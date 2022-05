Svake godine uoči početka turističke sezone, dižu se cijene cestarina pa vozači koji se voze autocestama Hrvatskih cesta u ljetnom periodu periodu od 15. lipnja pa do negdje 15.lipnja cestarinu plaćaju 10% više nego inače. No, do tog poskupljenja neće doći niti ove godine, kao što ga nije bilo niti u pandemijskim godinama iza nas.

Kako doznajemo u Hrvatskim autocestama, i ove godine kao i prethodne dvije godine u cilju potpore turističkoj sezoni neće se uvoditi sezonsko povećanje cestarine od 10%. "Isto tako na snazi ostaje i mjera pomoći prijevoznicima odnosno produljuje se primjene dodatnog popusta od 7% za EURO 6 vozila, što uz postojeći popust od 42,4% iznosi gotovo 50% cijene od cestarine", pojašnjavaju na upit Net.hr-a iz HAC-a.

Čeka nas dobra turistička sezona

Što se tiče očekivanog prihoda kojeg očekuju u 2022. godini od cestarina, iz HAC-a kažu kako je ovom trenutku teško govoriti o apsolutnim brojkama sezone pred nama. Dodaju i kako je prema podacima za prva četiri mjeseca ove godine na svim autocestama u nadležnosti Hrvatskih autocesta zabilježen promet od 16.520.739 vozila i naplaćena cestarina u iznosu od 745.923.372,80 kuna bez PDV-a, što je u odnosu na isti period prošle godine povećanje za 26%. "Ono što je još bitnije je i da je promet veći i u odnosu na dosad rekordnu 2019. godinu i to za čak 7%. Ako se rast prometa nastavi ovom dinamikom svakako možemo očekivati dobru turističku sezonu", kazali su iz HAC-a.

U jeku turističke sezone, na naplatnim se kućicama nerijetko stvore ogromne gužve, a da bi se one izbjegle, dio građana koristi ENC uređaje. "Ukupan broj korisnika ENC uređaja trenutno iznosi 492.671, a aktivnih ENC uređaja 530.526. Napominjemo da jedan korisnik može imati više ENC uređaja", rekli su nam iz Hrvatskih autocesta.

Osim bržeg i jednostavnijeg prolaska na naplatnoj postaji, korisnici ENC uređaja i uštede koju kunu na cestarini. Već duže vremena priča se i o uvođenju elektroničke naplate cestarine. Nedavno je o tome govorio i sam ministar mora, pšrometa i infrastrukture Oleg Butković, a iz Hrvatskih autocesta potvrdili su nam da su u tijeku aktivnosti na pripremi javne nabave novog sustava naplate cestarine. "Ove godine bit će raspisan natječaj, a prema sadašnjim procjenama sustav bi mogao biti završen u 2024. godini", kažu iz HAC-a.

Novi sustav naplate cestarine temeljit će se na slobodnom protoku, bez zaustavljanja vozila, s beskontaktnim načinima plaćanja. Sustav će omogućiti jednostavniji i tehnološki moderniji način plaćanja cestarine, a uz to povećat će se i protočnost na naplatnim postajama.

Na pitanje kako bi uvođenje elektroničke naplate cestarina moglo utjecati na prihode, iz HAC-a kažu da će prihodi rasti razmjerno porastu prometa.