Bok, ja sam Lana i ja sam kampanjac 😂. Žurim, letim, jurim, i pičim na sve strane i teško mi je imati kontinuitet u bilo čemu. Ali, kad se primim posla, onda se primim toga ko pijan plota 😂 Prehrana, treninzi i šlag na tortu – @bagatinclinic 😇 Vidimo se na ljeto 💃🏼

A post shared by Lana Jurcevic (@lana_jurcevic) on Apr 11, 2018 at 6:41am PDT