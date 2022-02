Auto moto sportovi adrenalinske su poslastice koje uključuju limitirane modele trkaćih automobila i vijugave ceste na atraktivnim lokacijama diljem svijeta. Samim time, zaljubljenici u iste čekaju svaku novu priliku da se ponovno okupe i uz zvukove guma razmjenjuju stečena iskustva. No, kako bi svoju ljubav prenijeli na druge, većina entuzijasta osnivaju auto klubove kako bi tijekom cijele godine mogli smišljati neke nove ideje, ali i evente koji će okupiti fanove.

Tim povodom, udruga zaljubljenika u aute Historic Racing Car Croatia i legenda auto moto sporta ing. Zlatko Kvočić u prostorijama zagrebačkog Studija Katran od 17. do 22. veljače predstavljaju poslasticu za sve zaljubljenike u trkaće automobile – izložbu Evoluzione Kvočić. Na izložbi će biti predstavljena rijetki primjerci proslavljenog Lancia Delta Integrale Grupa A trkaćeg automobila za sve znatiželjnike i obožavatelje oktanskog sporta. Ujedno tom prilikom i službeno će objaviti suradnju sa spomenutim inženjerom s kojim kreću u suradnju, točnije u projekt proizvodnje trkaćih komponenti za Lancia Delta Integrale.

Ključna figura prilikom slaganja sva tri automobila bio je Zlatko Kvočić uz kojeg će na otvorenju izložbe biti i vozači automobila: Felix Pailer, Milan Bubnič, Samo Valant, Niko Pulić, Tihomir Filipović, Davor Jurjević i drugi. Proslavljeni hrvatski vozač Nikola Pulić opisao ga je kao genija rođenog u krivo vrijeme na krivom mjestu, koji nikada nije vozio utrke, ali zna sve finese u pripremanju automobila ili kamiona prema vozaču. Kvočićeva Lancia Delta Integrale u kombinaciji s talentiranim vozačima bila je nepobjediva na brdskim, reli i kružnim natjecanjima u Hrvatskoj, ali i Europi kada je Pulić 1996. odvozio prvo „europsko brdo”. Surađivao je s najpoznatijim relijašima, između ostalih njegove usluge koristio je i Massimo Miki Biasion.

Iza organizatora, članova Historic Racing Car Croatia kriju se imena 20-ak entuzijasta i zaljubljenika u auto moto sport, kao i 6 aktivnih vozača koji redovno sudjeluju na hrvatskim i europskim prvenstvima brdskih automobilističkih utrka s oldtimer vozilima. Pritom, kući se uredno vraćaju s pokalima, a 2017. i 2018. godine osvojili su naslov hrvatskih prvaka.

Izložba je otvorena od 17. do 27. veljače, od 10 do 22 sata, a ulaznice se naplaćuju 50 kuna, za djecu do 12 godina ulaz je besplatan.