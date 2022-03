SUV modeli automobila sve su popularniji u svijetu, a u žestokoj konkurenciji i Rumunji svog "konja za trku imaju“. Riječ je o marki Dacia, čiji je jedan model Duster jako popularan i na hrvatskom tržištu. Dacia Duster veliku je popularnost stekla i zbog Hrvatske gorske službe spašavanja, koja ju koristi kao službeno vozilo na svojim brojnim intervencijama spašavanja.

Sigurno ste se i vi, baš kao i ja zapitali – a zašto baš Duster? Što ima u tom automobilu? Odgovor na to pitanje dobila sam nakon što sam isprobala ovaj zanimljiv model s Prestige opremom. Ukratko – Dacia Duster je sve samo ne dosadan automobil.

Ovaj rumunjski auto koji se nalazi pod patronatom Renaulta na tržište je stigao 2010. godine, a zbog svoje je cijene napravio pravu revoluciju. Riječ je o najjeftinijem SUV-u, koji može doći i s pogonom 4x4. Dacia ga je tada predstavila kao „SUV koji se može nabaviti po cijeni gradskog automobila“, a takva prodajna politika ostala je sve do danas. Duster se najčešće reklamira kao "best buy“, a do sada je prodan u 2 milijuna primjeraka. Ovo je druga generacija vozila koje, interesantno, u Velikoj Britaniji češće kupuju žene nego muškarci, iako bi po svojem robusnom izgledu čovjek zaključio da je to tipično „muški automobil“.

Automobil koji služi

Dacia Duster je automobil koji služi vlasnika, a ne obrnuto. Kod ovog automobila korisnost i praktičnost su stavljene ispred dizajna, iako izvana izgleda jako lijepo te ima sve kao i neki drugi puno skuplji SUV-ovi: izgled mu je upečatljiv, ima led svjetla, a i felge su mu velike. Vanjski izgled zaokružuju i krovni nosači, što će se posebno svidjeti avanturistima.

Simpatična stvar kod Dustera bile su mi njegove vanjske kvake, koje su me malo podsjetile na kvake kakve je imao Yugo Florida.

Možda vam se na prvu kada sjednete u njega Duster neće činiti elegantan. No taj automobil ima sve, pa i više od onoga što vam treba, samo je dobro "ukamuflirano“ pa se to odmah ne vidi.

Moj dojam kada sam ušla u njega bio je – ovo je tipično radni automobil. Duster je lišen nekih posebnih „kerefeka“, pa je zbog toga unutrašnjost prostrana. Dacia se vodi logikom bitno da traje, pa su i materijali u automobilu takvi. U unutrašnjosti ima puno plastike, tako da se onima koji vole „kuckati“ i provjeravati materijale to možda i neće svidjeti.

Vođena logikom "to se prelako očisti“, meni ta plastika s druge strane uopće nije smetala. Uostalom, tko razmišlja o plastici kraj silne opreme koju ovaj automobil ima? Vaše pametne telefone možete bežično povezati preko Apple CarPlay i Android Auto aplikacija, a tom se bežičnom konekcijom ne mogu pohvaliti niti neki puno skuplji SUV-ovi.

Osim senzora, pri parkingu će vam od pomoći biti i kamere koje su postavljene sa svih strana. To će vam biti jako zgodno ako idete na off road sa svojim Dusterom, jer tijekom vožnje možete vidjeti apsolutno sve što se nalazi oko vas.

Vozačev displej je mali, poprilično prost i jednostavan, no služi svrsi. Glavni ekran dimenzija je 7 inča, osjetljiv je na dodir, a ima i radio, navigaciju te bluetooth. Ekran nema posebno izvučen kotačić za stišavanje / pojačavanje glazbe, već se to radi dodirom po ekranu, dok vozač za tu radnju ima ručicu s tipkama koja se nalazi ispod volana. Klima je izvučena te se nalazi ispod glavnog ekrana, a kotačići su isti kao i kod Renaultovih modela.

Duster možda ima kvake kao Yugo, ali zato ima i ventilaciju kao Ferrari F430. Ti kružni ventilacijski otvori nalaze se iznad glavnog ekrana. Sam kokpit meni osobno bio je nekako dosta visok, dok kolegama s druge strane nije bio ništa neuobičajeno velik odnosno visok. Tu su nam se mišljenja razmimoilazila, no zato smo se složili da je položaj za volanom tipično SUV-ovski.

