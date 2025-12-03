Pokazala je svoj recept za rižoto i izazvala mučninu: Nevjerojatno što je sve stavila u njega

Svijet kulinarstva poznaje mnoštvo neobičnih i kreativnih recepata, no ponekad se pojave jela koja svojim nespojivim sastojcima izazovu čuđenje, pa čak i nelagodu kod onih koji ih pokušaju. Jedan takav bizarni recept postao je pravi hit na društvenim mrežama, prikupivši gotovo 60.000 pregleda te izazvaši brojne reakcije.

Naime, korisnik pod imenom theofficial_azz podijelio je na svom Instagram profilu nevjerojatan recept rižota koji je pripremila njegova teta.

'Woow'

U svojoj objavi, korisnik ne skriva šok koji je doživio nakon što je vidio ovaj neobični recept. Njegova reakcija odmah postaje viralna - otvara oči široko od iznenađenja i zgraža se.

Ipak, njegov odgovor na ovaj video bio je jednostavan, ali snažan - "woww".

Njegova teta redovito objavljuje neobična jela na svom Instagram profilu mallet_art_family, gdje se ističe svojom hrabrošću u eksperimentiranju s okusima.

Kako glasi ovaj neobičan recept?

Recept počinje jednostavno - kuhanjem riže, no tada dolaze prava iznenađenja. Kada je riža bila gotova, teta je u nju dodala kockice čokolade, čime je već započela stvaranje neobičnog okusa.

Zatim su uslijedila dva jaja, koja su se dobro umiješala s ostatkom sastojaka. Umak za ovo jelo nije bio običan - korištena je konzerva pelata, što je dodatno pojačalo cijeli dojam neobičnosti.

No, pravi šok nastao je kada je dodala voćni sok iz tetrapaka, koji je nekako pronašao svoje mjesto u ovom, na prvi pogled, nespojivom spoju.

A to nije bio kraj - teta je umiješala još i vrhnje za kuhanje, a sve začinila gotovo pola vrećice šećera. Za potpuni šok, cijelu smjesu je ponovno dobro promiješala i dodala ostatak šećera.

Žestoke reakcije

Reakcije na ovaj neobični recept nisu izostale, a mnogi su bili potpuno šokirani. Jelo je doslovno podiglo želudac mnogim korisnicima, koji nisu mogli vjerovati da je netko odlučio spojiti tako nespojive sastojke.

Neki su se zapitali kako je netko mogao pomisliti da će kombinacija riže, čokolade, voćnog soka, pelata i šećera biti ukusan obrok.

"Toliko sam se glasno smijala da mi je duša napustila tijelo", "Mislim da ovo nije pravi recept. Jednostavno ne može biti", "Što je ovo, zaboga?", "Ovo je zločin", "Recept protiv zatvora", "Što je ovo bilo? Bacanje hrane ili nepoznavanje kuhanja", "Dobro je počelo, ali onda", "Molim te, reci mi da je to umjetna inteligencija", "Jednostavno ne mogu više gledati ovo jer stvarno povraćam", "Bilo mi je muka. Nisam mogao podgledati do kraja", samo su neki od zgražajućih komentara.