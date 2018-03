Meghan Markle već je izabrala svoju kraljevsku asistenticu: Evo tko će joj biti desna ruka

Die Verlobte von #PrinzHarry (33) ist jetzt Teil der Royal-Familie und bekommt Mitarbeiter. Ein Bodyguard wird noch gesucht, aber für Meghans Image-Pflege ist schon jemand gefunden: #AmyPickerill (32, links im Bild): Die Britin arbeitet seit einem Jahr im Presseteam des Kensington-Palastes und ist vor allem für die Öffentlichkeitsarbeit von #PrinzWilliam und dessen Frau Kate sowie Prinz Harry zuständig. Nun wechselte sie zu Harrys eigenem Presse-Team; sie ist seine offizielle Privatsekretärin, die derzeit aber hauptsächlich Meghan assistiert. Laut „People“ hilft Amy Meghan dabei, palast-fit zu werden. Sie unterstützt die Amerikanerin bei öffentlichen Auftritten und bei ihrer offiziellen Arbeit als eine Repräsentantin des Königshauses, die Meghan inzwischen nun mal ist. #MeghanMarkle #KensigntonPalast #Royals Foto: dpa

