Evo kako se možeš lijepo odjenuti, bez obzira kakve obline imaš i što pokazuje brojka na vagi

N o v e m b e r . 🍁🍂 📷: @buddhistgeek Embracing my tummy // And not to worry the thighs are still there, these jeans just suck them in 😂 _______________________________________________________ #november #fall #wcw #killintheelitewednesdays #ootd #mood #curvygirl #curvemodel #plussizemodel #plussizefashion #forever21 #forever21plus #fashionnova #fashionnovacurve #novababe #truecurves #fashioninspo #fashionblogger #blackgirlmagic #blackgirlswhoblog #fallfashion #melrose #losangeles #lovetheskinyourein #everybodyisbeautiful #fashiondaily #igfashion #bodypositive

A post shared by Miss Courtni Brooks 👑🇹🇹 (@killintheelite) on Nov 1, 2017 at 2:19pm PDT