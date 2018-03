Postoje ljuti umaci s likovima popularnih dama iz serije Zlatne djevojke, a evo kako izgledaju

Foto: alwaysfits/instagram

Više vrsta umaka napravljeno je u čast Zlatnih djevojaka

Zlatne djevojka serija je koju smo sve rado gledale davnih dana, a sada su dobile i ljute umake koji dolaze u četiri varijante, s naljepnicama koje na sebi imaju lica poznatih djevojaka Dorothy, Sophia, Blanche i Rose. Mogu se kupiti na web stranici Always Fits koja inače prodaje razne zanimljive darove za tvoje omiljene, piše She knows.

Različita imena i ljutine

Najljući umaci su Sicilian Fire i Hot Slut, a napravljeni su od habanero papričica, pirea od mrkve i češnjaka, dok su nešto slabiji oni koji se zovu Desert Rose i Bea Spicy. Svaka bočica na svojoj poleđini ima vrlo neobičan desert za kolač od sira s dodatkom ljutog umaka. Zanimljivo je i kako se umaci rade i pune u Arizoni, a cijena paketa od četiri umaka u bočicama od 150 mililitara je 32 dolara odnosno 190,81 kuna.



Ako nisi neki fan ljutine, na istoj stranici možeš pronaći još nekoliko proizvoda s omiljenim likovima iz ove serije, ali i smiješne čarape, šarene luftiće ili pak šalice koje će te sigurno odušaviti.