Manje atraktivne osobe, tvrdi istraživanje, zarađuju više od onih za kojima se svi okreću

Manjak samopouzdanja, čini se, uopće ne utječe na to koliko imate u novčaniku

Postoji li uopće definicija lijepoga? Pa, rekli bismo da ne jer što je za nekog lijepo, za drugog je totalno bezveze. Čak i ako mislite da niste toliko privlačni, najgore što možete učiniti jest razbijati glavu oko toga.

Zapravo, u tome čak ima i jedna pozitivna stvar, naravno, ako na nju tako gledate. Iako bismo logično zaključili da atraktivniji ljudi imaju više samopouzdanja i zbog toga mogu završiti na boljim poslovnim pozicijama, novo istraživanje tvrdi da upravo oni manje atraktivni bolje zarađuju.

Jesu li oni manje privlačni više fokusirani na posao?





No, tu nije kraj. Da, ljudi za kojima se svi okreću stvarno zarađuju više od onih manje privlačnih, navodi Her, ali oni koji sebe smatraju čak ružnima zarađuju puno više od ovih dvoje prije. Kako je to uopće moguće?

U istraživanju provedenom na Sveučilištu Boston stručnjaci su analizirali privlačnost 20.000 ljudi tijekom 13 godina i otkrili da oni koji se smatraju nesigurnima i nemaju samopouzdanja zarađuju jednako, ako ne i više od onih koji nosom paraju oblake.

“Ovakvi rezultati mogući su pokazatelj da su oni manje atraktivni ljudi potpuno fokusirani na posao i opsesivno se trude biti najbolji kako bi kompenzirali to što se ne smatraju privlačnima”, objasnio je Alex Fradera.