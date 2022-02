Crossoveri su danas apsolutni hit na tržištu, a legenda kaže da je pomama počela 2007. godine kada je japanski proizvođač automobila Nissan na tržište izbacio svoj popularni model Qashqai. Prva generacija ovog sada već kultnog automobila prodana je u 1,24 milijuna primjeraka, daleko više nego su se u Nissanu nadali, a interesantno je da se ona nudila i sad sedam sjedala.

Qashqai je danas doživio svoju treću generaciju vozila, koja svojim modernim i futurističkim izgledom i dalje mami kupce, posebice one u Europi za čije je tržište i dizajniran. Osim vanjskim izgledom, ovaj automobil oduševljava i svojom unutrašnjošću, a ako ste se ikada zapitali odakle mu tako neobično ime, znamo i to - ono, naime, dolazi od plemena Qashqai koje živi u Iranu.

Zabavna unutrašnjost

Futuristički dizajn automobila dodatno naglašavaju stražnja svjetla koja imaju 3D efekt, a automobil ima dvobojnu karoseriju koja dolazi u čak 16 kombinacija. Iako mi je automobil i izvana bio jako interesantan, zapravo me više privukla njegova divna unutrašnjost i sva čuda tehnike u kojima možete uživati kada sjednete za volan.

Njegova kabina djeluje jako čisto, a u njoj se ističu sjedala prekrivena finom, premium kožom. Iz Nissana tvrde da kabina djeluje relaksirajuće.

S tom konstatacijom se mogu i sama složiti. Naime, ne događa se baš često da automobili imaju masažna sjedala, a upravo je to jedna od stvari koja me oduševila u ovom automobilu. Da, dobro ste pročitali, Qashqai nudi masažu sjedala, i to čak tri vrste - refreshing, relaxing i lumbar. Moj osobni favorit nakon posla najčešće je bila refreshing masaža, u kojoj sam zaista uživala.

Super stvar je i što automobil ima memoriju sjedala, što je jako praktično ako vas dvoje dijeli automobil. Namještanje sjedala meni osobno uvijek je tlaka, jer nikada ne mogu idealno namjestiti svoj položaj. U Qashqaiu, jednom kad nađete svoju idealnu poziciju, dovoljno je samo memorirati je i riješili ste se svih muka. Kada zaustavite automobil i otvorite vrata, sjedala se odmiču od volana kako bi vam se olakšao izlazak iz automobila. To ujedno znači i da se sjedala namještaju čim upalite automobil, što sam ja doznala na jedan teži način.

Prije mene, naime, automobilom je upravljala osoba koja je sudeći po položaju sjedala bila poprilično viša od mene. Kada sam preuzimala automobil, sjela sam za volan, ne idući za činjenicom da postoji memorija sjedala. Oduševljena njegovim vanjskim i unutrašnjim izgledom, upalila sam automobil, a sjedalo je krenulo prema natrag. Scena je završila tako da se sjedalo toliko odmaknulo da nisam mogla do pedale gasa i kočnice - kao u nekom crtiću kada glavnom liku nožice ostanu lamatati u zraku. Nakon te kratke školice, naučila sam sve o čarima "pametnih sjedala" koje se prilagođavaju vozaču, memorirala sam svoj idealni položaj i tek tada je mogla započeti moja Qashqai avantura.

Što se tiče njegove unutrašnjosti, ona je tamna, no automobil ima panoramski krov koji kada otvorite, jako osvijetli prostor. Plus, uvijek dobro dođe u ovim hladnjikavim mjesecima da uhvatite koju zraku sunca...

Vozačev displej je odličan, dimenzija 12,3 inča. Ima sjajnu rezoluciju, a na njemu vozač može pratiti razne informacije jer sadrži zaista puno menija i podmenija.

Glavni ekran postavljen je u sredini, rekla bih da je "klasično japanski", dimenzija 9 inča, a na njemu osim navigacije, spajanja telefona možete pratiti čak i vremensku prognozu.

