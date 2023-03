Iz godine u godinu, na hrvatskim je cestama sve više električnih vozila i plug-in hibrida, a jedan od razloga tome su i poticaji Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji su iz godine u godinu ljudima sve primamljiviji i atraktivniji.

Tako je uz pomoć Fondovog sufinanciranja u proteklim godinama kupljeno oko 6.500 energetski učinkovitih vozila, navodi se u statističkim podacima Fonda.

Budžet Fonda za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila prošle je godine iznosio 14.4 milijuna eura (odnosno 108.300.000 kuna), a sufinanciranje, odnosno poticaji odobreni su za 2.275 vozila, za fizičke i pravne osobe te javni sektor.

Od spomenutog iznosa, građanima je za energetski učinkovita vozila odobreno gotovo 8,2 milijuna eura za više od 1.160 vozila, dok je pravnim osobama, što uključuje i javni sektor, osigurano 6,14 milijuna eura za kupovinu više od 1.110 energetski učinkovitih vozila. Iako su građanima, kada se spomenu poticaji, prva pomisao u potpunosti električni automobili, poticaji su se mogli dobiti i za plug-in hibride.

Veliki poticaji i za plug-in hibride

Prijašnjih godina, praksa je bila takva da se nabavka vozila sufinancirala s do 40 posto po vozilu, a maksimalni iznos poticaja ovisio je o kategoriji. Za električna vozila L1-L7 kategorije bilo je osigurano do 20.000,00 kuna, za plug-in hibride do 40.000,00 kuna, dok se za vozila s električnim pogonom moglo dobiti do 70.000,00 kuna.

Od 2.275 vozila za koja je odobreno financiranje prošle godine, 193 su bili plug in hibridi, a oko 1.250 osobna vozila (M1 kategorije). Teretnih vozila (N1 – N3), prošle godine bilo je nešto više od 150, kazali su nam iz Fonda.

Inače, plug-in hibridi jako su praktični ako radite negdje u gradu te radite manje kilometara što se tiče dnevne vožnje. Doseg njihove baterije obično bude do 60-ak kilometara, što znači da ćete u gradu koristiti većinom struju, a kada vam nestane struje, odnosno baterije, automobil će se prebaciti na benzin. Također, benefiti ovaklvih automobila su i niska potrošnja u kombioniranoj vožnji.

Natječaja za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila bit će i ove godine, no za sada još uvijek nije poznato kada, kao što nije poznato hoće li način prijave za sredstva biti isti kao i prošle godine ili će se nešto po tom pitanju mijenjati.

"Kao i u većini drugih država članicama EU koje potiču kupnju energetski učinkovitih vozila, i u Hrvatskoj će se u prvoj polovici godine provesti stručna analiza dosadašnjeg programa poticaja, na temelju čega će se izraditi smjernice za njegov nastavak", kazali su nedavno iz Fonda na upit Net.hr-a.