Iako smo od Lexusa navikli na velike automobile, japanski automobilski div predstavio je potpuno novi, za neke i pomalo neočekivani model. Riječ je o modelu Lexus LBX, najmanjem automobilu iz njihove flote do sada, a čija je premijera održana u Milanu. Iako najmanji u njihovoj obitelji, Lexus LBX po pitanju kvalitete ne zaostaje za svojom starijom i većom braćom te spada među automobile za koje kažemo da su "premium".

Nije slučajno baš Milano odabran za lokaciju predstavljanja ovog modela. Ovaj grad, koji slovi za prijestolnicu mode i umjetnosti, bio je idealno okruženje da se svijetu pokaže ovaj impresivni primjerak B crossover segmenta, a koji je posljednjih nekoliko godina jako popularan u Europi.

Novi prednji dizajn

Baš kao visoka moda i umjetnost, Lexus LBX plijeni pažnju svojim atraktivnim i elegantnim izgledom, a zbog svojih manjih i kompaktnih dimenzija idealan je automobil za vožnju europskim cestama i ulicama. To je zapravo i bio cilj Lexusa, jer kako kažu, ovaj automobil dizajniran je i projektiran s fokusom na Europu, odnosno kako bi zadovoljio potrebe europskih kupaca.

Novi Lexus sprijeda je promijenio izgled, a njegov prednji dizajn koji sada djeluje pomalo i pitomo naziva se Resolute Look. Bacite li pogled na njega sa strane i straga, uočit ćete nešto oštrije linije koje jako lijepo zaokružuju vanjski dizajn. Da su ostali dosljedni svojoj kvaliteti i profinjenosti najbolje se vidi kada otvorite vrata i uđete u kabinu automobila. Sjesti za volan novog Lexusa LBX čisti je užitak, posebice ako se u opremi nalazi alkantara koja dodatno naglašava njegovu uglađenost i premium izgled. Korisničko iskustvo poboljšava i nova multimedija, a tu su i brojne sigurnosne opcije i funkcije za lakšu i ugodniju vožnju.

Budući kupci ovog automobila moći će odabrati između četiri paketa opreme - Elegant, Relax, Emotion i Cool. No, "standardni" paketi opreme nisu sve što Lexus nudi. Kupci će, primjerice, sami moći odabrati boju i materijal sjedala, ali i boju sigurnosnog pojasa. Upravo zbog toga, mogućnosti personalizacije jako su velike pa će svako moći pronaći kombinaciju po svom guštu.

Ispod haube novog Lexusa LBX nalazi se novi 1,5-litreni hibridni električni pogonski sklop, a novitet je i snažnija bipolarna nikal-metal-hidridna (NiMH) baterija. Ovim modelom, Lexus namjerava napraviti tržišni proboj s fokusom na europsko tržište gdje su već neko vrijeme ovakvi automobili jako popularni.

Iako je riječ o modelu koji je, zbog svojih manjih dimenzija možda i netipičan za ovog japanskog proizvođača, Lexusuova nadaleko poznata filozofija proizvodnje automobila vidljiva je i u ovom vozilu.

U Milanu smo imali prilike malo pobliže upoznati ovaj model. Osim bojama, Lexusu i u slučaju LBX-a ponovo oduševljava udobnošću te svojom nadaleko poznatom kvalitetom. Lexus nije samo još jedan automobil u nizu na našim cestama. Riječ je o marki koja ne može proći nezamijećeno, a taj 'wow' efekt uspjeli su postići i kod ovog modela. Dojmljivo je što su na sve pazili pa se jednako fino i ugodno osjećate i ako sjedite straga.

Fokus na Europu

Ono što nas je zanimalo jest kako će se Lexus prilagoditi viziji Europske unije, koja planira do 2035. godine zazeleniti promet. U razgovoru za Net.hr, voditelj planiranja proizvoda i upravljanja prodajom za područje Europe Bart Eelen na pitanje kako se Lexus planira uhvatiti u koštac s navedenom vizijom EU, istaknuo je kako je elektrifikacija zapravo globalni pokret te da je Lexusov cilj biti 100% električna flota do 2030. godine, barem na onim tržištima gdje će to biti potrebno. S te strane, ističe Eelen, vizija Lexusa uklapa se u viziju Europske unije.

Za same hibride, Eelen ističe da će oni zasigurno biti sve popularniji u godinama pred nama te da se to već sada vidi diljem Europe. "Ako pogledate Lexus zadnjih 10 godina, 90-95% prodanih primjeraka u Europi bili su hibridi", rekao je.

Razgovor s Eelenom bio je prilika i da ga upitamo koji su potencijalni kupci ovog modela. Mlađim kupcima, dodaje, ovaj će automobil biti zanimljiv zbog samog segmenta, a kao potencijalne kupce vide i trenutne vlasnike Lexusa, posebice one kojima je potreban još jedan automobil. Još jedna potencijalna skupina kupaca su i dame, a Eelen kaže da se nadaju da bi se žene, one koje do sada nisu imale prilike za to, upravo kroz ovaj model mogle upoznati sa samom markom. Moramo priznati da neke od boja novog Lexusa LBX zaista pašu damama te da će automobil, kada nas sve sagledamo iz ženske perspektive, zasigurno biti jako interesantan ženskoj populaciji.

Filozofija je ostala ista

Bezvremenski komadi odjeće koji su ostavili dubok utisak u modi najčešće su jako odmjereni i zrače nekom posebnom, svevremenskom elegancijom. Izvana često ti komadi odjeće budu pomalo jednostavni, no u trenutku kada ih obučete na sebe, osjetit ćete tu neku posebnost i moć koja stoji iza te jednostavnosti. Primjerice, crna haljina u izlogu izgleda elegantno. No, kada tu haljinu stavite na sebe, u sekundi žena postaje diva. Ili primjerice, elegantno muško odijelo. U izlogu, ono je lijepo i elegantno. Stavite li to lijepo i elegantno odijelo na muškarca, tada cijela priča dobiva jednu sasvim novu i drugu dimenziju.

Na isti način doživljavam i ovaj Lexus – izvana elegantan i zapravo dosta jednostavan. No, kad sjednete za njegov volan, ta sinergija dobiva jednu potpuno drugu dimenziju. Osjećat ćete se moćno, pa slobodno mogu reći pomalo i superiorno.

To je, ukratko, Lexus. Takve dojmove on budi kod vozača i zbog toga je magično privlačan svima onima koji su ga barem jednom u životu probali. Ako se netko bojao da će se to izgubiti s ovim, manjim modelom, gadno se prevario. Filozofija vožnje i istinskog uživanja u Lexusus ostali su isti, a dimenzijama su se savršeno uklopili u naš način života.

Jesu li sa svime pogodili? Vidjet ćemo kada krene prodaja i kada budu obznanjene cijene, no za sada po onome što smo imali prilike vidjeti, čini nam se da su Japanci još jednom pogodili u srž, odnosno otkrili da Lexusu u Europi može stasati upravo uz jedan ovakav kompaktni crossover…