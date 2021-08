Nakon brojnih gradskih automobila i crossovera, na test nam je stigla Mazda CX-5 G165 Challenge, SUV kojeg odlikuju japanski minimalizam i funkcionalnost. Ovaj model proizvodi se od 2012. godine, a ovo mu je druga generacija na tržištu.

Test Mazde CX-5 G165 Challenge

Na našem testu imali smo benzinca sa 165 KS, no model dolazi i s dizelskim motorom. Naime, Mazda je ostala "posljednji samuraj" što se tiče japanskih proizvođača automobila, jer u svojoj ponudi još uvijek imaju i dizelske motore, jedini od svih tamošnjih automobilskih giganta.

Japanska filozofija minimalizma

Iako je ovaj model poprilično velik, postoje i još veći, no oni su napravljeni za azijsko i američko tržište. Vozilo je napravljeno po principu "kodo dizajna", odnosno filozofiji udahnjivanja života i osobnosti u automobile. I zaista, zagledate li se malo duže u njezinu prednju masku (koja je već generacijama ista te je konstanta svakog Mazdinog modela što automobile čini prepoznatljivima), imat ćete osjećaj kao da u vas opako gleda neki lik koji baca na likove iz anime crtića.

Prednja strana Mazde CX-5

Dok sprijeda izgleda opako i namrgođeno zbog pozicije svjetla, iza djeluje puno mirnije.

Zadnja strana Mazde CX-5

Mazdina unutrašnjost odiše kvalitetom, pa i sami gumbići koji su na sam dodir kvalitetni. U automobilu je sve čvrsto, a u sredini vozila nalazi se glavni ekran dimenzija 7 inča. Funkcijama na glavnom ekranu možete upravljati na dodir, no samo kada automobil stoji, dok ćete u vožnji moći upravljati funkcijama preko malog joysticka smještenog ispod mjenjača.

Unutrašnjost Mazde CX-5

Grafike na glavnom ekranu su posebna priča, a mene su pomalo podsjetile na grafike starih japanskih igrica, s kakvih se kao klinci na igraćim konzolama nismo skidali. Veliki plus za naše tržište je to da ima meni na hrvatskom jeziku.

Glavni ekran u Mazdi

Što se tiče vozačevog displeja, Japanci su kombinirali analogno i digitalno, što je rezultiralo jako zgodnim vizualnim identitetom istog.

Vozačev displej u Mazdi CX-5

Pregršt zanimacije u stražnjem dijelu vozila

Pretinci u vratima Mazde su zadovoljavajući, a zgodan dodatak je pretinac za naočale smješten iznad unutarnjeg središnjeg retrovizora. Na vratima se nalazi koža, pa će svima onima koji u vožnji vole staviti lakat do prozora, taj dio biti jako ugodan i mekan.

Vožnja na stražnjoj klupi bit će posebno ugodna zbog nekoliko sitnih, ali dinamitnih stvari koje se nalaze u ovom automobilu. Naime, središnji dio stražnje klupe može se spustiti, a u njemu se nalaze dva pretinca za boce, pretinac za mobitel, ali i dva USB porta. Zbog tih malih detalja, suputnici će zaista moći uživati u putovanju i komforu koji pruža Mazda.

Stražnja klupa Mazde CX-5

Prtljažnik je zapremnine 506 litara, a da bi se povećao prostor mogu se spustiti stražnja sjedala. Da biste ih spustili, nije potrebno to napraviti tako da se zavlačite na stražnju klupu, već je dovoljno samo potegnuti ručice koje su smještene u prtljažniku.

Prtljažnik je zapremnine 506 litara

Ono što konkurencija ne nudi, a Mazda nudi, jest da se sjedala spuštaju u tri dijela, odnosno središnji se dio spušta sam za sebe, dok je kod ostalih automobila učestalo da se sjedala preklapaju u dva dijela. U prtljažniku se nalazi i utičnica, a zgodno je i da se pokrivka diže skupa s haubom.

Prtljažnik Mazde CX-5

Prtljažnik Mazde CX-5

Prtljažnik Mazde CX-5

Praveći ovaj automobil, u Mazdi su se vodili filozofijom "Jimba-ittai", što znači kontrola nad vožnjom. U tu kontrolu spadaju i sigurnosni sustavi kao što je adaptivni tempomat, city break, odnosno kočenje pri nižim brzinama, ali i parking senzori.

Određene funkcije mogu se namjestiti na volanu

Najslabiji motor, no jako lijepo vozi

Iako smo na testu imali model s najslabijim motorom, on zapravo jako lijepo vozi, a cijelo sam vrijeme imala osjećaj kao da klizim cestom. Jako dobro upija rupe te se u vožnji ne osjećaju nikakva oštećenja na cesti. Auto je pregledan, a veliki plus su mu ogromni retrovizori, specifični za SUV vozila.

Model koji sam imala na testu imao je ručni mjenjač, sportskog đira s kratkim hodovima. Osobno bi mi u takvom automobilu više pasao automatski mjenjač, no to zapravo i nije problem, jer model dolazi u obje varijante, pa možete sami odabrati želite li voziti na old school način ili pak sve popularnijeg automatika.

Test Mazde CX-5

Na testu nam je automobil trošilo između 6 i 8 litara – ovisi dakako o prilikama na cesti i vrsti, kao i vrsti vožnje, a one štedljivije razveselit će činjenica da model CX-5 ima tehniku gašenja dva cilindra kada "kruza" po cesti, ne bi li se na taj način uštedjelo gorivo.

Mazda CX-5

Mazda ima dušu

Kada se vozite u "Japancu", shvatiti ćete jednu stvar – da su sve silne tipke u automobilima zapravo nepotrebne. Japanski su modeli lišeni bilo kakvih nepotrebnih tipka i detalja pa vas njihov čisti i minimalistički dizajn doslovno tjera da uživate u onome za što je auto zapravo stvoren – u vožnji.

Mazda CX-5

S Mazdom ćete biti koncentrirani na cestu, na ponašanje automobila, na činjenicu da ju je lijepo voziti. I stvarno, kao što sama filozofija dizajna kaže, Mazda kao da ima dušu i definitivno ima svoju osobnost. Dopustite li joj da vam pokaže sve svoje čari, uživat ćete u svakom trenutku vožnje s ovim krasnim automobilom…

Mazda CX-5

Specifikacije

Mazda CX-5 G165 Challenge

Paket opreme: Challenge

Motor: Benzinski, 4 cilindra, 1.998 ccm

Pogon: Prednji

Snaga: 165 KS

Okretni moment: 213 Nm

Ubrzanje 0-100: 10,3 sek

Maksimalna brzina: 201 km/h

Mjenjač: Ručni, 6 stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 6 do 8 litara

CO2: 153 g/km

Početna cijena modela: 186.725,00 kuna

Cijena testnog modela: 210.996,63 kuna