći legendarnih imena kao što su Golf, Tiguan i GTI modela, već ćemo ih prenijeti u električni svijet", rekao je.

Električna deveta generacija Golfa doći će krajem desetljeća, a cilj cijele marke je postati potpuno električna do 2033. godine.