Mjesta ima i na stražnjoj klupi, a prtljažnik je zapremnine 445 litara.

Kada se spuste sjedala, pod nije ravan, a od praktičnih stvari u prtljažniku tu su kukice za vješanje vrećica. Ima i rezervnu gumu, koja se nalazi ispod automobila.

Naš testni model bio je benzinac, automatik sa 150 KS, a Dacia u ponudi ima i dizelaše, ali i plinaše. Duster se jako dobro snalazi i u gradu. Auto je jako pregledan, a kod njega je štednja stavljena ispred performansi. S prednje strane auto je dosta kratak, odnosno rekla bih da ima neuobičajeno malu haubu za toliko veliki automobil.

S druge strane, to je odlično za grad jer je puno lakši za manevriranje i uparkiravanje, pošto naprijed nismo imali senzore za parking.

Iznimne terenske sposobnosti

Generalno, on je manji nego što djeluje. Njegove linije i robustan izgled izdaleka ga čine ogromnim automobilom, no kada mu se približite shvatit ćete da nije neka „grdosija“ s kojom ćete teško upravljati po gradu, već da se radi o super autu koji će vam biti od koristi u svakoj prilici. Mrvicu je bučniji na autocesti (što je i normalno kod SUV-ova), a u zavojima se naginje.

No, zato ima iznimne terenske sposobnosti te je odličan za off road. Štoviše, toliko je dobar da vas tjera da se vozite po divljim cestama. Mene je zapravo u tom dijelu Duster „kupio“ – svaku rupu prelazi kao od šale i bilo ga je prezabavno voziti. Te iznimne terenske sposobnosti osjeti čovjek i u gradu, primjerice kada su na cesti postavljeni ležeći policajci. Duster ih prolazi kao od šale, bez pol muke što bi se reklo.

Da je u svakom trenutku spreman za off road pokazuju i gumeni tepisi. Znam, to nije elegantno, nekima čak nije niti lijepo, no ako mene pitate, to je nužno kod takvih vozila, jer je puno lakše za održavanje.

Zbog svoje proste robustnosti i iznimnih terenskih sposobnosti, Duster pomalo podsjeća na kultnu Ladu Nivu, automobil koji je nekada bio sinonim divljine i teškog terena. Lade ima sve manje, no zato je tu Duster koji se nametnuo kao dostojna zamjena. Osim što će biti sjajan za takve terene, Duster je sofisticiran, elegantan i moderan, pa kada skinete s njega prašinu makadama, on se pretvara u automobil koji se jednako dobro snalazi i po gradu.

U gradskoj vožnji troši oko 8,1 litara, a najprimamljiviji dio ovog automobila je njegova cijena. Već smo spomenuli da se radi o najjeftinijem SUV-u, čija cijena starta od 110 tisuća kuna. Cijena modela kojeg smo imali na testu bila je 170 tisuća kuna. Za usporedbu, toliko danas otprilike košta neki gradski auto.

Ne volim „drndanja“ po makadamu. Prezirem rupe na cesti, jer imam osjećaj da auti u trenutku kada prelaze preko njih osjećaju bol. Sa svakim automobilom do sada bilo je tako, osim s Dusterom. Vozeći ga, imala sam osjećaj kao da auto uživa u takvom terenu. Od prašine, šljunka i rupa, Duster nekako uspije napraviti totalnu zabavu i što je najbolje od svega, uvući vas u tu svoju igru.

Je, ima dosta plastike. I gumene tepihe. I iznutra nije elegantan i nema kožna sjedala. Ali, ovaj auto može svuda, pa i na Velebit. Mali gradski auto to ne može. Niti neki crossoveri. Niti limuzine. I u tome je najveća čar ovog auta – gotovo svaki put koji poželite prijeći, s Dusterom ćete to i napraviti…

Specifikacije

Dacia Duster Prestige 1.3 TCe EDC

Paket opreme: PRESTIGE

Motor: Benzin, 4 cilindra, 1332 ccm3

Pogon: Prednji

Snaga: 150 KS

Okretni moment: 250 Nm

Ubrzanje 0-100: 9,8 sek

Maksimalna brzina: 199 km/h

Mjenjač: Automatski, 6-stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 7,8 l/100km

CO2: 142 g/km

Početna cijena modela: 110.400,00 kuna

Cijena testnog modela: 170.040,00 kuna

