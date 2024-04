Video na Daily Mailu u kojem 18-godišnja djevojka pokušava pobjeći od stada od 37 ovaca, postao je pravi hit. Chloe Jervis bila je u šetnji u Edaleu u Derbyshireu sa svojom obitelji kada su joj prišla dva ovna. Djevojka je počela ubrzano hodati kako bi im pobjegla, no onda je shvatila da ipak postoji više od dvije ovce.

Ubrzala je korake, ali ubrzale su i ovce, a onda je cijelo stado d 37 ovaca krenulo trčati za njom nizbrdo. Ubrzo je dotrčala do svog brata Nathana Jervisa (25), koji je ujedno i snimio taj trenutak.

Tresla se

Chloe iz Derbyja rekla je da sada smatra da je incident smiješa', ali se tresla u to vrijeme.

"Penjala sam se na planinu cijeli dan. Bila sam umorna i žalila sam se. Mislila sam da ne može biti gore. Upravo sam stigao do podnožja brda. Ovce su se razbježale po cijelom polju. Dva ovna su mi prišla iza leđa i počela sam ubrzano hodati. Onda su me svi počeli ganjati. Poslije sam se tresla. Sad mi je to urnebesno", rekla je Chloe.

Nathan je izbrojao 37 ovaca koje su jurile niz brdo 31. ožujka oko 18 sati, a obitelj je bila iznenađena što ovce također nisu krenule na Chloeinu mamu, Rachel (45), vozačicu autobusa, koja je bila iza nje.

"Sigurno sam bila privlačnija od svoje mame", rekla je Chloe.

