Nakon Leafa koji je u Nissanu "probio" led s pogonom na struju, japanski automobilski div konačno je i na domaćem tržištu predstavio električni model Nissan Ariya, prvi posve električni crossover iz marke za koji kažu da mijenja definiciju električne vožnje. Nova Ariya predstavljena je u Kranjskoj Gori, a gdje još uvijek na pojedinim mjestima ima i snijega i leda. Često po takvim uvjetima ljudi izbjegavaju voziti, ovaj auto zahvaljujući svom posebnom pogonu, takvih se terena ne boji.

Ariya obilježava početak novog poglavlja Nissanove električne revolucije, a stvorena je kao balans japanske filozofije proizvodnje automobile i zahtjeva europskih kupaca.

Foto: Nissan

Sazdana na bezvremenskom japanskom futurizmu, za Ariyu kažu da je elegantna, besprijekorna i samopouzdana. Elegantnom je čine dizajn i dinamičan izgled, a dodatno je naglašavaju njezine čiste linije izvana, ali i iznutra. Najviši je automobil u svom segmentu, s dosta visokom pozicijom sjedenja, a dolazi u nekoliko boja. Između ostalog, Ariya dolazi i u ovoj prekrasnoj novoj akatsuki bakrenoj boji.

Tri japanska koncepta

Tri su ključna japanska koncepta koji su duboko utkani u Ariyu – koncept MA, koncept Kumiko i koncept IKI.

Koncept MA odnosi se na vještinu ovladavanja praznim prostorom, a u Ariyi se ona najbolje očituje u prostranoj unutrašnjosti za koju su posebno napravljena nappa kožna sjedala. Koncept Kumiko, koji se odnosi na izradu drvenih površina bez upotrebe ljepila, vidljiv je na vratima automobila i na armaturnoj ploči, dok treći koncept koji se nalazi u autu, koncept IKI, označava nešto što je šik, a jednostavno.

I upravo taj koncept možda i najbolje opisuje Ariyju, koja privlači svojim modernim izgledom, ali i tehnologijom koja se nalazi u automobilu.

Iz Nissana kažu da je Ariya suptilno prilagođena za europsko tržište. Primjerice, europskim je kupcima važno da upravljanje bude odzivno i vrlo precizno, kao i to da se osigura dodatna stabilnost pri višim brzinama. Zato su unaprijeđene reakcije amortizera kako bi se poboljšala kontrola karoserije, a inženjeri Nissana Europe prilagodili su i omjer ublažavanja udaraca te nanovo ugodili upravljač kako bi poboljšali reakcije upravljača oko središnjeg položaja pri višim brzinama.

Foto: Nissan

U unutrašnjosti Nissan Ariye imamo otvorenu atmosferu koja pokazuje nov potencijal električnih vozila. Nova električna platforma i kompaktni pogonski sklop omogućili su Nissanu da ugradi sustav kontrole klima-uređaja ispod poklopca motora pa su dizajneri mogli iskoristiti čitavu duljinu kabine i stvoriti ravan, otvoreni tlocrt s prostorom nalik salonu.

Prostrana unutrašnjost

Okosnica dizajna su sofisticiranost i udobnost, a Ariyjina unutrašnjost je prostrana poput modela iz više klase te nudi najviše prostora za putnike u svojoj klasi. I tu su zaista napravili sjajan posao. Putnici straga imat će jako puno prostora u vožnji te se mogu raskomotiti kako im najviše odgovara. No, jednako komotno bit će i vozaču i suvozaču, a maksimalna udobnost postiže se zbog električno podesive središnje konzole koju si svatko može namjestiti po svojim preferencijama. Iako je unutrašnjost dosta svijetla, posebice u opcijama gdje se nalaze svjetla sjedala, još osvjetljenja može se dobiti zahvaljujući panoramskom krovu.

Za dodatno opuštajuću vožnju zaslužna je i ujednačena tiha unutrašnjost, pa čak i straga gdje su mnoga vozila inače nešto slabije zvučno izolirana.

Sjedala, upravljač i električno upravljiva središnja klizna konzola mogu se podesiti po želji vozača, a postavke se mogu pohraniti u različitim profilima kako bi se olakšala upotreba, što je praktično ako se vozilom služi više korisnika. Podesiva konzola posebno je obilježje Ariyje jer njezinim pomicanjem vozači mogu prilagoditi naslon za ruke i stvoriti dodatan prostor.

