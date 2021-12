Ljubitelji brze vožnje uskoro bi mogli ostati bez svoje adrenalinske zabave. Naime, svi novi automobili unutar Europske unije, a time i u Hrvatskoj, će od srpnja sljedeće godine morati biti opremljeni tempomatom. To će, pak, utjecati na sve nove automobile koji će se na tržištu naći 2024.

HAK Revija piše da je Europska komisija usvojila nacrt uredbe koja propisuje obveznu ugradnju uređaja za inteligentnu prilagodbu brzine (Intelligent Speed ​​Assistance – ISA) na svim novim vozilima, uključujući automobile, laka gospodarska vozila ili kamione, od 6. srpnja 2022. Svi automobili koji će se naći u prodaji prije tog datuma, neće moći izbjeći tempomat, jer će on postati obvezan dio opreme od početka 2024.

Obveze za vozače, proizvođače i države

Propisano je da ISA može biti ugrađena u nekoliko oblika, poput autonomnog limitatora brzine. Temeljit će se na podacima navigacijskog sustava vozila ili kamera s mogućnošću prepoznavanja prometnih znakova. Europska komisija tvrdi da će kombinacija tih parametara ponuditi najbolju učinkovitost u ograničavanju brzine.

No, neće samo vozači imati obveze. Proizvođači, naime, moraju osigurati pouzdanost određivanja brzine 14 godina nakon proizvodnje vozila. To se može postići ažuriranjem karata navigacije. Države su, pak, zadužene da vode računa o stanju i vidljivosti prometnih znakova s ograničenjima brzine.

Dozvoljena deaktivacija sustava

ISA u svakom slučaju mora obavijestiti vozača o tome koju brzinu treba poštovati. To upozorenje može biti dopunjeno zvučnim ili haptičkim signalom, pa čak i automatskom regulacijom brzine. No, postoji i dobra vijest za "brze i žestoke". Uredba propisuje da se sustav može "zaobići" u bilo kojem trenutku jačim pritiskom pedale gasa. Točnije, vozačima je dopušteno djelomično ili potpuno deaktivirati sustav, jer se smatra da su oni uvijek odgovori za poštivanje prometnih propisa.

No, čak i ako se sustav deaktivira, to ne znači da će on biti isključen dovijeka. ISA će se automatski ponovno aktivirati pri svakom otključavanju vozila ili davanju kontakta. Kamere na cestama će, unatoč tom sustavu, biti potrebne i dalje, jer informacije koje će sustav slati nadležnim tijelima neće biti povezane s motornim vozilom ili pojedinim vozačem.