Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:

"Mogu li otići čas do one pekare, umrijet ću gladan?

Policajac odgovara:

- Idi, ali odmah se vrati.

Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:

"Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijet ću gladan."

Policajac mu kaže:

- Daj, nisam ja od jučer, ti ostani tu, a ja ću ti otići kupiti.