Jedna od zgodnijih stvari je i ta što se primjerice aplikacija Apple CarPlay može spojiti bežično, tako da vam neće smetati nepotrebni kablovi ukoliko volite koristiti tu opciju. Klima je izvučena te se nalazi ispod glavnog ekrana, a tu su i tipke odnosno prečaci za funkcije glazbe, navigacije, kamere te ostalih stvari koje možete pratiti na glavnom ekranu. Plus je i izvučeni kotačić za stišavanje, odnosno pojačavanje glazbe u automobilu, koja se, ujedno, sjajno čuje zahvaljujući boze zvučnicima.

Osim sjajnog vozačevog displeja i glavnog ekrana, Qashqai ima i head-up diplej koji je jednostavan i bez suvišnih informacija, a na njemu možete pratiti kolika vam je brzina u vožnji te ograničenja.

Funkcije koje ćete obožavati zimi

Za topliji ugođaj u automobilu, tu je grijanje sjedala te grijanje volana, ali i grijanje vjetrobranskog stakla što je jedna od najboljih opcija ikada u automobilima ako mene pitate. Kada upalite tu funkciju, stakla će vam se odlediti doslovno u 30 sekundi, što znači da ujutro prije odlaska na posao nećete morati 1o minuta se smrzavati kako bi sa stakla ostrugali led. Moram priznati da me je to oduševilo i više od masažnih sjedala, koja su me "izula iz cipela".

Stražnja klupa je prostrana, te ima tri centimetara više za glavu i noge ukoliko sjedite iza, od prethodnika. Super stvar je što se vrata otvaraju pod 85 stupnjeva, što je super za ulazak i izlazak iz automobila, ali i što će to primjerice roditeljima itekako olakšati postavljanje dječje sjedalice.

Qashqai se može pohvaliti i prtljažnikom koji je među većima u klasi, zapremnine 503 litara. Za potpunu praktičnost, tu su dvije ladice, kukice na koje možete objesiti vrećice, a kada se spuste sjedala, dobit ćete potpuno ravni pod. I da, ono što nikako ne smijem zaboraviti - Qashqai ima rezervni kotač, što je današnje vrijeme postala prava rijetkost u automobilima.

Gradska krstarica

Sigurnost u ovom automobilu zaista je na vrhuncu. Qashqai ima sjajnu kameru, upozorenje na mrtvi kut, ali i izlazak u rikverc ukoliko vam netko dolazi sa strane. Također, sam koči u slučaju da vam, ne daj Bože, nešto ili netko izleti pred automobil. Još jedan sustav na koji su u Nissanu posebno ponosni, a nalazi se u ovom modelu automobila je i sustav ProPILOT. To je, jednostavno rečeno, Nissanova verzija autopilota. Uključite li je, automobil vozi sam, odnosno održava razmak između vozila koji ste namjestili, koči, ali i ubrzava kada je to potrebno. ProPILOT se jako jednostavno namješta na tipkama koje se nalaze na volanu.

Auto ima tri načina rada - ECO, STANDARD i SPORT. Jako je pregledan te ga možemo okarakterizirati kao tipičnu obiteljsku krstaricu. Najbolje se snalazi u gradu gdje je uglađen, a volan mu je lagan. Pri većim brzinama, automobil je malo bučniji. Nije stvoren za zavoje te se najbolje snalazi upravo na gradskim cestama. Potrošnja mu se kreće između 6,5 i 9 litara, a cijena testnog modela kojeg smo vozili je 284 tisuće kuna.

No, za te novce dobit ćete s jedne strane zaista zabavan automobil čije će vas opcije oduševiti baš kao što su oduševile mene, a s druge strane, riječ je o jako sigurnom automobilu savršenom za potrebe obitelji. Praktičan, udoban i ugodan te nevjerojatno zabavan - sve što vam od jednog obiteljskog automobila zapravo i treba...

Specifikacije:

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T X-Tronic Tekna+

Paket opreme: Tekna+

Motor: Benzinski, blagi hibrid (12V), 4 cilindra, 1323 ccm3

Pogon: Prednji

Snaga: 158 KS

Okretni moment: 270 Nm

Ubrzanje 0-100: 9,2 sek

Maksimalna brzina: 199 km/h

Mjenjač: Automatski, CVT

Prosječna potrošnja na testu: 8 l/100km

CO2: 146 g/km

Početna cijena modela: 179.900,00 kuna

Cijena testnog modela: 284.205,00 kuna

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.