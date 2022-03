- Žao mi je, ali vas moramo osuditi zbog proizvodnje i prodaje rakije! - upita sudac Muju.

- A tko me vidio da proizvodim rakiju? - odgovori Mujo.



Nisu vas vidjeli, ali su vam u podrumu pronašli za to potreban alat!

- Onda me osudite i za silovanje!

- Zašto za silovanje?

- Imam i za to potreban alat!