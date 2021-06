Nije nepoznanica da su muškarci, kada je riječ o tijelu žene, pomalo neobrazovani.

Nedavno je korisnik Reddita rasvijetlio ovo pitanje. U subredditu AskMen postavio je pitanje: "Što vas je iznenadilo kad ste prvi put vidjeli golu ženu?", a odgovori se kreću u šarolikom rasponu od smiješnih i zanimljivih do bizarnih.

Donosimo vam neke od njih:

"Iznenadio sam se koliko je nisko vagina u usporedbi s postavljanjem penisa. Kao, penisi su na prednjoj strani trupa, ali vagine su niže od toga".

2. "Labia (za koje sam čuo da ih ljudi nazivaju 'usnama') nisu poput usana na licu. Mislio sam da ih žene mogu pomicati, poput zategnutih vagina".

3. "Kao dijete mislio sam da su potpuno okrenuti prema naprijed i uvijek sam se stvarno brinuo kako moja erekcija ne strši okomito s tijela".

4. "Stražnja vrata doslovno su kraj ulaznih vrata!"

5. "Kako je nevjerojatno nježna i topla bila njezina koža".

6. "Da mi nije samo dopustila da je vidim golu - htjela je da je vidim".

7. "Izgubio sam nevinost zbog djevojke koja je odavala dojam da ima dvije iste sise dok je obučena. Kad smo se razgolitili, imala je jednu veću i jednu manju sisu, ali to zapravo nije bilo toliko uočljivo ako nisu bili bliže vašem licu. Od tada su mnoge djevojke s kojima sam bio imale sise različitih oblika. Uvijek je tako fascinantno pronaći različite načine na koje su ljudi jedinstveni".

8. "Odrastao sam u prilično konzervativnom domu. Nisam znao što je vagina dok moja sestra nije rodila kad sam imao 7 godina. Mislio sam da su sve do tada imale sise i penis".

9. "Da se tamo dolje prilično zagrije kad su i one napaljene. Ne znam zašto mi to nikad nije palo na pamet i zašto to nikad prije nisam čuo, ali wow. To me u to vrijeme zaista iznenadilo".

10. "Mislim da mi je najšokantnije bilo shvatiti da ženama rastu dlake na istim mjestima kao i muškarcima - uglavnom je vrlo svijetle boje i debljine. Djevojkama rastu dlake na prsima, trbuhu, stražnjici, leđima itd. Sve je u svemu na istim mjestima kao i momci, ali ne tako vidljiva".

11. "Iznenadio sam se koliko vagina može postati mokra. Ruka mi je kapala nakon što sam se nekoliko minuta igrao s njom".

12. "Otprilike sve vagine nalaze se na istom mjestu, ali kut pod kojim se nalazi rodnica različit je kod svih djevojaka. Kod nekih se ona nalazi pod ravno 90 stupnjeva, dok kod nekih i do 45 stupnjeva. Neki čak imaju i zakrivljenost u rodnici".

13. I na kraju, "Njezine sise nisu trubile kad sam ih stisnuo".