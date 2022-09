Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je u lipnju javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila. Drugim riječima, država je sufinancirala kupovinu električnih vozila i to s nešto više od 103 milijuna kuna.

U program sufinanciranja prijavljena je 81 marka i čak 539 modela vozila. Najveći iznos koji je bilo moguće dobiti kao poticaj za kupovinu električnog vozila je 70.000 kuna.

Tako se primjerice električni automobil, čija redovna cijena iznosi 150.000 kuna, mogao dobiti za dvostruko manji iznos. I narod je navalio. Svih 103 milijuna kuna "planulo" je u jednom danu. Tako je, prema podacima Centra za vozila Hrvatska (CVH), u lipnju registriran 121 električni osobni automobil. No ni to nije rekord u 2022. godini kad su u pitanju "strujići".

Prodaja ne pada

U srpnju ove godine u Hrvatsko je registrirano 219 električnih vozila, a u kolovozu njih 153. Naravno, velik dio tih automobila otpada na isporuke onih modela koji su naručeni u lipnju kada su korišteni državni poticaji. Ipak, zanimljivo je vidjeti i kako je u polovici rujna isporučeno 106 električnih automobila.

Također, ako uzmemo u obzir da je na samom početku godine, u siječnju, isporučen 141 automobil na struju onda ne možemo reći da su brojke u posljednjim mjesecima rezultat državnih poticaja. Pritom, treba uzeti u obzir da se ovdje radi o registriranim vozilima koji su stigli na naše ceste. Dio njih otpada i na salonska vozila koje koriste prodavači, ali to nije znatna brojka koja čini razliku.

Ako uzmemo u obzir globalnu situaciju u autoindustriji i iznimno dug period čekanja novih vozila, onda možemo zaključiti kako velika većina od automobila naručenih u lipnju do danas još nije stigao do svojih vlasnika.

Cijena struje raste

Cijena električne energije je u rapidnom porastu, s tendencijom daljnjeg rastale, no gledajući sveukupnu tablicu ne može se izvući zaključak kako je prodaja električnih vozila u padu. Podsjetimo, Vlada je proteklog tjedna zamrznula cijenu struje. Tako je za kućanstva ograničena cijena električne energije na 59 eura po megavatsatu (EUR/MWh) i fiksirana ostaje u razdoblju od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2023. godine. Riječ je o cijeni za kućanstva s polugodišnjom potrošnjom do 2.500 kWh (kilovatsati), dok će sve što potroše iznad toga (iznad 2.500 kWh) cijena će biti 88 EUR/MWh.

Da se Vlada nije odlučila na ovaj potez cijena korištenja električnog vozila bi znatno skočila. No ne raste samo cijena korištenja vozila, nego i sama vozila. Štoviše, jedno njemačko istraživanje je pokazalo da novi električni automobili poskupljuju brže nego oni s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem. Naime, kataloška cijena 15 najpopularnijih električnih automobila u kolovozu bila je za 14,5 posto viša nego godinu dana ranije, što je značilo prosječno poskupljenje od 5385 eura, naveo je Centar za istraživanje automobila. Cijene najprodavanijih vozila na fosilna goriva porasle su za 12,5 posto.

Bilo kako bilo, svako novo vozilo na hrvatskim cestama dobar je pokazatelj jer je prosječna starost vozila u Hrvatskoj tijekom prve polovine 2022. iznosila je 14,74 godine, a pritom je gotovo 70 posto vozila staro 10 i više godina, govore nam podaci CVH. U prvih šest mjeseci 2022. godine u Hrvatskoj je zabilježeno ukupno 1.244.465 registriranih vozila. Od čega je njih čak 68,14 posto staro 10 i više godina, dok je 14,73 posto vozila starosti od šest do devet godina. Slijede vozila starosti od dvije do pet godina (12,79 posto), a najmanje su zastupljena ona stara do godinu dana (tek 4,33 posto). A svima je jasno da starija vozila znače i veće zagađenje zraka, ali i manju sigurnost na cestama.