Dvojica mladića ostali su neki dan zarobljeni na panoramskom kotaču u lunaparku u Mannheimu jer su djelatnici tog zabavnog parka naprosto zaboravili da postoje i isključili stroj.

Dečki su isprva mislili da je u pitanju neka šala, ali nakon što su nakon nekih pet minuta čekanja shvatili da svi odlaze i da će provesti noć u gondoli na visini od pedesetak metara, uspjeli su skrenuti pažnju na sebe i dozivati preostale goste i osiguranje.

Nekoliko minuta kasnije vraćeni su na tlo, a vlasnik panoramskog kotača, Tobias Göbel, prihvatio je grešku i ispričao se na neugodnosti:

"Obično provjerimo je li netko ostao u gondolama. Naš djelatnik u ovom slučaju to nije učinio jer je bio siguran da su svi putnici izašli. Naime, dječaci nisu od njega kupili karte za posljednju vožnju, učinili su to kod kolege ranije, pa je tako došlo do zabune", pojasnio je Göbel i obećao da se takvo što više nikad neće ponoviti.

