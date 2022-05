Hyundai Motors završava svoju poslovnu suradnju s Rimac Grupom, nakon što je domaća kompanija produbila svoje veze s Porscheom, navodi Automotive News Europe pozivajući se na dobro obaviještene izvore.

Sada se o tome i na svome Facebook profilu oglasio i Mate Rimac.

"Hyundai je komentirao članak o lažnim vijestima koje govore da Rimac i Hyundai završavaju suradnju zbog suradnje Rimca s Porscheom. I Hyundai i Rimac su rekli da to nije istina. No mediji i dalje pišu o tome. To govori više o medijima više od ičeg drugog", napisao je Rimac u objavi.

Hyundai i Kia nastavljaju ulagati u Rimac grupu

U prenesenom citatu iz njemačke auto publikacije stoji kako Hyundai negira takva nagađanja i kako Hyundai i Kia nastavljaju ulagati u Rimac grupu te potvrđuju kako se nekoliko partnerskih projekata trenutno odvija na visokoj razini.

"Obje strane prepoznaju vrijednost ovog strateškog partnerstva i žele surađivati u budućnosti. Rimac je potvrdio i da obje tvrtke trenutno razgovaraju o daljnjim budućim projektima", stoji u priopćenju.