Povratne informacije kupaca Leafa potaknule su ugradnju dodatnog prostora za pohranu kabela za punjenje, a Ariya nudi i modularne razdjelnike prtljažnika koji pridonose većoj funkcionalnosti.

Foto: Nissan

Armaturna ploča sastoji se od dvaju 12,3-inčnih zaslona, a iz Nissana kažu da prikazivanjem višestrukih informacija na vodoravnim zaslonima, povezanima u obliku slova S, informacije se mogu očitati brzo i uz minimalno skretanje pažnje vozača. Tu je i head-up zaslon koji vozaču na siguran način prikazuje praktične informacije.

Prečaci, odnosno pojedine komande su haptičke komande ugrađene na armaturnoj ploči, no neke su stvari ipak ostale u fizičkom obliku - primjerice gumb za glasnoću i tipke na upravljaču.

U skladu s Nissanovom filozofijom stavljanja vozača u središte dizajna vozila, Ariya je opremljena Nissanovim inteligentnim osobnim pomoćnikom koji uključuje hibridni sustav glasovnog upravljanja s naprednim prepoznavanjem prirodnog jezika. Zahvaljujući tomu, određenim funkcijama možete upravljati bez dodira.

Bolje vozačko iskustvo

Za još bolje vozačko iskustvo električnog automobile, tu je inteligentni planer rute koji u stvarnom vremenu procjenjuje optimalnu rutu s obzirom na različite čimbenike kao što su promet, stanje ceste, raspoloživost punionica u stvarnom vremenu i preostali kapacitet baterije. Zgodna stvar je i da rutu vašeg putovanja možete isplanirati već dan ranije.

Foto: Nissan

S pomoću aplikacije NissanConnect Services moguće je daljinski zaključati i otključati vrata vozila. Vaše pametne telefone možete povezati s automobilom I putem aplikacija Apple CarPlay (bežično) te Android Auto (preko kabela).

Nissan Ariya opremljena je najnovijim sigurnosnim značajkama i sustavima za pomoć u vožnji, uključujući ProPILOT s navigacijom Navi-Link, dosad najinovativnijom generacijom Nissanova naprednog sustava za pomoć u vožnji u Europi.

Uz Nissanov sustav Safety Shield 360 uključuje još i Inteligentni Around View Monitor, Inteligentni sustav upozorenja na frontalni sudar, Sustav za održavanje vozila u prometnom traku u nuždi, Inteligentni sustav kočenja u nuždi i Sustav automatskog kočenja stražnjih kotača u nuždi.

Doseg do 536 kilometara

Posve električna Nissana Ariya s novom generacijom elektromotora dostupna je u tri izvedbe - Ariya 2WD 63 kWh, Ariya 2WD 87 kWh i Ariya e-4ORCE AWD 87 kWh.

Doseg automobila u verziji s manjom baterijom ide do 404 kilometara, a uzmete li model s većom baterijom, deklarirani doseg je i do 536 kilometara. Treća verzija dolazi s Nissanovim pogonom e-4ORCE, a deklarirani doseg je do 515 kilometara.

Foto: Nissan

Automobil ima i opciju brzog punjenja (do 130 KW), pa se primjerice doseg Ariyje 87 kWh može povećati do 350 km u pola sata punjenja na brzom punjaču CCS. Jamstvo na bateriju je 8 godina ili 160.000 kilometara.

Auto nije samo lijep, već se može pohvaliti i vrhunskim performansama vožnje zahvaljujući e-4ORCE sustavu. Riječ je o najnaprednijem Nissanovom pogonu na sve kotače s dvama motorima, posebno dizajniran za elektrificirane i 100 % električne modele marke. Pogon se trenutno ugrađuje u novi X-Trail i električnu Ariyu, a temelji se na tri ključna stupa: kontroli električnog motora, kontroli pogona na sve kotače i kontroli šasije.

Foto: Nissan

Sustav jamči snažnu i uglađenu vožnju, odličnu kontrolu i upravljivost, te samopouzdanje na svim terenima i u svim godišnjim dobima. Od skliskih i zaleđenih cesta do suhih i osunčanih staza – iz Nissana kažu da je tehnologija e-4ORCE spremna za sve vremenske uvjete.

Foto: Nissan

Za Ariyu kažu da je sljedeće poglavlje elektrifikacije Nissanove game, a ovaj auto je najbolja kombinacija svega što Nissan radi, a što uključuje električno iskustvo te vodstvo u crossover segmentu.

Dolazi u tri razine opreme - Engage, Advance i Evolve - a cijena joj kreće od 41.900 eura.

