Vratio se muž s posla kad žena plače, jauče, kaže da je jako boli trbuh. Čovjek odmah odvede ženu u bolnicu. Nakon pregleda, muž sretne liječnika na hodnuku i pita ga sav uznemiren: 'Doktore, molim Vas, što je mojoj ženi?'

Liječnik odgovara: 'Ma ništa opasno, žena vam je ostala u drugom stanju.'

Muž u šoku: 'Ma doktore, to je nemoguće, pa ja sam pazio!'

A lijčnik će na to: 'Znate što gospodine, to Vam je isto kao u prometu. Vi pazite, ali drugi ne paze'.