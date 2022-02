Policajci i stanovnici malog grada u Tennesseeju, SAD, potreseni su nakon što je žena optužena za seks s najmanje devet lokalnih srednjoškolaca u zamjenu za električne cigarete.

'U ovom trenutku smo shrvani'

Melissa Blair (38) uhićena je u utorak i optužena za 18 točaka zakonskog silovanja, četiri točke za trgovinu ljudima pod krinkom prostitucije, za namamljivanje maloljetnika i oduzimanje osobne imovine, izvijestio je WTVC-TV, prenosi New York Post.

Prema riječima šerifa Joea Guya, postoji najmanje devet potvrđenih muških žrtava s incidentima koji su se dogodili od proljeća 2020. do kraja 2021., žrtve su učenici iz srednje škole McMinn Central, u gradu Englewoodu. Roditelji su rekli za WTVC da je Blair došla do svojih žrtava, u dobi od 14 do 17 godina, te im ponudila električne cigarete u zamjenu za seks.

Vlasti su priopćile kako vjeruju da bi moglo biti još žrtava. Gradić Englewood ima nešto više od 1500 stanovnika. Policija je započela istragu Melisse Blair nakon što je školski okrug primio anonimno pismo, rekli su dužnosnici. Ona nije učiteljica niti zaposlenica za okrug, ali je bila uključena u školski klub. Melissi je zabranjen pristup školskoj imovini i školskim aktivnostima.

Roditelji žrtava su izvan sebe...

"U ovom trenutku smo shrvani", rekla je za magazin majka jedne od žrtava, koja je zamolila da ostane anonimna. "Ne mogu riječima opisati kakav je osjećaj prolaziti kroz ono kroz što trenutno prolazimo. To je svaka emocija koju možete zamisliti, nečuveno. Ljudi se uglavnom fokusiraju na počiniteljicu", nastavila je. "Ne shvaćaju kako to uništava obitelj. Nemam pojma kako dalje s ovim", kazala je očajna majka jednog od žrtava silovateljice.

Blair je dobila kaznu od 100.000 dolara, sudski postupak joj je zakazan za 28. veljače. "Roditelji moraju razgovarati sa svojom djecom kako bi mogli uvidjeti ovako što. To jednostavno nije u redu", rekla je stanovnica Englewooda Christie Teague: "Bila bih ljuta da se to dogodi mojoj djeci", dodala je.