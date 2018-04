Zvijezda Westworlda za treću će sezonu napokon biti plaćena jednako kao i njezini muški kolege

Foto: Jean Baptiste Lacroix / afp

Nikad do ovog trenutka nije bila plaćena jednako. Doslovno, nikad

I dok pokreti Me Too i Time’s Up i dalje traju, još je jedna glumica priznala kako dosad nije zarađivala jednaku količinu novca kao njezini muški kolege. Ovoga puta riječ je o glumici Evan Rachel Wood koju ćemo uskoro moći gledati i u drugoj sezoni serije Westworld, gdje igra Dolores Abernathy.

U razgovoru za The Wrap Wood je priznala: “Čini mi se da sam tek sad došla do točke u kojoj zarađujem jednako kao i moji muški kolege.”

Ta točka, ipak, podrazumijeva tek treću sezonu Westworlda, a kad je saznala za povećanje plaće, zapravo ju je sve to prilično iznenadilo i pomalo raznježilo. “Rekli su mi ‘Odsad i ti zarađuješ jednako kao i muški kolege’, a mene su u tom trenutku preplavile jake emocije. Nikad do tada nisam imala plaću jednaku kao i moji muški kolege. Doslovno, nikada”, ispričala je Wood.



Odbijala je uloge zbog premalih plaća

Ovo je također prvi put da je dobila toliko značajno povećanje plaće za svoj posao, jer je dosad, kaže, uglavnom radila za vrlo sličnu količinu novca na gotovo svim svojim projektima. Ali za prava žena i za jednakost u plaćama oduvijek se borila, a to planira i nastaviti.

“Uvijek ću se boriti za to. I dosad sam odbijala mnoge projekte zbog toga. I smatram da i ovdje, na Westworldu, svi zaslužujemo jednaku plaću, jer svi radimo jednak posao. Jednako težak posao”, zaključila je Wood.