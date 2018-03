Lucija Lugomer napravila je ogromnu promjenu na sebi: Stoji li joj ili izgleda prestrogo?

New hair colour arrived just when I needed it 👌 Change is always good💃🏻…you like it? • • • • • • • • • • • • • #ootd #outfitoftheday #lookoftheday #fashion #fashiongram #style #love #beautiful #currentlywearing #lookbook #wiwt #whatiwore #whatiworetoday #ootdshare #outfit #clothes #plussize #mylook #fashionista #todayimwearing #instastyle #socialenvy #plussize #instafashion #outfitpost #fashionpost #todaysoutfit #fashiondiaries #plussizemodel #zara

A post shared by LUCIJA LUGOMER (@lusiluer_plussizemodel) on Mar 20, 2018 at 6:51am PDT